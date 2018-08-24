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كُتّاب وآراء
الأوقاف: لا حاج مغربي تائه في الديار المقدسة
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه لم يتم التبليغ، إلى حد الوقت الحالي، وهو نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق، عن أي حاج مغربي تائه.
وأبرزت الوزارة، في بيان توضيحي، على إثر ما نشرته بعض مواقع الأخبار حول ظروف الحجاج المغاربة بالمشاعر المقدسة، أنه "إلى حد الوقت الحالي وهو نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق لم يبلغ عن أي حاج تائه"، مشددة على أن مجموع الحجاج أدوا مناسكهم إما كاملة أو على وشك القيام بآخرها وهو طواف الإفاضة بعد رجوع أكثر من نصف عددهم من منى إلى مكة.
وعبرت الوزارة عن الأسف لأن بعض المواد المنشورة بخصوص ظروف الحجاج المغاربة تعد "من أكاذيب السنوات الماضية، ومن الدلائل على ذلك ظهور أرقام بعض المكاتب ( 75 و80) في بعض المقاطع المصورة في حين أن مكاتب البعثة هذه السنة هي من 105 الى 112" .
أما بخصوص الوقائع التي ترجع لهذا الموسم، يضيف البيان، فتتعلق بتأخر الحافلات عند نزول الحجاج من عرفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
أتمنى أن يكون من بين الحجاج رجل تقي مؤمن وتكون دعوته مستجابة
أقسم بالله عندما شاهدت وضعية الحجاج في الخيام و نومهم أمام دوراة المياه و أمام القمامة وذلك الحاج المسكين الطاعن في السن الذي فقد زوجته و هو يبكي ولم يجدها ولا يجد مع من يتكلم لا بعثة طبية لا رئيس بعثة و هو تابع للمكتب 109 أي أن حجاج سنة 2018 ليس كما تدعي الوزارة حبدا لو قامت ببحث في الموضوع و البحث عن أحوال الحجاج و فتح تحقيق بدل التكذيب.
لا حول ولا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون من حال بلادنا