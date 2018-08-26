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الرئيسية | مجتمع | غالي يحشدُ طلبة جبهة البوليساريو لإرهاب الجامعات داخل المغرب

غالي يحشدُ طلبة جبهة البوليساريو لإرهاب الجامعات داخل المغرب

غالي يحشدُ طلبة جبهة البوليساريو لإرهاب الجامعات داخل المغرب
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 26 غشت 2018 - 21:00

إصرارٌ واضحٌ على خلق بؤر إزعاج للدولة المغربية، تواصله جبهة البوليساريو، هذه المرة من خلال ما يسمى "الطلبة الصحراويين" الذين يعقدون مؤتمرهم الثالث بمخيمات تندوف، متمسكين بـ"طروحات الانفصال، وتأجيج الصراع كخيار، من أجل استمرار المواقع الجامعية التي يوجدون داخلها شوكة في حلق المغرب وفي عقر داره".

المؤتمر، الذي شهد حضورا عدديا ضعيفا وعرف لخبطة كبيرة على مستوى الضبط والتنظيم، "ناشد الطلبة الانفصاليين إلى الالتحاق بالتنظيم العسكري و"الجيش الصحراوي"، وتناسي تأثيرات القبلية والعرقية، التي تحدد بشكل كبير قرارات الطلبة واختياراتهم، مطالبا بتنزيل القوانين ومؤسسات الانفصالين داخل الجامعات وفي أعراف الطلبة فيما بينهم".

وأردف المؤتمر أن "الطلبة ملزمون باستكمال ما أسماه "تحرير الصحراء، ومواجهة المغرب حربيا، ووقف المخدرات والجماعات الإرهابية بكثرة في المنطقة، مهيبا إياهم بترك الدراسة والالتحاق، بحكم أن العديد من قيادات التنظيم الانفصالي السابقة كانت قد تركت مقاعد الدراسة لصالح التنظيم"، في حين أن أبناء القيادات الحالية تواصل دراستها في الديار الإسبانية والكوبية.

نوفل البوعمري، خبير في قضية الصحراء، أوضح أن هذا التحرك "يتعلق بدعوة صريحة من طرف إبراهيم غالي إلى الطلبة الموالين له خاصة الموجودين بالمدن الجامعية المغربية للانخراط في مليشيات الجبهة"، مُذكرا بمحاولات مجموعات منهم "خلق التوتر في بعض الجامعات المغربية خاصة منها مراكش وأكادير، وكيف أدى دخولهم في مواجهات مع باقي المكونات الطلابية إلى سقوط ضحايا".

وأضاف البوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلبة يظهرون في العديد من الفيديوهات وهم بالزي الرسمي لمليشيات الجبهة داخل الحرم الجامعي وأمام باحات المحاكم، حيث حوكم بعضهم في مراكش لارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون"، مشيرا إلى أن الأمر يشكل تحديا للقانون سواء الدولي منه الذي يحظر ممارسة العنف أو الدعوة له خاصة من لدن من يدعون أنهم نشطاء حقوقيون أو سياسيون، وكذا للقانون الوطني الذي يُعاقب على مثل هذه الممارسات".

وأردف المتحدث أن "الأمر ليس دعوة لتبني فكرة خيار الاستفتاء التي تظل في وضع كملف الصحراء مقبولة، بالرغم من أن من يتبناها أقلية الأقلية، لكن الخطورة تكمن عندما يتحول هؤلاء إلى جيش احتياطي لمليشيات الجبهة مهمته خلق حالات التوتر بالجامعات المغربية في مناسبات محددة وإحداث الفوضى داخلها".

