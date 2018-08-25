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الرئيسية | مجتمع | زيارة سياسي إسرائيلي إلى المغرب تثير غضب مناهضي التطبيع

زيارة سياسي إسرائيلي إلى المغرب تثير غضب مناهضي التطبيع

زيارة سياسي إسرائيلي إلى المغرب تثير غضب مناهضي التطبيع
هسبريس - محمد الراجي
السبت 25 غشت 2018 - 20:00

في غمرة تصاعد الأصوات المنادية بتجريم التطبيع مع إسرائيل في المغرب، حلّ بالمملكة رئيس حزب العمل الإسرائيلي، آفي غباي، الذي يطمح إلى أن يصير رئيس وزراء إسرائيل، رفقة زوجته وأولاده، لقضاء فترة من عطلة الصيف بالمملكة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن آفي غباي، يسعى، من خلال زيارته للمغرب، إلى كَسْب دعم اليهود الإسرائيليين المقيمين بالمغرب وبشمال إفريقيا، خلال الانتخابات التشريعية القادمة. ونقل موقع "المصدر" الإسرائيلي أن رئيس حزب العمل يتخذ أصوله المغربية كورقة رابحة لاستمالة إسرائيليي شمال إفريقيا، الذين يصوتون في الغالب لحزب الليكود.

وأضاف الموقع ذاته أنّ المسؤول الإسرائيلي البارز خصّ زيارته للمغرب باهتمام كبير، وروّج لها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، حيث عبر عن "فخره بأصوله المغربية"، رغم أنه وُلد بإسرائيل، مشيرا إلى أن والديه وإخوته الثمانية وُلدوا بالمغرب، وعاشوا فترة بالدار البيضاء قبل أن يهاجروا إلى إسرائيل.

زيارة رئيس حزب العمل الإسرائيلي للمغرب لم تمرّ دون أن تثير غضب مناهضي التطبيع بالمملكة، إذ سارع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إلى التنديد بزيارة السياسي الإسرائيلي للمملكة، واصفا إياها بـ"الجريمة النكراء ضد المغاربة جميعا". كما اعتبرها "مسا بمشاعرهم المناهضة للاحتلال والعدوان والغصب".

وندد المرصد، في بلاغ بثه على صفحته في "الفيسبوك"، تحت عنوان "التطبيع مع الصهاينة مشاركة في إجرامهم"، بما سمّاه "محاولات حثيثة ونافذة في عدد من مراكز النفوذ بالدولة لِصَهْينة مفهوم المكوّن العبري بالدستور المغربي عبر تقديم الصهاينة الإرهابيين القتلة المحتلين من أصل مغربي على أنهم مواطنون مغاربة، وأنهم يمثلون جالية مغربية في الكيان الغاصب".

