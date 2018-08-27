الحكومة تُسارع الزمن لإنقاذ التأمين الإجباري للطلبة عن المرض

هسبريس - يوسف لخضر

تسارع حكومة سعد الدين العثماني الزمن من أجل إنقاذ التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من الفشل، حيث أقرت إجراءً جديداً يمكّن الطلبة والطالبات من الاستفادة من هذا النظام بتعبئة تصريح إلكتروني فقط، بعدما لاحظت ضعف إقبال الطلبة بعد عامين من انطلاق العمل بالنظام.

ولجأت حكومة العثماني، خلال الشهر الجاري، إلى إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب التي كانت مطلوبة في السابق، واكتفت بالتصريح الإلكتروني، للحيلولة دون فشل المشروع الذي اعتبره حزب العدالة والتنمية الحاكم من ضمن أكبر إنجازاته الكبرى في السنوات الأخيرة.

وبموجب القرار الصادر والموقع باسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمية المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي هي التي ستحدد سنوياً قائمة المؤسسات التي سيخضع طلبتها لأحكام القانون المنظم لنظام تأمين الطلبة عن المرض، بعدما كانت هذه الصلاحية في يد وزارة الصحة في السابق.

وكانت الحكومة تُعوّل على هذا النظام الذي من أجل تسجيل إقبال كبير من لدن الطلبة، لكن حصل عكس ذلك، فقد ظهرت بعض الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية جعلت تحقيق نسبة تسجيل كبيرة أمراً مستحيلاً، حيث لم تتجاوز نسبة الطلبة المسجلين 10 في المائة من المجموع.

ويهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما يزيد عن 275 ألف طالب وطالبة، وقد خصصت له الحكومة غلافاً مالياً يناهز 110 ملايين درهما، ويهم طلبة الجامعات والمعاهد العمومية التابعة للقطاعات الحكومية والتعليم العتيق والأقسام التحضيرية بشقيها العام والخاص، إضافة إلى بعض الجامعات الخاصة.

ومنذ انطلاق العمل بهذا النظام سنة 2016 إلى الآن، لم يتجاوز عدد المسجلين فيه 30 ألف طالبة وطالب حسب إحصائيات رسمية قدمتها الحكومة، على الرغم من أن الانخراط في هذا النظام لا يكلف الطلبة أي مبلغ مالي بحُكم تحمل الدولة لاشتراكاتهم؛ لكن الطلبة لم يتحمسوا للانخراط فيه بسبب الإجراءات المعقدة.

ويشترط في الطالب الراغب في الاستفادة من هذا التأمين الأساسي عن المرض أن يكون مقيداً بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المعنية وألا يتجاوز عمره 30 سنة، وألا يكون مستفيداً بصفته مؤمناً أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعته.

ولا يؤدي طلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات أي اشتراكات باستثناء مسالك التكوين المؤدى عنها، فيما يفرض أداء اشتراكات على الطلبة المتابعين لدراستهم في مؤسسات التعليم العالي الخاص، ويمكن للطلبة أن يودعوا ملفات المرض الخاص بهم بمقرات المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى مقرات التكوين المهني.