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عفو ملكي يشمل 522 شخصا في عيد الشباب

عفو ملكي يشمل 522 شخصا في عيد الشباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 غشت 2018 - 19:08

بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أمر الملك محمد السادس، بإصدار عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 522 شخصا.

في ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 2018 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 522 شخصا، وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 453 سجينا موزعين على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 01 سجين واحد

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 449 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 سجناء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 69 شخصا موزعين على النحو التالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 07 أشخاص

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد

- العفو من الغرامة لفائدة: 59 شخصا

المجموع العام: 522

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام".

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