وزاد البوعمري أنه "ليس كل الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية يتبنون هذا الطرح وهذا الخيار؛ بل أغلبهم متشبثون بوطنهم وبوحدته وبمشروعه الديمقراطي"، مكملا أن "الملك سبق أن أكد أنه لا مجال للتساهل؛ فإما أن يكون الشخص مغربيا أو لا يكون. وشدد على إنهاء وضع رجل هنا ورجل هناك، وهو ما على الجهات المختصة تطبيقه من خلال القانون لا غير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ولد حميدو الأحد 26 غشت 2018 - 21:18
ليس له ما يحشد
فقط المغرب متساهل مع انفصاليي الداخل بينما لو لم تكن عندهم حماية فطلبة مدينة صغيرة سيعطونهم طريحة و بعدها لن يعيدوا البسالات
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93
2 - موسى الأحد 26 غشت 2018 - 21:18
جماعة ديال بوزبال. جماعة من المتشائمين و الشباب التائهين و التالفين. تظهر على وجوههم علامات الياس والبؤس زيادة إلى أنهم يعدون على رؤوس الأصابع. نحن في المغرب وفي الصحراء قادرون على طحنكم و رميكم في القمامة. عاش المغرب.
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65
3 - يايي الأحد 26 غشت 2018 - 21:18
المغرب يوفر التعليم للافارقة والمهاجرين والسوريين والبوليزاريو ولا يففره لابناء الشعب ولاد البوليزاريو يقراو ومن بعد عطيوهوم مناصب والمغاربة ديوهوم للنجنيد
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50
4 - RIFIIII الأحد 26 غشت 2018 - 21:22
المخزن اسد مع الريفيون ونملة مع البوليزاريو واك واك على فظيحة
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32
5 - ابن محمد / مونتريال الأحد 26 غشت 2018 - 21:22
يقول المثل المغربي " ليدار الذنب يستاهل العقوبة"
ثقتنا كبيرة في جميع الساهرين على أمن بلدنا.
شخصيا مستعد للعودة وحمل السلاح رغم السن المتقدمة من اجل حماية واستقرار بلدي.
واللي قال لعصيدة باردة ايدير ايدو.
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32
6 - جمالي خالد الأحد 26 غشت 2018 - 21:22
يجب ان تتدخل الدولة عاجلا من اجل اسقاط الجنسية المغربية على كل انفصاليين البوليساريو داخل الوطن لا يعقل ياكلو الغلة او يسبو الملة ،يجب اعادة ارسالهم الى تندوف هاذا هو الحل لردع هاته الشرمدة ينشرون الحقد والكراهية في صفوف الطلبة ويشعلون الصراعات بين الفصائل الطلابية ويعرقلون السير العادي للجامعات يجب التدخل قبل فوات الأوان وشكرا ،اما مغربي او ارجع الى تندوف
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39
7 - يوسف الأحد 26 غشت 2018 - 21:22
لم نكن نسمع بإنفصاليي الداخل في عهد الحسن التاني . إما مغربيا او إنفصاليا بتندوف .
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35
8 - متتبع الأحد 26 غشت 2018 - 21:24
مسلسل النظام الجزائري الصبياني لا ينتهي:
-مرض الكوليرا مفتعل
-منع نجاح تجربة تونس جمهورية ديموقراطية ناجحة
-منع نجاح الحوار الليبي حتى لا تكون جمهورية ناجحة
-دبح مؤدنين مسجد في مستغانم
-وووووو
الهدف من جميع هده الافعال هو ان النظام يريد ان يتقبل الشعب النظام الجديد الملكي. مملكة الجزائر تحت حكم حفيد عبد القادر (المجاهد) و اللدي هرب الى المغرب لم يكن اميرا ابدا مثل عبد الكريم الخطابي الملقب امير حرب فقط.
- انتهى عهد كدبة مليون و نصف شهيد و ستبدا كدبة الامير اللدي رفض ملك المغرب بيعته لان ليس له اهلية الامير بدون تاريخ. وهل الامراء يفرون من بلدهم.ولكن هدا السيناريو سيكون السم القاتل لهدا النظام الفاسد
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0
9 - طالبة جامعية الأحد 26 غشت 2018 - 21:24
