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الرئيسية | مجتمع | الأوقاف: لا حاج مغربي تائه في الديار المقدسة

الأوقاف: لا حاج مغربي تائه في الديار المقدسة

الأوقاف: لا حاج مغربي تائه في الديار المقدسة
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 غشت 2018 - 10:22

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه لم يتم التبليغ، إلى حد الوقت الحالي، وهو نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق، عن أي حاج مغربي تائه.

وأبرزت الوزارة، في بيان توضيحي، على إثر ما نشرته بعض مواقع الأخبار حول ظروف الحجاج المغاربة بالمشاعر المقدسة، أنه "إلى حد الوقت الحالي وهو نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق لم يبلغ عن أي حاج تائه"، مشددة على أن مجموع الحجاج أدوا مناسكهم إما كاملة أو على وشك القيام بآخرها وهو طواف الإفاضة بعد رجوع أكثر من نصف عددهم من منى إلى مكة.

وعبرت الوزارة عن الأسف لأن بعض المواد المنشورة بخصوص ظروف الحجاج المغاربة تعد "من أكاذيب السنوات الماضية، ومن الدلائل على ذلك ظهور أرقام بعض المكاتب ( 75 و80) في بعض المقاطع المصورة في حين أن مكاتب البعثة هذه السنة هي من 105 الى 112" .

أما بخصوص الوقائع التي ترجع لهذا الموسم، يضيف البيان، فتتعلق بتأخر الحافلات عند نزول الحجاج من عرفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - hicham الجمعة 24 غشت 2018 - 10:36
اللي تلف يشد الأرض. فعلا هذا ما حصل للحجاج المغاربة بالديار المقدسة مغاربة يفترشون الأرض و ينتظرون مسؤولي البعثة لتنظيمهم. الإخوان القرضاوي قال فقط الحقيقة المرة التي يرفض الجميع الإعتراف بها
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19
2 - fox الجمعة 24 غشت 2018 - 10:40
اذا تاه أحدهم فبفضل المطوف والقائمين على شؤون الحجيج المرافق للوفد المغربي كونهم يقومون بعملهم احسن قيام فكل عام نسمع عن المطوف الشيء الكثير فبمجرد ان غطاء رجلاك الارض المباركة لن تراه ابدا إلا عند الرحيل
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15
3 - دبلوماسي الجمعة 24 غشت 2018 - 10:41
عير بردو على روسكم لولا تدخل المحسنين لا كانت كارثة يجب على المسؤولين إعادة النظر في التاطير و الإرشاد و يكون تدخل طرف آخر كوزارة الداخلية والسياحة و انتظر يا وزير السؤال الاني في الدورة الخريفية
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17
4 - youssef الجمعة 24 غشت 2018 - 10:55
هناك فيديوهات على اليوتيوب تأكد ذالك ومن سيصدق وزارة
أتمنى أن يكون من بين الحجاج رجل تقي مؤمن وتكون دعوته مستجابة
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13
5 - قدرات متدنية الجمعة 24 غشت 2018 - 10:58
من حسن حجه عاد كيوم ولدته أمه وماذا عن الفقراء الذين لايستطيعون له جهدا هل سيقابلون الله يوم القيامة بذنوب غير مغفورة كذالك نقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث من بينها ولد يدعوا له فماذا عن العقيم هل يكتفي بحصاد سنينه بينما غيره لازال يستفيد من قبره هل عليه أن يعاني ذل العقم وغياب العدالة .
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-4
6 - من المغرب الجمعة 24 غشت 2018 - 11:10
المشكلة الشعب يصدق كل شيء في مواقع التواصل لهذا يعتبر المغرب من اضعف الدول قوة حيث ممكن للغرب ان يدمرو المغرب دون خضارة اي رصاصة او جندي واحد وذالك فقط بالدعاية والاكاذيب او ما يسمى بالبربغندا الخلاقة
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-13
7 - haroun الجمعة 24 غشت 2018 - 11:12
باركة من الكذوب المغاربة الحجاج الوحيدين المدلولين والمكرفسين. افراد البعثة لا يولون اي اهتمام للحجاج فبمجرد وصولهم يمتعون انفسهم ولا يولون اي اهتمام للمهمة التي انيطت بهم... يجب فتح تحقيق مع كل افراد البعثة من رئيسها الى اصغر رتبة...
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15
8 - حسان الجمعة 24 غشت 2018 - 11:13
إن من غاب عن غرفة هم اطورك أيها ألوزير المسلم أما الحجاج المغاربة بالديار المقدسة فمحناتهم لا يعلمها إلا الله في زمن العولمة.
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9
9 - ملاحظ الجمعة 24 غشت 2018 - 11:19
لا حول ولا قوة إلا بالله
أقسم بالله عندما شاهدت وضعية الحجاج في الخيام و نومهم أمام دوراة المياه و أمام القمامة وذلك الحاج المسكين الطاعن في السن الذي فقد زوجته و هو يبكي ولم يجدها ولا يجد مع من يتكلم لا بعثة طبية لا رئيس بعثة و هو تابع للمكتب 109 أي أن حجاج سنة 2018 ليس كما تدعي الوزارة حبدا لو قامت ببحث في الموضوع و البحث عن أحوال الحجاج و فتح تحقيق بدل التكذيب.
لا حول ولا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون من حال بلادنا
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2
10 - حاج سابق الجمعة 24 غشت 2018 - 11:20
بصفتي اديت الحج سابقا يمكن الجزم بأن مشكل النقل يشكل فعلا نقطة سوداء بالنية للحجاج المغاربة خصوصا من عرفات إلى منى مما يتوجب على المسؤولين إيلاء جهد اضافي لتفادي هذا المشكل. عواشر مبروكة.
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11 - casquetta الجمعة 24 غشت 2018 - 11:21
d apres ce que j ai vue et entendu sur you tube et tout .je ne vais pas envoyé mes parents ce que j ai le plus cher au monde pour les envoyer vers la galère a leur age et en plus sa coute les yeux de la tete je pens que la gelegation officielle a laisser tomber les pèlerins et si Taoufik ma twafe9ch cette année .
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12 - tar الجمعة 24 غشت 2018 - 11:23
سؤال فقط واحد السيد من العاءلة شفتو في لفيديو مش هاد العام حتا هو مصور العام لفات جوبوني الوزارة
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13 - من مكة الجمعة 24 غشت 2018 - 11:31
اذا تاه أحدهم فالسبب راجع إلى الشخص نفسه، مثلا مكتب المسير يوم رمي جمرة العقبة منع منعا كليا الذهاب إلى الرجم قبل الزوال حيث يكثر الازدحام لكن بعض الأشخاص لا يبالون بالإعلان ليذهب ان لوحدهم خفية حتى يكملوا طواف الافاضة ثم التحليق او التقصير في يوم واحد خلاف المجموعة التي ينتسب اليه وعند الرجوع إلى منى ليس هناك حافلة اما الطاكسي ثمنه جد جد مرتفع ايام الحج ، ثم يتيه الحجاج للرجوع إلى منى،مكتب المسير الذي أقصده مكتب مسير حجاج أوروبا الذي انتمي إليه.
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14 - مغربي قح الجمعة 24 غشت 2018 - 11:32
في كثير من الفيديوهات هناك أرقام 106. إذن تؤكد أن هذه الأمور تخص هذه السنة. انقلب السحر على الساحر
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