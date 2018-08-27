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توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬

توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 27 غشت 2018 - 11:00

دخولٌ اجتماعيٌّ حارقٌ ينتظر حكومة سعد الدين العثماني، بعد تلويحِ عدد من النقابات المركزية بمواصلة ضغطها للاستجابة لملفها المطلبي العالق منذ سنة 2011، خاصة بعد دعوة الملك السلطة التنفيذية إلى العمل على إنجاح الحوار الاجتماعي، الذي ما زال"البياضُ" يَعْلُو صَفَحَاته، بعدما فشلت النقابات والحكومة في التوصل إلى صيغة تنهي الاحتقان الاجتماعي.

ويرى عدد من متتبعي الشأن السياسي بالمغرب أن الخطاب الملكي الأخير، الذي حث الحكومة على الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، سيضع العثماني أمام خيار واحد هو التوافق مع المركزيات النقابية والخروج بقانون الميثاق الاجتماعي الذي ينتظره الجالس على العرش؛ غير أن تشبث الحكومة بعرضها السابق قد لا يفضي إلى تحقيق هذا التوافق الاجتماعي.

لا حوار بدون التزام واضح

عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، يرفضُ الدخول في حوار اجتماعي يُقصي الأطراف النقابية ويسودُ فيه التعنت وشد الحبل، وقال إن "الحكومة أصبحتْ مدركة، اليوم بعد الخطاب الملكي الأخير، أن لا مناص من الجلوس على طاولة الحوار والخروج بميثاق اجتماعي واضح يلبي مطالب الشغيلة النقابية"، مبرزاً أن "الحكومة أجهزت على ما تبقى من مكاسب نقابية ورفضت الاستجابة للملف المطلبي".

ويؤكد الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة الحالية كمثيلتها السابقة أجهزت على المكتسبات وأضحت القدرة الشرائية للمواطن في تراجع نتيجة الزيادة الصاروخية في المواد الاستهلاكية بسبب رفع الدعم عنها في ظل إصلاح صندوق المقاصة"، موردا أن "الحوار الاجتماعي المُرتقب ينبغي أن ينطلق من تعاقد واضح يتأسس على الاحترام وينطلق من توجيهات الخطاب الملكي الأخير الذي دعا الحكومة إلى الالتزام بالوصول إلى حل توافقي".

الوضع مقبل على الانفجار

خالد العلمي الهوير، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقرُّ بأن الحكومة تفتقد لإرادة حقيقية للتفاعل الايجابي مع الوضع الاجتماعي الذي ينذر بالانفجار، رافضاً ما سماه "تبخيس الأصوات النقابية التي تدافع عن الشغيلة العمالية حيث سبقت للكونفدرالية أن اقترحت تشكيل لجنة واحدة تحضرها مكونات الشغل الثلاثة، وقررت تجزئة الحوار على ثلاث لجن.

وقال الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس، إن الخطاب الملكي وضع الحكومة والنقابات على نفس المسافة؛ فقد ألزمهما بإنجاح الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة، داعيا العثماني إلى تنفيذ الالتزامات السابقة؛ وضمنها اتفاق 26 أبريل، الذي ظل عالقا لأزيد من سبع سنوات، ووقف الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية.

ويضيف المسؤول النقابي أن الملك حثَّ على "الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام؛ وهو ما يجعلُ كل الأطراف المعنية أمام مهمة تنزيل مضامين التوجيه الملكي".

الملك حدد ملامح الحوار

كريم عايش، الباحث في العلوم السياسية، يؤكد أن "السنة الحالية كانت استثنائية من حيث الاحتجاجات وأساليبها؛ وأيضا سنة جمود الحوار الاجتماعي الذي كان متقلباً بين النقابات والحكومة، وأيضا بين نقابات بعينها وبعض القطاعات،" مسجلاً "ضعف هذه النقابات في مواكبتها للقضايا الاجتماعية الكبرى ووهنها في التعجيل بالمبادرة إلى اقتراح حلول بديلة".