انا الشي اللدي لا أفهمه بتاتا هو تساهل السلطات المغربية مع طلبة ليسوا من منطقة النزاع يعني العيون فما تحت ...تجد طلبة من طنطان وكلميم وسيدي افني وربما من تزنيت انفصاليون ويعلنون عن دلك جهارا ويستفزون الدولة المغربية التي لا تقسر في حقهم من سفر وتعليم وأكل ونوم. ...وووو ارجو من الحكومة أن تنزع الجنسية عنهم ولا ا يستطيع الدفاع عنهم لأنهم بكل بساطة ليسوا من منطقة نزاع ...ولا يوجد قانون دولي بالعالم يحميهم ...أ
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30
10 - زوزو الأحد 26 غشت 2018 - 21:26
لا تساهل مع الخونة لياكلو النعمة ويملو الملة .وبقاؤهم بين احضان محرضيهم ضد وحدتنا الترابية بتندوف اكرم من مجيئهم ورحمة بنا.
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19
11 - لحنين75 الأحد 26 غشت 2018 - 21:29
يجب الضرب بيد من حديد و بأقصى العقوبات و بدون رحمة و لا شفقة هذه الحفنة من الخونة الارهابيين المسخرين الذين يريدون نشر الفتنة و خلق البلبلة بين الطلبة ! ارجوا من دولتنا وضع حد لهؤلاء الخونة و لو باعدامهم أمام الملاء. .و السلام عليكم شكرا هسبرس .
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12
12 - abdellah الأحد 26 غشت 2018 - 21:29
يجب على الدولة التعامل مع الانفصاليين بكل حزم وتطبيق القانون بصرامة وادخالهم ضمن قانون زعزعت امن الدولة فمن لا يحب المغرب عليه المغدرة فورا.
ومن يحب المغرب يجب ان يعيش تحت القانون التنظيمي وباحترام تام للوحدة الترابية لا فرق بين الشمال والجنوب كلنا مغاربة.
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9
13 - Kamal Deutschland الأحد 26 غشت 2018 - 21:29
مع الأسف المغرب يريد أن يكون ديموقراطيا أكثر من الديموقراطية نفسها، حتى الغرب نفسه الذي ينادي بالديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية لايتسامح بتاتا مع خيانة الوطن أو التآمر مع العدو. وهناك أمثلة عديدة أشهرها Snowden مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهمه بالتجسس لحساب روسيا، و في إسبانيا مؤخرا وموضوع كاتالونيا وأعتقال كل المطالبين بالإنفصال وعلى رأسهم بوشديمون رئيس الحزب.أما عندنا فالخونة يأكلون الغلة ويسبون الملة ويدرسون بأموالنا ويأكلون من خيراتنا ويكرهوننا، و يصولو ويجولو كما يشاؤون، ويذهبون إلى بومرداس في الجزائر لأخذ التعليمات ويعودوا من المطار بشكل عادي. حنا إحكر غير عل. الدراوش وللي مزيان أداخل سوق راسوا.بلاد الظلم ألحكرة.
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10
14 - fox الأحد 26 غشت 2018 - 21:38
أولادكم ترسلونهم للدراسة في أوروبا وتحرضون الصحراويين الاحرار على ترك الدراسة هاذا هو فعل لبراهش ولعب لمعايل والتركة راك تالف شد الارض وبين لنا على حنكتك السياسية
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4
15 - ماسين الأحد 26 غشت 2018 - 21:40
لا ادري ماذا اصابكم.
لديكم اعداء في كل مكان. جنوبا شرقا شمالا داخليا وخارجيا.لا يبقى لكم الا المحيط الاطلسي للشجار معه.
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5
16 - مكناسي الأحد 26 غشت 2018 - 21:41
إما أن تكون مغربيا وتذهب إلى التجنيد عوض أولاد لنونة وبناني وبنسودة وبنكيران الذين ليس لهم وقت لإضاعنه في أمر تافه بالنسبة لهم لأن الوطن يمثل لهم المنصب والمال والسلطة لاغير وإما ان تكون من فئة بنزبلي وتحمل وزر التجنيد والدفاع عن وطن الفئة المذكورة سالفا
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4
17 - المهدي الأحد 26 غشت 2018 - 21:42
الضرب بيد من حديد على من يريد الخراب لبلدنا العزيز يإسنا من سماع كلمة إنفصاليين الداخل إما أن يكون الشخص مغربيا أو لا يكون.
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18 - loukili الأحد 26 غشت 2018 - 21:45
لم أعد أفهم كيف يعقل طلبة يرفعون أعلام البوليزاريو وهم يتعلمون بفضل دافع الضرائب المغاربة كمي يقول المثل الدراجي يأكلون الغلة وينعلون الملة
