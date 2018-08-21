عفو ملكي يشمل 889 شخصا في عيد الأضحى

هسبريس من الرباط

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا،