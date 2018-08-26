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كُتّاب وآراء
غالي يحشدُ طلبة جبهة البوليساريو لإرهاب الجامعات داخل المغرب
إصرارٌ واضحٌ على خلق بؤر إزعاج للدولة المغربية، تواصله جبهة البوليساريو، هذه المرة من خلال ما يسمى "الطلبة الصحراويين" الذين يعقدون مؤتمرهم الثالث بمخيمات تندوف، متمسكين بـ"طروحات الانفصال، وتأجيج الصراع كخيار، من أجل استمرار المواقع الجامعية التي يوجدون داخلها شوكة في حلق المغرب وفي عقر داره".
المؤتمر، الذي شهد حضورا عدديا ضعيفا وعرف لخبطة كبيرة على مستوى الضبط والتنظيم، "ناشد الطلبة الانفصاليين إلى الالتحاق بالتنظيم العسكري و"الجيش الصحراوي"، وتناسي تأثيرات القبلية والعرقية، التي تحدد بشكل كبير قرارات الطلبة واختياراتهم، مطالبا بتنزيل القوانين ومؤسسات الانفصالين داخل الجامعات وفي أعراف الطلبة فيما بينهم".
وأردف المؤتمر أن "الطلبة ملزمون باستكمال ما أسماه "تحرير الصحراء، ومواجهة المغرب حربيا، ووقف المخدرات والجماعات الإرهابية بكثرة في المنطقة، مهيبا إياهم بترك الدراسة والالتحاق، بحكم أن العديد من قيادات التنظيم الانفصالي السابقة كانت قد تركت مقاعد الدراسة لصالح التنظيم"، في حين أن أبناء القيادات الحالية تواصل دراستها في الديار الإسبانية والكوبية.
نوفل البوعمري، خبير في قضية الصحراء، أوضح أن هذا التحرك "يتعلق بدعوة صريحة من طرف إبراهيم غالي إلى الطلبة الموالين له خاصة الموجودين بالمدن الجامعية المغربية للانخراط في مليشيات الجبهة"، مُذكرا بمحاولات مجموعات منهم "خلق التوتر في بعض الجامعات المغربية خاصة منها مراكش وأكادير، وكيف أدى دخولهم في مواجهات مع باقي المكونات الطلابية إلى سقوط ضحايا".
وأضاف البوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلبة يظهرون في العديد من الفيديوهات وهم بالزي الرسمي لمليشيات الجبهة داخل الحرم الجامعي وأمام باحات المحاكم، حيث حوكم بعضهم في مراكش لارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون"، مشيرا إلى أن الأمر يشكل تحديا للقانون سواء الدولي منه الذي يحظر ممارسة العنف أو الدعوة له خاصة من لدن من يدعون أنهم نشطاء حقوقيون أو سياسيون، وكذا للقانون الوطني الذي يُعاقب على مثل هذه الممارسات".
وأردف المتحدث أن "الأمر ليس دعوة لتبني فكرة خيار الاستفتاء التي تظل في وضع كملف الصحراء مقبولة، بالرغم من أن من يتبناها أقلية الأقلية، لكن الخطورة تكمن عندما يتحول هؤلاء إلى جيش احتياطي لمليشيات الجبهة مهمته خلق حالات التوتر بالجامعات المغربية في مناسبات محددة وإحداث الفوضى داخلها".
وزاد البوعمري أنه "ليس كل الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية يتبنون هذا الطرح وهذا الخيار؛ بل أغلبهم متشبثون بوطنهم وبوحدته وبمشروعه الديمقراطي"، مكملا أن "الملك سبق أن أكد أنه لا مجال للتساهل؛ فإما أن يكون الشخص مغربيا أو لا يكون. وشدد على إنهاء وضع رجل هنا ورجل هناك، وهو ما على الجهات المختصة تطبيقه من خلال القانون لا غير".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
فقط المغرب متساهل مع انفصاليي الداخل بينما لو لم تكن عندهم حماية فطلبة مدينة صغيرة سيعطونهم طريحة و بعدها لن يعيدوا البسالات
ثقتنا كبيرة في جميع الساهرين على أمن بلدنا.