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19 - كماالو الأحد 26 غشت 2018 - 21:45
الحل الأمثل لانفصاليي الداخل كانوا طلبة أو غير ذلك هو جمعهم في شاحنات والإلقاء بهم خارج الجدار الأمني أي أن يلتحقوا بمكان الانفصاليين وهو مخيمات تندوف ... فالمغربي يبقى في المغرب والانفصالي - مهما كانت الجهة التي تريد الانفصال على المغرب - يجب رميها أي إلقاؤها خارج الحدود لنربح مزيدا من الزنازن الفارغة ، لا أن نملأ الزنازن بالانفصاليين لنترك السجون لذوي الحق العام ..أما الانفصالي يجب طرده من المغرب لأنه مثل الأجنبي الذي يريد الدخول للمغرب بدون جواز سفر ... والمغرب ليس مزبلة للأوساخ والقاذورات من البوليزاريو وغيرهم .. والفاهم يفهم
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20 - ahmed الأحد 26 غشت 2018 - 21:49
الى رقم 8 متتبع
اسرع الى عرض نفسك على طبيب نفساني ، قبل ان يستفحل مرضك اسمه الحقد على الجزئر.
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21 - انا غير داوي...... الأحد 26 غشت 2018 - 21:53
والدولة المغربية مريضة بمرض القلب.....ضعيفة جدا ....
ماذا ننتظر من سلطات تتفرج على المظاهرات والاحتجاجات المعادية للمغرب وعلى قلب ترابها وفي عقر دارها...؟؟؟؟
انه لامر مؤسف للغاية....ان لا تدافع دولة تتشدق ان الصحراء صحراءها وتترك الذءاب ياكلون الاخضر واليابس ويهينون المغاربة في صحراءهم وحتى خارج صحراءهم...في مراكش واكادير.....!!!!!!!!
كيف نتخيل ان المغرب يدع هؤلاء المرتزقة يدرسون بجامعاتنا بكل رفاهية واريحية وفوق ذلك يهددوننا بواساءلهم العدوانية الصبيانية
يجب طرد هؤلاء كلهم من الاراضي المغربية الطاهرة
ومن الصحراء المغربية...والا فلن تقوم للمغرب قاءمة..
فالامر خطير للغاية ويهدد امن وسلامة المغاربة وكل ارضهم.....!!!!!!
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22 - Touhali الأحد 26 غشت 2018 - 21:53
arrêt de de combats et dissous l'armée de libération nationale.
كل ميقع هو من أخطاءينا في لخمسينات كانوا يحبون وطنهم المغرب وجيش تحرير كانوا معه في حرب التحرير . في نهاية 1958 أنسحبا جيش التحرير المغربي من الصحراء بعدما كان وصل إلى زوييرات بموريتانيا ثم أنسحبا ﻷسباب مختلفة.
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23 - فؤاد الأحد 26 غشت 2018 - 21:54
زادو فيهم بزاف لمكانوش مغاربة يخرجو يقلبو فين يسكنو كيف قالها الحسن الثاني . طالقين ليهم اللعب و جمعو و طويو معاهم راه لحبس كيربي بنادم واكلين شاربين امان على قد لحال كونو رجال و يحقو نجاح مسيرتهم المهنية و كل يدخل سوق راسو و يديها في الجهة الضاراه اش عطيتو لهدا الدولة باش تعطيكم
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3
24 - عقدة النقص الأحد 26 غشت 2018 - 21:56
قلتها و أقولها ليس هناك شيء اسمه البوليساريو. هناك فقط عقدة النقص و عقدة هوية لدى جارة السوء و الحقد. فهي من جمعت حفنة من المرتزقة من كل دول الجوار فقاموا باختطاف مواطنين مغاربة صحراويين في 75 بمجرد ما استلم المغرب صحراءه من المستعمر السباني وقبل أن يحكم سلطته على الاقاليم الصحراوية. فقامت جارة السوء بتسليحهم و مدهم بالزاد و العتاد و هي من تخطط ليومنا هذا لمعاكسة المغرب بدافع الغيرة كون الخزائر كيان لا تاريخ له أسسته فرنسا سنة 1962 ولكن هيهات فالأسد يبقى دائما أسدا بتاريخه و حضارته و حاضره و مستقبله. فلم يكن الكيان الخزائري سوى مجموعة من القبائل المتناحرة التابعة لامبراطوربة المغرب الأقصى حتى احكمت عليهم الدولة العثمانية قبضتها لمدة ثلاث قرون و سلمتهم بعد ذلك لفرنسا لمدة 130 سنة. و عقدة الهوية سوف تلازمهم أبد الدهر... الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها...و عاشت جمهورية القبايل بقيادة زعيهما في المنفى المناضل الفد مهنا و عاشت جمهورية الطوارق الأبية...و إن غدا لناضره لقريب و سوف يعلم جيران السوء أي منقلب ينقلبون..
