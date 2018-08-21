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كُتّاب وآراء
"قادمون وقادرون" تدعم مشروع التجنيد الإجباري
عبرت حركة "قادمون وقادرون – مغرب المستقبل" عن دعمها الكلي لمشروع التجنيد الإجباري، مجددة مطالبتها بتعميم التربية الإجبارية على المواطنة.
ودعت الحركة، عبر بلاغ لها، إلى تربية الشباب على قيم المواطنة والسلوك المدني المتحضر والعمل التطوعي والتضامني، وتنمية حس الانتماء لديهم.
كما دعت في الآن ذاته إلى "تجويد هذا التجنيد بالتكوين النظري والتدريب الميداني والتكوين المعرفي والثقافي، للقيام بخدمات اجتماعية وتنظيم أوراش تطوعية لصالح المجتمع والدولة، وأن لا يقتصر على أبناء الفقراء".
وذكّر بلاغ الحركة بتفاقم الأزمة الاجتماعية في مختلف تجلياتها، بالنظر إلى المعطيات الإحصائية، "التي تبين أن فئة الشباب هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة في غياب سياسات عمومية ناجعة بقطاع الشباب ومنظومة التربية والتعليم والأسرة والطفل، التي فشلت في تربية الناشئة، حيث لفظت كل هذه القطاعات ما يقارب 2 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خارج المدارس وخارج سوق العمل، ورمت بهم إلى براثين الانحراف والإجرام والاستبعاد الاجتماعي والتطرف الديني، وغيبت حس المواطنة والسلوك المدني لديهم" يضيف بلاغ الحركة.