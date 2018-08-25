خبير: ترحيل مهاجرين أفارقة إلى المغرب يخالف الاتفاقيات الدولية

صبري الحو*

قامت شرطة الحدود الإسبانية في نقطة العبور بين الفنيدق وسبتة بترحيل مائة وستة عشر مهاجرا من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، الذي قَبِل بذلك الترحيل؛ وهو ما أثار مجموعة من التساؤلات والانتقادات إلى الدولتين. وسارعت إسبانيا إلى تبرير ذلك القرار بالاستناد إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا يرجع إلى تاريخ 13 فبراير 1992.

وقد تم الاتفاق في مدريد ووقعه عن إسبانيا خوسي لويس كوركويرا كوسطا، وزير الداخلية آنذاك، وعن المغرب إدريس البصري، وزير الداخلية آنذاك. ويهمّ هذا الاتفاق حركية الأفراد والمرور وترحيل الأجانب الذين يدخلون إلى إقليم إحدى الدولتين بطريقة غير نظامية.

ولأن هذا الترحيل والإطار التعاقدي الذي استند عليه مرشح أكيد إلى أن يتطور النقاش حوله، فإنني ارتأيت مناقشة مقتضياته والخروج بخلاصات تكيفه غير قانوني وينتهك حقوق وحريات المهاجرين المكفولة في القوانين الدولية والوطنية للدولتين معا.

صحيح أن المادة الأولى من اتفاق 1992 تسمح للدولتين بإجراء عملية الترحيل من إقليم إحدى الدولتين إلى الأخرى، وكذا بتغيير في أماكن ونقط إجراء الترحيل والإبعاد باتفاق اللجنة الثنائية المشتركة التي تم خلقها بمقتضى المادة الـ11 من الاتفاق نفسه؛ غير أن هذا الترحيل مرتبط بأجل والقيام بعدة إجراءات أولية قبل تنفيذه، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق ثنائي آخر أو متعدد الأطراف لا تسمح مقتضياته بإجراء الترحيل من أصله ومراعاة هذه الالتزامات بالأولوية والأسبق.

ومن أجل القبول بإمكانية الترحيل، فإن الاتفاق حدّد أجل عشرة أيام من تاريخ الدخول غير الشرعي لإعلام الدولة الأخرى المتعاقدة بنيتها إجراء الترحيل إليها، وهو أجل مسقط لقبول الطلب. بالإضافة إلى التيقن وتقديم الدليل والحجة من كون الدخول غير الشرعي تم من إقليم الدولة المراد تنفيذ الترحيل إليها، أي من المغرب في إطار النازلة الحالية.

بالإضافة إلى إجراء جوهري متعلق بتقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتعرف بهوية المواطن الأجنبي المراد تنفيذ الترحيل في مواجهته إلى إحدى الدول المتعاقدة أي المغرب، ويمكن اعتماد تلك الوثائق الممسوكة من قبل هذا الأجنبي نفسه، ويتم إرفاقه بتقرير متعلق بظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية إلى إقليم الدولة طالبة الترحيل (إسبانيا).

ويتم تبليغ كل تلك هذه الوثائق والمستندات والتقارير إلى المغرب باعتباره الدولة الأخرى المتعاقدة والمطلوبة من أجل القبول بالترحيل من أجل إبداء رأيه في الطلب، لأن الاتفاق استعمل عبارة كــ"وعندما تقبل بالترحيل"، فإن تنفيذه يتم توثيقه بقرار وبشهادة من لدن شرطة الحدود تتضمن هوية المواطن الأجنبي المنفذ الترحيل في حقه.

وتضمنت المادة الثالثة من اتفاق 1992 أسباب وحالات لا يقبل فيها إجراء الترحيل، ولا ندري كيف التحقق من عدم وجود أي من المرحلين ضمن تلك الحالات.

لكن الأكيد أن المادة التاسعة تجعل فعل الترحيل والإبعاد الذي هو غير قانوني دون اللجوء إلى البحث عن الأسباب الشخصية المشار إليها حصرا في المادة الثالثة، إذ من واجب الدولتين وفقا للمادة التاسعة مراعاة وبالأولوية بباقي التزاماتهما والتي تنتج عن اتفاقيات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف.

ولأن إسبانيا ممنوع عليها إجراء الترحيل خارج رقابة القضاء المؤهل الوحيد للسماح وإصدار قرار بالترحيل، ويمنع قانونها الوطني الطرد الجماعي طبقا للمادة الـ57 من قانون حقوق وحريات الأجانب واندماجهم الاجتماعي.

ناهيكم عن عدم توضيح المغرب وإسبانيا لمدى وكيفية تنفيذهما لمقتضيات الاتفاق بدقة بمراعاة أجل عشرة أيام المحكومين بها، وكيفية التحقق من جهة وإقليم الدخول الفعلي هل من الإقليم المغربي أم من دولة أخرى، لأن المادة الثانية من الاتفاق تتحدث عن الدخول "الفعلي" من إقليم الدول المطلوبة في الترحيل، والتحقق من الهوية وموانع الترحيل الواردة في المادة الثالثة من الاتفاق.

والأكثر من هذا وذاك، فإن السماح بالترحيل مرهون بعدم وجود مقتضى والالتزام أخذته إحدى الدولتين المغرب وإسبانيا على عاتقهما، سواء في اتفاقيات ثنائية أو دولية ومتعددة الأطراف، ويمنع ذلك الترحيل؛ وهو الالتزام الذي تتضمنه اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تمنع الترحيل الجماعي، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية بحقوق الأطفال التي تمنع الترحيل خارج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والتي تستوجب الاستماع إليه من أجل الاختيار.

وهذه الاتفاقيات الدولية دخل فيها المغرب وإسبانيا مع أطراف وقعت وصادقت، ووقع عليها المغرب قبل إسبانيا وقبل اتفاق الترحيل معها لسنة 1992، وصادق عليها، ونشرت في الجريدة الرسمية، وأصبحت قانونا يجب تنفيذه بالأولوية بمقتضى الدستور؛ وهو ما يجعل الفعل مخالفا للقانون الوطني والدولي وينتهك حقوق وحريات المهاجرين.