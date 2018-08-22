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بوخبزة: الخطاب الملكي يقدم حلولا لمشاكل الشباب

بوخبزة: الخطاب الملكي يقدم حلولا لمشاكل الشباب
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 22 غشت 2018 - 01:12

أكد المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، يقترح جملة من الإجراءات العملية من أجل مواجهة الإشكاليات العويصة التي يعاني منها الشباب.

وسجل بوخبزة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن الملك عازم على توجيه السياسات العمومية نحو جواب عاجل وملموس لعدد مهم من الإشكاليات التي تعيق تنمية الشباب المغربي، من خلال تقديم حلول لقضايا تطرق لها في خطب سابقة.

وأوضح المحلل السياسي أن هذه الإجراءات مرتبطة، بالأساس، بقضية تشغيل الشباب والتي تظل مرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، مؤكدا على ضرورة الانكباب على العراقيل التي تعيق تحسين المنظومة التربوية المغربية، ولكن أيضا خلق كافة الظروف التي تمكن من ملاءمة التكوين مع سوق الشغل.

وفي هذا الإطار، أوضح بوخبزة أن الاقتصاد الوطني شهد تحولا بنيويا عميقا بانتقاله من اقتصاد يرتكز أساسا على الفلاحة والنسيج والصناعة الغذائية، إلى اقتصاد يقوم على صناعة السيارات والطيران ومهن اللوجيستيك، معربا عن الأسف لغياب مواكبة حقيقية لهذا التحول مما يؤدي إلى نقص في مجال الكفاءات المؤهلة بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطني من جهة، وإلى حدوث فائض في تخريج أفواج من العاطلين من جهة أخرى.

ولتجاوز هذه الإشكالية، أكد المحلل أن الملك قدم مجموعة من المقترحات من بينها إحداث جيل جديد من مراكز التكوين التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وكذا التخصصات الجديدة والملائمة لسوق الشغل.

ومن جهة أخرى سجل أن برامج خلق المقاولات لم تحقق نتائج مرضية بسبب طبيعة التعليم المقدم للشباب المغاربة، موضحا أن هذا التعليم لا يلقن الشباب روح المبادرة الذاتية بل يحثهم على التشبث بالوظيفة العمومية.

ووفق المحلل السياسي فإن مناخ الاقتصاد العالمي من جانبه، لا يشجع الكفاءات العليا على الاستقرار والعمل في المغرب، بل يدفعها لاختيار اقتصادات أخرى أكثر تنافسية، مضيفا أن الدليل على ذلك هو أن خريجي المعاهد المغربية العليا يبحثون عن بيئة عمل في الخارج تؤمن لهم شروطا أفضل.

وأوضح بوخبزة أن الخطاب الملكي يبرز أن الشباب لم يعد بمقدورهم الانتظار، معتبرا أن الأمر يتعلق على الخصوص بمسؤولية القطاع الخاص الذي يتعين عليه خلق بيئة ملائمة وجذابة لجذب هذه الكفاءات الأكثر تأهيلا ومواجهة ظاهرة هجرة الأدمغة التي تعاني منها البلاد بشكل كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متتبع الأربعاء 22 غشت 2018 - 01:33
الله يهديك آش من حلول عملية. خطابات ديال الهضرة الخاوية. شكون دابا باقي تيتبع الخطابات غير الناس القدام مساكن و دارها ليهم غير الولف و صافي. التغيير في يد كل واحد منا، لو غير كل مغربي نفسه للأحسن فستتحسن أحوالنا رغم قساوة الظروف
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2 - فيصل بركاني الأربعاء 22 غشت 2018 - 01:47
يا سيادة الملك نحتاج اولا تغيير منهج التعليم كي نثقف اجيال نربيهم ونعطيهم قدر من التعليم والثقافة والوعي . مع مسار التعليم واستراتيجيات معتمدة من باحثين هدفها تخريج دفعات من جميع تخصصات ونتركها في الهدف و عندها نقوم باحداث مؤسسات و مراكز ابحاث كي نترك شباب المتعلم والمتمرس لترسيخ افكاره في الانتاج والابحاث ومع مسار الدولة وأهدافها واستراتيجيتها نقدر ان نكتسب خبرات و انتاج و برائات اختراعات عليها نعتمد وننضر الى الامام...
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