وأضاف عايش، في تصريح لجريدة هسبريس أن "تسارع أحداث فيما يخص انتشار الاحتجاجات الاجتماعية وتلويح النقابات التعليمية ومعها موظفي الجماعات المحلية بالإضراب وحملة المقاطعة الشعبية على بعض القطاعات الإنتاجية واستمرار تشنج ملف المحروقات، إضافة إلى الدعوة الملكية الأخيرة إلى ضرورة اعتماد ميثاق للحوار الاجتماعي؛ كلُّها عوامل ستدفع هذه النقابات والحكومة إلى الانكباب الجدي لبلورة ميثاق يسهل لها برمجة دقيقة للمعطى الاجتماعي".

ويشير عضو مركز الرباط للدراسات الإستراتيجية والسياسية إلى أنه "من خلال التغيير الوزاري الأخير والذي اعتمد تغيير وزير الاقتصاد والمالية هذه الوزارة التي تشكل عصب التنمية والسيادة لما لها من مكانة محورية في الحكومة واستقرار الدولة ككل، بعد نعتت بالتقصير وأيضا لاعتمادها إجراء متأخرا في ما يخص الإعفاءات الضريبية والتي تكلف الدولة مداخيل مهمة تبخرت باسم تشجيع الاستثمار يَظْهَرُ أن الحوار المقبل سيكون حاسماً".