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25 - م ع الأحد 26 غشت 2018 - 21:56
لا تهاون. إسقاط الجنسية و إعتبارهم بدون كما فعلت دول الخليج مع الرعاة. و يبقى بدون هوية مشرد لا حق له في شيء. أو يرحل لخارج الحدود المغربية إلى مخيمات تندوف ليعرف النعمة التي كان يعيش فيها في المغرب. لما سينام في 60 درجة حرارية في الخيام مع اللاجئين الأفارقة و لا ماء و لا كهرباء و لا مدرسة و لا مستشفى سوى العقارب و الأفاعي و المخدرات و الإغتصاب و لا تتكلم و لا تتحرك إلا بأوامر من الجيش الشيوعي المجوسي الجزائري الدي دبح نصف مليون جزائري و جزائرية و تآمر مع فرنسا لتفجر عشرات القنابل النووية في الصحراء و تستعمل الطوارق كفئران تجارب و تشردهم من صحرائهم التي تحتلها الجزائر مند 1967.
إما مغربي و إما بدون و يجب إرساله لتندوف لدولة الخيام الوهمية. لا تسامح مع الحشرات. مئات ملايير المغاربة إستثمرت في المناطق الجنوبية ليس من أجل الحشرات.
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26 - افران الاطلس المتوسط الأحد 26 غشت 2018 - 22:05
يجب منعهم وسجنهم وحرمانهم من دراستهم هذا مصيرهم . يجب على دولتنا أن تتحرك بهذه الطريقة كيف يعقل من داخل البلاد أناس يعبرون عن عدم رضاهم لوطنيتهم ويخترون الانفصال والتخلي عنهم هكذا في حرية كاملة ! في أي مكان في العالم لم يوجد هذا النوع من الموقف ليس مقبول ابدا . انها تعتبر خيانة للأمة والوطن سيحكم عليها بالانفصال ، انها تسمى جرائم جنائية بالانفصال في أمته ووطنه
C'est gens là faut les arrêtez et les emprisonner et privé de leurs études c'est leurs sort notre état devrait bouger dans ce sens comment se fait il à l’intérieur du pays se trouvent des gens qui manifeste leurs mécontentement du séparatisme nul part dans le monde n'existe cela faut les juger ils sont responsables. la trahison de la nation demande de passé en justice être séparatistes c'est être qualifiée de délits
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27 - نوفل الأحد 26 غشت 2018 - 22:06
لا اعرف مادا يجري في الجامعة...ولصالح من...البيع والشراء في المستر والنقط والجنس ....القاعديين... لخوانجة ...الشيوعيين الصحراويبن...الامازيغ...المثليين...واش هدا هو طلب العلم الدي اوصى عليه الرسول صلعم؟ عليكم ان تعلموا ان الله خلقكك لتتعارفوا ...وا ن اكرمك اثفاكم... لمادا تعملون لاجندات لاخفاء المعرفة ... الشباب الحقيفي شجاع لايخاف من الحرية والمعرفة !
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28 - عابر سبيل الأحد 26 غشت 2018 - 22:14
يجب على السلطات أن تبدأ بتطبيق قانون التجنيد الإجباري على انفصاليي البوليساريو من الطلبة حتى قبل صدور المراسيم التطبيقة للقانون وذلك مباشرة بعد الدخول الجامعي المقبل (يعني بعد أيام أو أسابيع من اليوم) ويأخذوهم إلى ثكنات خاصة(لا يختلطون فيها بباقي المجنّدين) ولا يتعلمون فيها شيئا غير الوطنية وحب الوطن و"اللي قساح راسو يرطبوه ليه داخل الثكنة"
عملية التسجيل تكون بصفة تلقائية انطلاقا من ملفات الطلبة داخل الجامعة
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29 - متتبع الأحد 26 غشت 2018 - 22:17
رغم أن بعض الشبه مغاربة يزورون داعش و اسرائيل بالمشرق و تندوف بالمغرب فهذا لا يعني أن الدولة المغربية متساهلة معهم بل هي وسيلة جيدة للتعرف على أعداء الوطن كما أنهم تحت المراقبة المستمرة وهذا هو سر نجاح الاستخبارات المغربية في استباق هؤلاء العدميين
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