الأوقاف: لا حاج مغربي تائه في الديار المقدسة

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه لم يتم التبليغ، إلى حد الوقت الحالي، وهو نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق، عن أي حاج مغربي تائه.

وأبرزت الوزارة، في بيان توضيحي، على إثر ما نشرته بعض مواقع الأخبار حول ظروف الحجاج المغاربة بالمشاعر المقدسة، أنه "إلى حد الوقت الحالي وهو نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق لم يبلغ عن أي حاج تائه"، مشددة على أن مجموع الحجاج أدوا مناسكهم إما كاملة أو على وشك القيام بآخرها وهو طواف الإفاضة بعد رجوع أكثر من نصف عددهم من منى إلى مكة.

وعبرت الوزارة عن الأسف لأن بعض المواد المنشورة بخصوص ظروف الحجاج المغاربة تعد "من أكاذيب السنوات الماضية، ومن الدلائل على ذلك ظهور أرقام بعض المكاتب ( 75 و80) في بعض المقاطع المصورة في حين أن مكاتب البعثة هذه السنة هي من 105 الى 112" .

أما بخصوص الوقائع التي ترجع لهذا الموسم، يضيف البيان، فتتعلق بتأخر الحافلات عند نزول الحجاج من عرفة.