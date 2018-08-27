توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬

هسبريس - عبد السلام الشامخ

دخولٌ اجتماعيٌّ حارقٌ ينتظر حكومة سعد الدين العثماني، بعد تلويحِ عدد من النقابات المركزية بمواصلة ضغطها للاستجابة لملفها المطلبي العالق منذ سنة 2011، خاصة بعد دعوة الملك السلطة التنفيذية إلى العمل على إنجاح الحوار الاجتماعي، الذي ما زال"البياضُ" يَعْلُو صَفَحَاته، بعدما فشلت النقابات والحكومة في التوصل إلى صيغة تنهي الاحتقان الاجتماعي.

ويرى عدد من متتبعي الشأن السياسي بالمغرب أن الخطاب الملكي الأخير، الذي حث الحكومة على الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، سيضع العثماني أمام خيار واحد هو التوافق مع المركزيات النقابية والخروج بقانون الميثاق الاجتماعي الذي ينتظره الجالس على العرش؛ غير أن تشبث الحكومة بعرضها السابق قد لا يفضي إلى تحقيق هذا التوافق الاجتماعي.

لا حوار بدون التزام واضح

عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، يرفضُ الدخول في حوار اجتماعي يُقصي الأطراف النقابية ويسودُ فيه التعنت وشد الحبل، وقال إن "الحكومة أصبحتْ مدركة، اليوم بعد الخطاب الملكي الأخير، أن لا مناص من الجلوس على طاولة الحوار والخروج بميثاق اجتماعي واضح يلبي مطالب الشغيلة النقابية"، مبرزاً أن "الحكومة أجهزت على ما تبقى من مكاسب نقابية ورفضت الاستجابة للملف المطلبي".

ويؤكد الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة الحالية كمثيلتها السابقة أجهزت على المكتسبات وأضحت القدرة الشرائية للمواطن في تراجع نتيجة الزيادة الصاروخية في المواد الاستهلاكية بسبب رفع الدعم عنها في ظل إصلاح صندوق المقاصة"، موردا أن "الحوار الاجتماعي المُرتقب ينبغي أن ينطلق من تعاقد واضح يتأسس على الاحترام وينطلق من توجيهات الخطاب الملكي الأخير الذي دعا الحكومة إلى الالتزام بالوصول إلى حل توافقي".

الوضع مقبل على الانفجار

خالد العلمي الهوير، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقرُّ بأن الحكومة تفتقد لإرادة حقيقية للتفاعل الايجابي مع الوضع الاجتماعي الذي ينذر بالانفجار، رافضاً ما سماه "تبخيس الأصوات النقابية التي تدافع عن الشغيلة العمالية حيث سبقت للكونفدرالية أن اقترحت تشكيل لجنة واحدة تحضرها مكونات الشغل الثلاثة، وقررت تجزئة الحوار على ثلاث لجن.

وقال الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس، إن الخطاب الملكي وضع الحكومة والنقابات على نفس المسافة؛ فقد ألزمهما بإنجاح الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة، داعيا العثماني إلى تنفيذ الالتزامات السابقة؛ وضمنها اتفاق 26 أبريل، الذي ظل عالقا لأزيد من سبع سنوات، ووقف الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية.

ويضيف المسؤول النقابي أن الملك حثَّ على "الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام؛ وهو ما يجعلُ كل الأطراف المعنية أمام مهمة تنزيل مضامين التوجيه الملكي".

الملك حدد ملامح الحوار

كريم عايش، الباحث في العلوم السياسية، يؤكد أن "السنة الحالية كانت استثنائية من حيث الاحتجاجات وأساليبها؛ وأيضا سنة جمود الحوار الاجتماعي الذي كان متقلباً بين النقابات والحكومة، وأيضا بين نقابات بعينها وبعض القطاعات،" مسجلاً "ضعف هذه النقابات في مواكبتها للقضايا الاجتماعية الكبرى ووهنها في التعجيل بالمبادرة إلى اقتراح حلول بديلة".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس أن "تسارع أحداث فيما يخص انتشار الاحتجاجات الاجتماعية وتلويح النقابات التعليمية ومعها موظفي الجماعات المحلية بالإضراب وحملة المقاطعة الشعبية على بعض القطاعات الإنتاجية واستمرار تشنج ملف المحروقات، إضافة إلى الدعوة الملكية الأخيرة إلى ضرورة اعتماد ميثاق للحوار الاجتماعي؛ كلُّها عوامل ستدفع هذه النقابات والحكومة إلى الانكباب الجدي لبلورة ميثاق يسهل لها برمجة دقيقة للمعطى الاجتماعي".

ويشير عضو مركز الرباط للدراسات الإستراتيجية والسياسية إلى أنه "من خلال التغيير الوزاري الأخير والذي اعتمد تغيير وزير الاقتصاد والمالية هذه الوزارة التي تشكل عصب التنمية والسيادة لما لها من مكانة محورية في الحكومة واستقرار الدولة ككل، بعد نعتت بالتقصير وأيضا لاعتمادها إجراء متأخرا في ما يخص الإعفاءات الضريبية والتي تكلف الدولة مداخيل مهمة تبخرت باسم تشجيع الاستثمار يَظْهَرُ أن الحوار المقبل سيكون حاسماً".

ويعود المحلل إلى خطاب العرش الأخير، الذي أشار إلى مسألة الحوار وحتمية بناء ميثاق يهيكل وينظم هذا الحوار في أفق مأسسته وربطه بالفعالية والنجاعة؛ وليس فقط بالنزاع والشد والجذب بين مركزيات نقابية وحكومة لم توحد رؤيتها بعد للملف المطلبي وسبل الإجابة عنه والتعامل الفاعل معه مكرسة بذلك الدفاع عن مصالح الباطرونا والإدارة ضدا على الأجير والمواطن".