شخصيا مستعد للعودة وحمل السلاح رغم السن المتقدمة من اجل حماية واستقرار بلدي.
واللي قال لعصيدة باردة ايدير ايدو.
-مرض الكوليرا مفتعل
-منع نجاح تجربة تونس جمهورية ديموقراطية ناجحة
-منع نجاح الحوار الليبي حتى لا تكون جمهورية ناجحة
-دبح مؤدنين مسجد في مستغانم
-وووووو
الهدف من جميع هده الافعال هو ان النظام يريد ان يتقبل الشعب النظام الجديد الملكي. مملكة الجزائر تحت حكم حفيد عبد القادر (المجاهد) و اللدي هرب الى المغرب لم يكن اميرا ابدا مثل عبد الكريم الخطابي الملقب امير حرب فقط.
- انتهى عهد كدبة مليون و نصف شهيد و ستبدا كدبة الامير اللدي رفض ملك المغرب بيعته لان ليس له اهلية الامير بدون تاريخ. وهل الامراء يفرون من بلدهم.ولكن هدا السيناريو سيكون السم القاتل لهدا النظام الفاسد
ومن يحب المغرب يجب ان يعيش تحت القانون التنظيمي وباحترام تام للوحدة الترابية لا فرق بين الشمال والجنوب كلنا مغاربة.
لديكم اعداء في كل مكان. جنوبا شرقا شمالا داخليا وخارجيا.لا يبقى لكم الا المحيط الاطلسي للشجار معه.
اسرع الى عرض نفسك على طبيب نفساني ، قبل ان يستفحل مرضك اسمه الحقد على الجزئر.
ماذا ننتظر من سلطات تتفرج على المظاهرات والاحتجاجات المعادية للمغرب وعلى قلب ترابها وفي عقر دارها...؟؟؟؟
انه لامر مؤسف للغاية....ان لا تدافع دولة تتشدق ان الصحراء صحراءها وتترك الذءاب ياكلون الاخضر واليابس ويهينون المغاربة في صحراءهم وحتى خارج صحراءهم...في مراكش واكادير.....!!!!!!!!
كيف نتخيل ان المغرب يدع هؤلاء المرتزقة يدرسون بجامعاتنا بكل رفاهية واريحية وفوق ذلك يهددوننا بواساءلهم العدوانية الصبيانية
يجب طرد هؤلاء كلهم من الاراضي المغربية الطاهرة
ومن الصحراء المغربية...والا فلن تقوم للمغرب قاءمة..
فالامر خطير للغاية ويهدد امن وسلامة المغاربة وكل ارضهم.....!!!!!!
كل ميقع هو من أخطاءينا في لخمسينات كانوا يحبون وطنهم المغرب وجيش تحرير كانوا معه في حرب التحرير . في نهاية 1958 أنسحبا جيش التحرير المغربي من الصحراء بعدما كان وصل إلى زوييرات بموريتانيا ثم أنسحبا ﻷسباب مختلفة.
إما مغربي و إما بدون و يجب إرساله لتندوف لدولة الخيام الوهمية. لا تسامح مع الحشرات. مئات ملايير المغاربة إستثمرت في المناطق الجنوبية ليس من أجل الحشرات.
C'est gens là faut les arrêtez et les emprisonner et privé de leurs études c'est leurs sort notre état devrait bouger dans ce sens comment se fait il à l’intérieur du pays se trouvent des gens qui manifeste leurs mécontentement du séparatisme nul part dans le monde n'existe cela faut les juger ils sont responsables. la trahison de la nation demande de passé en justice être séparatistes c'est être qualifiée de délits
عملية التسجيل تكون بصفة تلقائية انطلاقا من ملفات الطلبة داخل الجامعة