24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبد الرؤوف وعيد نظيف
- إعادة الخدمة العسكرية وانضباط المواطن المغربي
- طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم
- السوق الأسبوعي بالسهول
- نجوم الفن يغنون للملك
طقوس عيد الأضحى في سوس .. عادات وتقاليد ضاربة في القدم (5.00)
سفير بريطانيا يروي مشاهداته بالمغرب .. جمال وحفاوة وقيادة وبلاستيك (5.00)
المغرب يشدد الخناق على الهجرة السرية بترحيل عشرات السنغاليين (5.00)
- تجنيد شباب المغرب يثير قلق البوليساريو .. والجزائر تفضل الصمت - (109)
- حذف العثماني لحقيبة "أفيلال" يجلب احتقانا داخل حزب "الكتاب" - (86)
- الأوراق النقدية تختفي من شبابيك الأبناك المغربية - (74)
- "الماستر مقابل المال" يوقف أنشطة مسؤول بجمعية "محاربة الرشوة" - (54)
- تحركات حكومية جزائرية تبحث تنظيم "مونديال" مشترك مع المغرب - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس ينحر الأضحية ويتقبل التهاني
أدى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرين مولاي رشيد ومولاي إسماعيل، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط.
وأبرز الخطيب الفضائل الجمة للعشر الأول من ذي الحجة بالنسبة للأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الأيام المباركة تتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب.
وبعد أداء صلاة العيد، تقدم للسلام على الملك وتهنئته بالعيد السعيد رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب. إثر ذلك، قام الملك بنحر أضحية العيد فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.
وبالقصر الملكي، تقبل الملك محمد السادس، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرين مولاي رشيد ومولاي إسماعيل.
ثم تقدم للسلام على الملك وتهنئته بالعيد رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، والمندوبون السامون، ورؤساء المجالس الدستورية، ومديرو الدواوين الملكية، وأصهار الملك، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.