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جامعة حماية المستهلك تؤكّد سلامة لحوم الأضاحي

جامعة حماية المستهلك تؤكّد سلامة لحوم الأضاحي
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 غشت 2018 - 16:15

قالت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إنه "بتتبعها شكايات المستهلكين خلال الثلاثة أيام من عيد الأضحى لم تتوصل إلا بعدد قليل من الشكايات حول بعض الحالات كالأكياس المائية في الرئتين، أو بعض الأورام الناتجة عن التلقيح، والتي لا يُشكل استهلاك لحومها خطرا على صحة المستهلك".

وأكّدت الجامعة ذاتها، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحالات قليلة، بالرغم من أنها تظهر كبيرة للبعض، انطلاقا من أنها لا تتجاوز 0.01 في المائة من عدد الأضاحي الذي فاق 6 ملايين أضحية".

وجاء في البلاغ ذاته أن "الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك تغتنم الفرصة للتوجه بالشكر والامتنان والعرفان إلى كل من أسهم في إنجاح ظروف الاحتفال بعيد الأضحى، منذ اقتناء الأضحية إلى بداية استهلاكها، خاصة منها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية والأمنية".

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