ويعود المحلل إلى خطاب العرش الأخير، الذي أشار إلى مسألة الحوار وحتمية بناء ميثاق يهيكل وينظم هذا الحوار في أفق مأسسته وربطه بالفعالية والنجاعة؛ وليس فقط بالنزاع والشد والجذب بين مركزيات نقابية وحكومة لم توحد رؤيتها بعد للملف المطلبي وسبل الإجابة عنه والتعامل الفاعل معه مكرسة بذلك الدفاع عن مصالح الباطرونا والإدارة ضدا على الأجير والمواطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - اعصيم سمير الاثنين 27 غشت 2018 - 11:15
حفظ الله سيدنا بالعشر المثاني و سائر أفراد الأسرة الملكية و الشعب المغربي و الحكومة المغربية و الأمة العربية
و شكرا
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-15
2 - مغربي من مغاربة الشتات الاثنين 27 غشت 2018 - 11:16
شئ الوحيد الذي لا أفهمه هو حكومة مصوت عليها الشعب تعمل فقط بما يملى عليها من طرف الملك !!!!!!
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29
3 - casquetta الاثنين 27 غشت 2018 - 11:16
si vous ne reagissez pas au plus vite possible et apliquer ce qui était dit dans le discours royal .car c la réalité amère et surtout les c.r.i et simplifié investissement au maroc sans rachwa sans intervention et sans pression moi je vois un cauchemar arabe au maroc alors demerdez vous pour trouver une plate forme simple sans daraibe ni taxe et vous le savez mais vous preferez le ba9chiche que de laisser le maroc aller de l avant
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4
4 - زيد الماء زيد الدقيق الاثنين 27 غشت 2018 - 11:20
يجب على الحكومة التقليص من الجور ل كبار المسؤلين الذين يتقاضون من 20000 درهم فما فوق ووالزيادة في الاجور الدنيا من 6000درهم تحت من اجل الطبقة المسحوقة ان ارادو الشفافية و المساوات اما الغيطة و الزمارة عيينا منها موضف بصيط تزيدوه 100 درهم و التماسيح ديال النهب والسلب تزيدوهوم 10000درهم فين هي تقليصالفوارق
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20
5 - said ouazzani الاثنين 27 غشت 2018 - 11:21
الحكومة بامكانها دير المستحيل باش ماتزيد للموظف حتى ريال بدعوى الاجور كاتهلك ميزيانية الدولة و لكن سبحان الله نفس الحكومة باستطاعتها تخرج ميزانيات لتنفيد مشاريع ماعمرها تبرمجات اخص بالدكر الكوب 22 المونديال لي كاليك فلوسو موجودا و التجنيد الاجباري لي مازال حتى واحد ما هضر على ميزانيتو بشحال غادي تقام
لعفو
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21
6 - مغربي الاثنين 27 غشت 2018 - 11:24
أشمن نقابات
وسائل التواصل الإجتماعي توحد مطالب اولاد الشعب دون الحاجة لكراء مقر نقابة أو الركوب على ظهر الفقراء للوصول إلى الرواتب السمينة و الكراسي الفخمة .
الحكومة في وادي و الشعب في وادي .
توقعون على قرار التجنيد هل يستطيع السيد رئيس الحكومة مراقبة ميزانية المؤسسة العسكرية و ما تعرفه من فساد و استغلال السلطة ؟؟؟؟
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19
7 - مراد بريكوما الاثنين 27 غشت 2018 - 11:31
اذا لم تكن نتيجة هذا الحوار الاجتماعي ستحد من الطبقية التي تجعل العالم يسخر من هذا البلد ...طبقة بورجوازية وطبقة فقيرة دون وجود المتوسطة بينهما ..فلا داعي لاي حوار ولا لاي بلابلا...والمطالب متعددة للطبقة الشغيلة واهمها وكفى من الضحك على اذقان الشعب المغربي الغيور على وطنه الا وهي وكمطلب اول الرفع من الحد الادنى للاجور على الاقل الى 4000 درهم مع تفعيل هذا الاخير عند الموافقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية...
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1
8 - هدا ما ابقى امخبي.كونيتو الاثنين 27 غشت 2018 - 11:33
الحكومة المحكومة والنقابات المنبطحة المهزومة.ينتضرون الضوء الاخضر من المخزن لفض الاشتباك الصوري.وللطبقة الكادحة اتسنى ياجن حتى ايطيب اللحم.داز رمضان باسعاره الخيالية وعيد الاضحى بنطحاته الغالية والدخول المدرسي بمحفضاته الثقيلة على المديونين اصلا.ولا يزالون ينتضرون الخطابات والمناسبات.اوماحاس بالمزود غير المضروب به
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9 - Wislani الاثنين 27 غشت 2018 - 11:34
الحوار الاجتماعي الملموس هو الذي يظهر على التخفيف من القدرة الشرائية للمواطن أهم فصوله *الزيادة في الأجور *بنسبة معقولة وواضحة مثلا 30%بدون تماطل أو لف اودوران
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1
10 - مقاطعون الاثنين 27 غشت 2018 - 11:34
المحكومة و النفايات هم سبب البلاء للشغيلة سواء في القطاع الخاص او العام .. الحل هو التنسيقيات الحرة و موعدنا الرباط حتى ناخذ حقوقنا من الدولة الفاشية.
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11 - aziz الاثنين 27 غشت 2018 - 11:34
اذا اردتم فعلا انجاح هاذا(الحوار) فيجب ان تغيروا هاذه الديناصورات اللتي توارثت هذه المناصب واغتت على حساب من تتحاور باسمهم.باعوا الماتش من قديم ولا خير فيهم.نريد ممثلين حقيقيين وليس ديكورات .
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12 - نوبير الطنجاوي الاثنين 27 غشت 2018 - 11:37
فعلا الملك حث العثماني على الجلوس مع النقابات والتفاوض معهم بشكل مستمر ... ولكنه احرق كل ما قال وأفرغ خطابه من كل اهمية وأظهر للجميع ان الدولة العميقة هي التي تقرر وليس العثماني عندما قال الملك في نفس الخطاب التفاوض ليس بالضرورة هو الوصول الى نتيجة او اتفاق. المهم هو الجلوس والترقاد وتضييع الوقت وقتل الموظفين والعمال بالانتظار. وما كان على الملك ان يقول هذا، لانه اعطى مبررا للعثماني للضحك على النقابات
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-1
13 - سعد الاثنين 27 غشت 2018 - 11:43
عليكم باصحاب السلاليم الدنيا لقد وصل ا لسيل الزبى اما شدالحبل بين الحكومة و النقابات لن يجدي في شيء وداءما الضحية الاجير .
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