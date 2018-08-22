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الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس ينحر الأضحية ويتقبل التهاني

الملك محمد السادس ينحر الأضحية ويتقبل التهاني

الملك محمد السادس ينحر الأضحية ويتقبل التهاني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 غشت 2018 - 11:55

أدى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرين مولاي رشيد ومولاي إسماعيل، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط.

وأبرز الخطيب الفضائل الجمة للعشر الأول من ذي الحجة بالنسبة للأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الأيام المباركة تتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب.

وبعد أداء صلاة العيد، تقدم للسلام على الملك وتهنئته بالعيد السعيد رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب. إثر ذلك، قام الملك بنحر أضحية العيد فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.

وبالقصر الملكي، تقبل الملك محمد السادس، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرين مولاي رشيد ومولاي إسماعيل.

ثم تقدم للسلام على الملك وتهنئته بالعيد رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، والمندوبون السامون، ورؤساء المجالس الدستورية، ومديرو الدواوين الملكية، وأصهار الملك، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابراهيم الأربعاء 22 غشت 2018 - 12:35
ساعدوه لنحر الفساد... يد واحدة لا تصفق
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