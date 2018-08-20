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كُتّاب وآراء
جمعيتا "الرحمة" و"الإغاثة" توزعان كفالة الأيتام
تواصل مؤسسة الإغاثة الإسلامية وجمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية مبادراتهما التضامنية، حيث قامتا بتوزيع كفالة الأيتام في دورتها الثانية للسنة الجارية.
وقد جرت عملية تسليم وصل استلام الأضحية، التي يتم توزيعها الاثنين للمستفيدين البالغ عددهم 233 أرملة.
أحمد محاش، رئيس جمعية الرحمة ونائب مكتب الإغاثة الإسلامية الوطنية، أكد، في تصريح لهسبريس، أن التنظيمين سالفي الذكر يواصلان القيام بالمبادرات الاجتماعية رغبة في التخفيف من وطأة الفقر على المعوزين.
وأكد محاش أن جمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية متخصصة في كفالة الأيتام، "حيث يمكن لأي شخص أن يتكفل بيتيم بمبلغ 400 درهم شهريا أو 35 يورو بالنسبة إلى الجالية القاطنة بالخارج، ويبقى اليتيم ببيئته الأصلية ليتم تفقده وتتبع حالته عبر فريق إداري وميداني متمرس".
ودعا رئيس جمعية الرحمة ونائب مكتب الإغاثة الإسلامية الوطنية إلى دعم الأنشطة الاجتماعية وتعزيز التكافل بين الجميع تنفيذا لتعاليم الإسلام، مشددا على أن العمل متواصل لاستهداف شريحة أوسع من المحتاجين.
ومن بلجيكا، ألقى جمال الزاهر، رئيس الإغاثة الإسلامية ببلجيكا، كلمة حث فيها على التربية السليمة للأبناء وتنشئة جيل صالح ومصلح يحمل مشعل الغد.