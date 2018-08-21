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"اللجنة المشتركة" تثمن العفو عن معتقلين إسلاميين
الثلاثاء 21 غشت 2018 - 22:31
ثمنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين المبادرة الملكية، التي همت العفو عن 22 معتقلا إسلاميا، توزعت أحكامهم بين أربع سنوات والمؤبد، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
واعتبرت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، أن هذه البادرة "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح الذي طالما نادت به في محطاتها النضالية ومراسلاتها الرسمية".
كما دعت اللجنة الدولة والجهات الوصية على الملف إلى "اتخاذ خطوات أكثر جرأة، كما ونوعا وتوقيتا، في أفق الحل النهائي لهذا الملف الذي عمر لأزيد من 15 سنة".