كما ندد بـ"حالة التسيب في حماية السيادة الوطنية أمام الاختراق الصهيوني الخطير المتصاعد، والذي يهدد الأمن الوطني للمغرب بشكل أصبح ملحوظا جدا"، معتبرا أن "الصهاينة مكانهم المحكمة والسجن على جرائمهم اللامتناهية وليس الاستقبال والرعاية والضيافة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Abdelhak السبت 25 غشت 2018 - 20:15
عن أي تطبيع تتكلمون يا إخوان إسرائيل تحكم العالم ابيتم أم كرهتم.حافظوا على دينكم وفرائضكم أولا وقبل كل شيء وكفى من المزايدات.
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2 - ايمداحن الحسن السبت 25 غشت 2018 - 20:18
بكل موضوعية كل دولة لها مضالح والمغرب له
مصلحة في التقارب مع إسرائيل من اجل قضية
الصحراء. لا تنسوا ما تقوم به دولة عربية جارة من أدوار عدوانية من أجل زعزعة الوخدة الترابية
للممكة.
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3 - مواطن السبت 25 غشت 2018 - 20:18
مغربي كيزور المغرب مع عائلتو فين كاين المشكل...عندنا مشاكل أهم من ما يسمى التطبيع
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4 - عبد الله السبت 25 غشت 2018 - 20:19
من يمثلون ؟
متطفلون و جهال ، العاطفة العمياء ، لا تقود الا الى الحماقات .
تحن في المغرب نرحب بأي ضيف على المغرب ، بغض النظر عن ديانته و عرقه .
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5 - Hicham السبت 25 غشت 2018 - 20:20
مرحبا بك في المغرب في كل وقت وحين .ومرحبا بكل الاسراءليين الراغبين في زيارة المغرب
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6 - Motherafrica السبت 25 غشت 2018 - 20:21
ههههه
قال ليك اختراق الصهيوني على من تضحك
على اي اختراق تتكلم
هل نصنع قنبلة نووية و نحن لا نعلم
نحن بلد سياحي و مرحبا بمن يصرف العملة
و بلد فلاحي ليكن في علمك ان جميع بذور
الفواكه و الخضر و على رأسها الطماطم
تأتي من للا اسرائيل خصبا عنك
و اذا كنت فعلا تناهض التطبيع مع اسرائيل
ما عليك الا ان تقاطع منتوجاتها اولا و سنرى
كيف ستعيش
كلام فارغ حاجة و الحقيقة حاجة اخرى
اسرائيل شر لا بد منه و ما عليك الا ان تتقبل
الحقيقة
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7 - khd السبت 25 غشت 2018 - 20:21
نحن المغاربة نرحب بكل مغربي وبكل دو اصل مغربي كيفما كان نوعه اما الدين يحاربون التطبيع مع اسراءيل فهم خاطؤن.انتم لا تعرفون مدا الدعم الدي تقدمه هاته الدولة للمغرب ولقضيتنا الوطنية. وهناك دول عربية لا تقدم لنا الا العداء والبغض. لهادا ادا اردتم ان تدافعوا عن شيء فدافعوا على من يعيش الفقر والحرمان والامية. اما ان تتدخلوا في شؤون بعيدة كل البعد عنكم فهادا عار. اتركوا السياسة لاصحابها فهناك ملك للبلاد هو من له الحق في ان يمنع او ير خص الدخول الى المملكة وهو من يرى مصلحة البلاد والعباد. اما انتم فما يهمكم هو النباح وبس.
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8 - الذي يطمح السبت 25 غشت 2018 - 20:23
C AUSSI UN MAROCAIN PQ, PAS
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9 - مغربي السبت 25 غشت 2018 - 20:26
مرحبا باي انسان يزور المغرب
هرست لنا دمغنا بمقاطعة اسرائيل وكل دول الخليج وعلى راسهم فلسطين لهم علاقة ممتازة مع اسرائيل
انا افضل مقاطعة دولة الجزائر فهي التي بها مصنع لتصدير القرقوبي لبلدي وهي التي تسعى لتقسيم بلدي وليست اسرائيل
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10 - حسونة السوسي السبت 25 غشت 2018 - 20:30
ان المغرب بلد سياحي بالدرجة الأولى وتشجيع السياحة يقتضي الترحيب بجميع السياح مهما كانت انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية ... وموقف المغرب من فلسطين معروف ولا يجب أن يكون أكثر من الدول العربية التي لها مداخيل بتر ولية ... و أسلحة وكلمتها مسموعة أكثر منا وهي صامتة ترى مصالحها فقط ....!!
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11 - المتتبع السبت 25 غشت 2018 - 20:31
لا اعلم دولتنا المغربية ما هو دينها فاءا كان دينها هو الاسلام فعار على الحكومة ان تيتقبل اي اسراييلي كيف ما كان نوعه وكيف ما كانت صفته لان دولة اسراييل تحاصر اخوة لنا في غزة وقتلت ونكلت بالمات اما اءا كنا دولة علمانية فليقولها لنا المسؤولون علنا لنعرف من نحن
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12 - Driss السبت 25 غشت 2018 - 20:32
Et alors,vous savez que le maroc n'est pas un pays arabe et malgré ça vous arabisez le pays,laissez les israéliens tranquilles .
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13 - Aissa Nadori السبت 25 غشت 2018 - 20:32
Israel n'a jamais été jusqu'a preuve du contraire l'ennemi de notre nation ni essayer d'amputer le Maroc se son Sahara.
Les marocains reconnaissent cette attitude positive de l'etat d'Israël face a notre intégrité territoriale sacrée.
Les brebis galeuses marocaines qui au lieu de reclamer le depart de l'ambassadeur du regime harki ennemi de notre nation se dechainent contre Israel.
Honte aux hypocrites marocains qui ne possederaient aucun grain ou brin de patriotisme ni de dignité.
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14 - fox السبت 25 غشت 2018 - 20:32
صرحاء مع انفسنا ولو مرة واحدة في العمر
لا يمكننا محوها من الوجود فهي قائمة الذات وعضو كامل العضوية بالمنتظم الدولي وقوة اقتصادية وعسكرية كما أنها ماسكة بيد من حديد على دواليب الاقتصاد العالمي تطبيع أم لا هناك دول عربية تقيم معها علاقات سياسية واقتصادية قوية جهارا نهارا فما الضير من زيارة إسرائيلي للبلد ان نطرده كونه إسرائيلي وعندنا مغاربة يهود تم ان اغلب حكام اسرائيل اصل معظمهم من شمال أفريقيا.
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15 - Bienvenu Dans Votre Pays السبت 25 غشت 2018 - 20:33
Bienvenu au grand ami du Maroc
Israel est un grand ami du Maroc
Israel a toujours soutenu le Maroc contre le Polizario
Israel side le Maroc Sur le plan economique et la recherche scienctifique
Merci Israel
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16 - karim السبت 25 غشت 2018 - 20:34
مرحبا به بالمغرب أنه من أصول المغربية ما مانع ان يزور بلد خلق فيه أجداده وإخوته و أن يزور قريته التي ولد فيها ابويه
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