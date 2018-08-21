24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسميا من إيران (5.00)

  2. احتجاج على خدمات لارام (5.00)

  3. مادونا تتألق بحلي أمازيغي في حفل عالمي (5.00)

  4. سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)

  5. الخطر يداهم الخصوصية في محركات البحث والشبكات الاجتماعية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عفو ملكي يشمل 889 شخصا في عيد الأضحى

عفو ملكي يشمل 889 شخصا في عيد الأضحى

عفو ملكي يشمل 889 شخصا في عيد الأضحى
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:09

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا،

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - hamid Bezzaz الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:15
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وايده ونصره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - جبور الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:16
مافائدة المحاكم ووزارة العدل والقضاة والمحامون والمحلفون وكتاب الضبط والجلسات ووو ان كان العفو في ثلاثة ايام مايقارب الفين عفو، راجاء الغوا هاته المحاكم ووفروا تلك الاموال الطائلة لخدمة الشعب مادام هناك عفو عن الجرائم والمجرمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - نبيل الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:23
اعتقد ان العفو عن المعتقلين هو غلط كبير من صاحب الجلالة وذلك لاهمية العقوبة التي يقضونها بالنسبة لاسر الضحايا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - وكواك الحق الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:28
أحسن حل : افرغوا السجون
و أكثروا من الخدمة العسكرية
و الحرية جهادنا
المجرم لا يحاسب
سارق المال ناهبي الرمال و المقالع براءة
لماذا المحاكم و القضاة ؟؟؟
لماذا لماذا
عوض البراءة لمعتقلي الريف و جرادة و حريات الرأي
جمع كلشي و نقولو عيد مبارك لحبيبي المواطن المكافح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - التشرميل الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:28
ما فائدة اعتقالهم اذاكانوا سيخرج بعفو.اراك للتشرميل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:30
العفو الملكي تستفيد منه غير ناس الفلوس والمعارف البارح خارج لينا وحد المجرم قتل معلم بطريقة بشعة و مع سبق الإصرار والترصد وخلى أيتام ومع هدا مدوز تا 7 سنوات مقدة ها هو خارج بحال الفيل لك الله يا وطني المختل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:32
نتمنى أن لا يشمل العفو أصحاب السوابق من المشرملين وأصحاب العودة السريعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - يوسف الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:35
مرة اخرى سيطلق سراح المجرمين وتصبح المدن المغربية عرضة لكل أنواع النهب والسرقة.

هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - حمودي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:37
ليصل عدد ما تم العفو عليهم في تلات ايام الى قرابة 2000 المجرمين اعفو عليهوم ولاد الشعب ديوهوم للتجنيد الاجباري ولاد خدام الدولة يقراو فالخارج ويجيو يتعينو فمناصب سامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - رشيد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:39
ونعمة استقلالية القضاء . يقول المثل أن لم تستحي فافعل ماتشاء .أضن أن الحاكم ليس بكامل قواه العقلية لاتخاد متل هاته القرارات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ولد البلاد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:42
الله يبارك فعمر سيدنا و يحفظو لينا و يكول ليه فالعمر
عاش سيدي محمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - خرجو كلشي و تهناو الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:44
خرجو بنادم كلو لي فالحبس خليوهم يعيشو و ولاد الشعب ديوهم للتجنيد الاجباري و بقاو عايشين غير نتوما و المحبوسين المعفو عنهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Asmaa الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:46
ما معنى ان يقترف احدهم جرما و يلحق ضررا جسيما بضحيته ثم يخرج من السجن بعفو ملكي و كأن شيئا لم يكن!!!
يا ترى هل كان الملك ليعفو لو ان الضحية من اقربائه أو اصدقائه؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - خالد من هناك الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:47
يعلم الله كم منهم من مشرمل لوجوه النساء و مغتصبي الاطفال و الله يعلم كم من شخص سيسقط عليه نبأ إطلاق صراح مغتصبه او مشرمله سيسقط عليه كالقنبلة، مع العلم أنه تقاتل ليراه خلف القضبان. انا لو كان عفوي سبب لهروب دانييل لأسبانيا مع ماتركه ذلك من جروح في نفسية آباء الضحايا لفقدت الجرأة للعفو مرة أخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - الحمدلله الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:47
وا ماشي بزاف ؟ بان غير فهاد الشهر يمكن خرجو كاع المحابسية والله مافهمت شي لعبة بالله لك الله يا مغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - Souhail الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:50
ما شاء الله، صراحة لم أجد تعليق مناسب
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - سعيد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:52
شيء جميل، و نتمنى أن يكون جرى انتقاءهم بحرفية وتدقيق في الحالات التي تستحق العفو، اي الذين لن يشكلوا خطرا على الآخرين، لان البعض منهم يتبجحون بالعفو و ينتقمون من من كان السبب في سجنهم ،ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - حديدان الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:56
كاين شي عفو على سجناء حراك الريف؟ هم الأولى بالعفو وليس المشرملين والمجرمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - مغربي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 20:02
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة المغرب بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.