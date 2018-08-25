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الرئيسية | مجتمع | دراسة ترصد "سوء معيشة" الحيوانات البرية المحتجزة في المغرب

دراسة ترصد "سوء معيشة" الحيوانات البرية المحتجزة في المغرب

دراسة ترصد "سوء معيشة" الحيوانات البرية المحتجزة في المغرب
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 25 غشت 2018 - 08:00

قالت دراسة علمية إن ظروف عيش الحيوانات البرية المحتجزة في المملكة المغربية، والتي تُعرض في الأسواق الشعبية أو لجذب السياح، بعيدة عن ضمان رعاية جيدة لها وفقاً للمعايير الدولية الخاصة برفاهية الحيوان.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون من المملكة المتحدة ونُشرت مضامينها في مجلة علمية متخصصة في حياة الحيوانات معروفة اختصاراً بـJAAWS لعدد شهر غشت الجاري، إلى أن تجارة الحيوانات البرية ما زالت منتعشة بكثرة في المملكة المغربية.

وتعطي هذه الدراسة لمحة عن ظروف عيش 2113 حيوانا بريا في أسواق ست مدن كبرى في المغرب، وهي مراكش وفاس والدار البيضاء ومكناس وطنجة والرباط، من خلال تقييم رفاهيتها على أساس ضمان أسس الحرية لها؛ من بينها التحرر من الجوع والعطش، والراحة والتعبير بشكل طبيعي والفضاء الواسع للعيش.

وتفيد نتائج الدراسة بأن 88 في المائة من هذه الحيوانات لا تتمتع بظروف جيدة للعيش في المغرب، ولا تضمن لها الحريات الأساسية التي حددها مجلس رعاية الحيوان FAWC الذي يوجد مقره في بريطانيا، أي غياب الجوع والعطش وعدم الإزعاج والقدرة على التحرك بطريقة طبيعية وغياب التوتر.

ودعت الدراسة العلمية الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها بوضع قوانين تضمن ظروف العيش الجيد لهذه الحيوانات وتوفير الموارد لتطبيق ذلك على أرض الواقع، على اعتبار أن المغرب عُضو في المنظمة الدولية لصحة الحيوان وسبق أن اقترح مشروع قانون لحظر سوء المعاملة وإساءة استخدام الحيوانات في الأَسْر.

وتستعمل في الغالب هذه الحيوانات البرية، منها القرود والسلاحف والثعابين والحرباء والسحالي، في أسواق شعبية من أجل جذب الزوار، كما هو الحال بالنسبة إلى ساحة جامع الفنا بمدينة بمراكش المعروف عالمياً بعرض بعض الحيوانات البرية فيها، حيث يوجد عدد كبير من القردة والثعابين التي يستعملها أصحابها كمصدر رزق لهم.

ويطرح السؤال دائماً حول الطريقة التي تم القبض بها على هذه الحيوانات، وكيف يتم نقلها، إضافة إلى استعمال سلاسل بالنسبة إلى القردة حول أعناقها من أجل التحكم فيها، وغالباً ما يتم تعريضها لأشعة الشمس لفترات طويلة تؤثر على صحتها؛ وهو ما يجعلها تعاني في صمت حتى تموت جراء الإهمال الذي يطالها من لدن أصحابها.

وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي في مواجهة هذه الحيوانات البرية لظروف سيئة في الأسواق المغربية إلى جهل أصحابها باحتياجاتها، سواء فيما يخص تغذيتها أو طريقة عيشها والظروف التي يجب توفيرها لها لكي تبقى في صحة جيدة.

ولا يوجد في المغرب قانون واضح يعير اهتماماً لظروف عيش الحيوانات البرية التي يتم أسْرها، ما عدا القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وهو قانون تعتبره جمعيات حماية حقوق الحيوان في المغرب غير كاف.

ويعرف هذا القانون الحيوانات المتوحشة بتلك التي تعيش عادة في الأوساط الطبيعية ولم تعرف تدجيناً. ويهم هذا القانون تلك الأنواع من الحيوانات المسجلة في اتفاقية سايتس حول التجارة الدولية في أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والذي صادقت عليه المملكة سابقاً.

ويحدد هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2011، شروط استيراد عينات من الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وعبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها. كما يفصل أيضاً في شروط تربية عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وحيازتها ونقلها.

