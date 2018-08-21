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كُتّاب وآراء
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عفو ملكي يشمل 889 شخصا في عيد الأضحى
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:09
أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا،
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - hamid Bezzaz الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:15
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وايده ونصره
2 - جبور الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:16
مافائدة المحاكم ووزارة العدل والقضاة والمحامون والمحلفون وكتاب الضبط والجلسات ووو ان كان العفو في ثلاثة ايام مايقارب الفين عفو، راجاء الغوا هاته المحاكم ووفروا تلك الاموال الطائلة لخدمة الشعب مادام هناك عفو عن الجرائم والمجرمين
3 - نبيل الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:23
اعتقد ان العفو عن المعتقلين هو غلط كبير من صاحب الجلالة وذلك لاهمية العقوبة التي يقضونها بالنسبة لاسر الضحايا
4 - وكواك الحق الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:28
أحسن حل : افرغوا السجون
و أكثروا من الخدمة العسكرية
و الحرية جهادنا
المجرم لا يحاسب
سارق المال ناهبي الرمال و المقالع براءة
لماذا المحاكم و القضاة ؟؟؟
لماذا لماذا
عوض البراءة لمعتقلي الريف و جرادة و حريات الرأي
جمع كلشي و نقولو عيد مبارك لحبيبي المواطن المكافح
و أكثروا من الخدمة العسكرية
و الحرية جهادنا
المجرم لا يحاسب
سارق المال ناهبي الرمال و المقالع براءة
لماذا المحاكم و القضاة ؟؟؟
لماذا لماذا
عوض البراءة لمعتقلي الريف و جرادة و حريات الرأي
جمع كلشي و نقولو عيد مبارك لحبيبي المواطن المكافح
5 - التشرميل الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:28
ما فائدة اعتقالهم اذاكانوا سيخرج بعفو.اراك للتشرميل
6 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:30
العفو الملكي تستفيد منه غير ناس الفلوس والمعارف البارح خارج لينا وحد المجرم قتل معلم بطريقة بشعة و مع سبق الإصرار والترصد وخلى أيتام ومع هدا مدوز تا 7 سنوات مقدة ها هو خارج بحال الفيل لك الله يا وطني المختل
7 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:32
نتمنى أن لا يشمل العفو أصحاب السوابق من المشرملين وأصحاب العودة السريعة .
8 - يوسف الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:35
مرة اخرى سيطلق سراح المجرمين وتصبح المدن المغربية عرضة لكل أنواع النهب والسرقة.
هزلت
هزلت
9 - حمودي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:37
ليصل عدد ما تم العفو عليهم في تلات ايام الى قرابة 2000 المجرمين اعفو عليهوم ولاد الشعب ديوهوم للتجنيد الاجباري ولاد خدام الدولة يقراو فالخارج ويجيو يتعينو فمناصب سامية
10 - رشيد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:39
ونعمة استقلالية القضاء . يقول المثل أن لم تستحي فافعل ماتشاء .أضن أن الحاكم ليس بكامل قواه العقلية لاتخاد متل هاته القرارات .
11 - ولد البلاد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:42
الله يبارك فعمر سيدنا و يحفظو لينا و يكول ليه فالعمر
عاش سيدي محمد
عاش سيدي محمد
12 - خرجو كلشي و تهناو الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:44
خرجو بنادم كلو لي فالحبس خليوهم يعيشو و ولاد الشعب ديوهم للتجنيد الاجباري و بقاو عايشين غير نتوما و المحبوسين المعفو عنهم .
13 - Asmaa الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:46
ما معنى ان يقترف احدهم جرما و يلحق ضررا جسيما بضحيته ثم يخرج من السجن بعفو ملكي و كأن شيئا لم يكن!!!
يا ترى هل كان الملك ليعفو لو ان الضحية من اقربائه أو اصدقائه؟!
يا ترى هل كان الملك ليعفو لو ان الضحية من اقربائه أو اصدقائه؟!
14 - خالد من هناك الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:47
يعلم الله كم منهم من مشرمل لوجوه النساء و مغتصبي الاطفال و الله يعلم كم من شخص سيسقط عليه نبأ إطلاق صراح مغتصبه او مشرمله سيسقط عليه كالقنبلة، مع العلم أنه تقاتل ليراه خلف القضبان. انا لو كان عفوي سبب لهروب دانييل لأسبانيا مع ماتركه ذلك من جروح في نفسية آباء الضحايا لفقدت الجرأة للعفو مرة أخرى.
15 - الحمدلله الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:47
وا ماشي بزاف ؟ بان غير فهاد الشهر يمكن خرجو كاع المحابسية والله مافهمت شي لعبة بالله لك الله يا مغرب
16 - Souhail الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:50
ما شاء الله، صراحة لم أجد تعليق مناسب
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
17 - سعيد الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:52
شيء جميل، و نتمنى أن يكون جرى انتقاءهم بحرفية وتدقيق في الحالات التي تستحق العفو، اي الذين لن يشكلوا خطرا على الآخرين، لان البعض منهم يتبجحون بالعفو و ينتقمون من من كان السبب في سجنهم ،ووووو
18 - حديدان الثلاثاء 21 غشت 2018 - 19:56
كاين شي عفو على سجناء حراك الريف؟ هم الأولى بالعفو وليس المشرملين والمجرمين.
19 - مغربي الثلاثاء 21 غشت 2018 - 20:02
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة المغرب بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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