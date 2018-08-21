24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران (5.00)

  2. أثمان الأضاحي في بنجرير (5.00)

  3. السعودية تُلغي تراخيص "بي إن سبورت" القطرية (5.00)

  4. ترشيح صلاح ورونالدو ومودريتش لأفضل لاعب بأوروبا (5.00)

  5. احتجاج على خدمات لارام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | طواف المشاعل للحرس الملكي ينير شوارع الرباط

طواف المشاعل للحرس الملكي ينير شوارع الرباط

طواف المشاعل للحرس الملكي ينير شوارع الرباط
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 13:19

أنار طواف المشاعل للحرس الملكي، الذي يعتبر مظهرا من مظاهر الأصالة المغربية، أمس الاثنين، المحاور الرئيسية لمدينة الرباط، وكذلك بمناسبة الاحتفالات المقامة بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف هذه السنة الذكرى الـ55 لميلاد الملك محمد السادس.

وجاب طواف المشاعل عدة شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة البريد، حيث قدم عناصر الحرس الملكي إلى الجمهور الرباطي، الذي حضر بكثافة للاحتفال بهذه الذكرى السعيدة، عرضا بهيجا وغنيا بالألوان.

وهكذا، تمكن الجمهور، الذي لم يفوت الفرصة في توثيق تلك اللحظات، من الاستمتاع بلوحات فنية على الإيقاعات الموسيقية والعروض المتناسقة لخيالة الحرس الملكي.

وجذب هذا العرض الغني والمتنوع ذو الرمزية الكبيرة جمهورا غفيرا توافد للمشاركة في هذا الاحتفال المبهر بترديده للأناشيد الوطنية التي تبرز شموخ المملكة وتعكس ما يحمله المواطنون من مشاعر الاعتزاز.

وبعد ذلك قام الحرس الملكي بتأدية عروض بالسلاح بسلاسة وجمالية وانسجام تام بين الحركات الاستعراضية والإيقاعات الموسيقية للفرقة النحاسية للحرس الملكي، والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف الحاضرين.

وتحت التصفيقات الحارة للجمهور، حلت عناصر القوات الملكية الجوية والدرك الملكي محل الحرس الملكي، لتأدية عروض موسيقية رائعة أبهرت الحاضرين.

يذكر أن تنظيم طواف المشاعل، الذي يعتبر من بين مظاهر الأصالة المغربية كما أنه يحيل إلى صميم تقاليد الحرس الملكي العريقة، بدأ منذ بداية القرن العشرين. ويتم تنظيمه سنويا منذ 1947 بمناسبة عيدي العرش والشباب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.