وليست الحيوانات البرية هي الوحيدة التي تعاني من معاملة قاسية وظروف معيشية صعبة، بل حتى الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط ودواب؛ فهي الأخرى، بالرغم من منافعها الكبيرة على الإنسان، لا تلقى المعاملة الجيدة، إذ إن الكلاب الضالة على سبيل المثال لا الحصر تكون في حالات كثيرة هدفاً لحملات قتل عشوائية من لدن مسؤولي الجماعات الترابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغربية السبت 25 غشت 2018 - 08:15
واحنا البشر،بنادم،الانسان،وكنعانيو من "سوء المعيشة" بقا غي الحيوان فالمغرب يتمتع برفاهية العيش!!!لا انسان لا حيوااان!!!!!!
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2 - مغربي قح السبت 25 غشت 2018 - 08:17
بنادم "المحتجز" كذلك في هاد البلاد جميع الدراسات ترصد سوء المعيشة لي فيها فما بالك بالحيوان.
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3 - مصطفى مواطن السبت 25 غشت 2018 - 08:18
اضحكني و ابكاني النص عن عن هذه الدراسة و عن ما آلت به و وضعية الحيوانات بل و ضعية كل كائن يعيش على أرض المغرب وضعية منحطة من المعيشة و ادنى الحقوق يعيشها الانسان في المغرب قبل الحيوان ،هذه الدراسة ربما اتجهت لتحليل وضع الحيوان و تناست وضعية المواطن المغربي الذي لا قيمة له في بلده قبل الحيوان ، فالمغربي كأنه يعيش عذاب القبر قبل مماته. قالك الحيوان اجي تشوف بنادم بعدا.
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4 - Bahja uk السبت 25 غشت 2018 - 08:22
Barbaric way of treating animals doesn’t entertain tourists at all , its cruel and horrible . You never see a chained animal in the centre of Paris or anywhere in France . France bring in 80millio tourists and not even one chained monkey on the street. There is more to tourism than just chained monkey on the street . Stop this stupidity now
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5 - منصور السبت 25 غشت 2018 - 08:27
الكل يعاني في المغرب الاالعثماني واتباعه،،،
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6 - Omar السبت 25 غشت 2018 - 08:33
و هل المواطن المغربي يستمتع بحقوقه لكي نتحدث عن الحيوان. اللهم اجعل عيشنا في المغرب مغفرة للذنوب.
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7 - mmm السبت 25 غشت 2018 - 08:38
les dirigeants marocains ne s occupent meme pas du peuple alors les animaux ! !!
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8 - Adil Paris السبت 25 غشت 2018 - 08:40
في المغرب لا حقوق حيوان ولا حقوق إنسان
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9 - Maghribi السبت 25 غشت 2018 - 08:41
Il faut citer et s'occuper d'abord des conditions de vie du citoyen Marocain avant de parler de celles des animaux!!!
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10 - غول السبت 25 غشت 2018 - 08:43
حتى نفكو حريرتنا مع الانسان فالمغرب عاد يمكن لينا ندويو على الحيوانات.
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11 - مواطن من المهجر السبت 25 غشت 2018 - 08:47
هل فيه دراسة ''سوء معيشة'' للإنسان المحتجز في المغرب

لو فتحت الحدود لن يبقى أحد في هذه البلاد حتى الحيوان سيهاجر

لو كان العالم دولة واحدة كون كان المغرب هو الحبس
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12 - abdou السبت 25 غشت 2018 - 08:52
بنادكم عندو سوء المعيشة و مقهور
فما بالك بالحيوان
الله يدير تياويل الخير و صافي
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13 - قائل الحقيقة السبت 25 غشت 2018 - 08:54
ما بالك بالانسان المغربي اولا الذي يعيش قمة الحكرة ونهب الثروات لفائدة فئة معينة تعيش في رغد والمسكين يكابد مصاعب وويلات وجحيم هذه البلاد لن نسامحكم امام الله على كل ما قمتم بنهبه ظلما وعدوانا
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14 - مستضعف السبت 25 غشت 2018 - 08:57
ومابلك بظروف عايش المواطنين المغاربة المحتجزين في وطنهم
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15 - متتبع السبت 25 غشت 2018 - 09:01
مني قريت العنوان شدتني الضحكة والله ورا بنادم عدنا في المغرب وكيعاني من سوء المعيشة كين لي مكرد الله يحن العوان شكرا هسبريس على المجهودات
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16 - مبرع السبت 25 غشت 2018 - 09:03
رصدوا بعدا سوء معيشة الإنسان في القرى والهواش والمناطق المنسية حتى الماء معندوش عاد شوفو معيشة الحيوان زعما بنادم مبرع خاصنا غير نبرعو الحيوان ههههه
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17 - marrakechia السبت 25 غشت 2018 - 09:06
انا من مراكش وضد عرض حيوانات في ساحة جامع الفناء.
قردان و10 حيات او لفعات يفسد سمعت مراكش .

مدينة النخيل كوجهة مثالية لتشييد حدائقها, سيتكون أكثر من 35 محطة ترفيهية وأكثر من 500 نوع من الحيتان والحيوانات المائية.

اقترح فتح مشروع حديقة للحيوانات و يكون بها حلقات لمن يريد ان يتصور مع الحيوانات ... وتبقى جامع الفناء بدون حيوانات ...

كلنا من اجل : 2020 افضل مدينة سياحية بافريقيا ..
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18 - Mohamed السبت 25 غشت 2018 - 09:08
وكان الإنسان احسن حال في المغرب.
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