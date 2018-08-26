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الرئيسية | مجتمع | ولي العهد يستنفر الأمن بشارع محمد الخامس

ولي العهد يستنفر الأمن بشارع محمد الخامس

ولي العهد يستنفر الأمن بشارع محمد الخامس
هسبريس من الرباط
الأحد 26 غشت 2018 - 21:00

استنفر تواجد ولي العهد الأمير مولاي الحسن بشارع محمد الخامس بالرباط، مساء اليوم الأحد، مختلف الأجهزة الأمنية، التي حرصت على تأمين تواجده بأشهر شارع بالعاصمة.

الأمير الذي كان محاطا بحراسة مشددة، عمل على تبادل التحايا مع المواطنين، قبل أن يركب سيارته رباعية الدفع، التي كان على متنها بعض مرافقيه.

وقد حاول عدد من المواطنين التقاط صور معه دون أن يفلحوا في ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اميرنا المحبوب الأحد 26 غشت 2018 - 21:08
ربي يحفظه ويعلي شانه وعاش ملكنا الهمام محمد السادس حامي الوطن
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-237
2 - عبدو من الرباط الأحد 26 غشت 2018 - 21:10
احسن عوان رجال الأمن ديال مدينة الرباط هم الأكثر عملا و أكثر حساسية وديما خدامين مخلوعين كيخدمو نهار وليل لا راحة لا عايشين مع ولادهم هما الي خاصهم البريمات والعلاوات على العمل ماشي الي عايشين فالجنوب بنص ثمن
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-137
3 - بلال اشتيوي الأحد 26 غشت 2018 - 21:14
حفظه الله ورعاه وانتبته نباتا حسنا
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-174
4 - جواد الأحد 26 غشت 2018 - 21:15
الله إحفضو لينا ويحفض جميع الأسرة العلوية الشريفة
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-177
5 - غيور الأحد 26 غشت 2018 - 21:17
ذلك الشبل من ذاك الأسد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
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-163
6 - فتحي الأحد 26 غشت 2018 - 21:18
اللهم احفض الملك القادم ،واجعله من المتقين
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-150
7 - بوووكوس ديالنا الأحد 26 غشت 2018 - 21:20
غزال ديالنا ربي يحفظوا ويطول في عمروا ان يتربى على تواضع وحب شعب غدا هو ملك هذا شعب وجب ان يستحق منصب ملك مند صغره وقد فعل بدون استأذن دخل قلوب المغاربة لانه برهن على تربية واخلاق نبيلة ورجولة مند صغر يعجبني بعفويته وطريقته حسن التاني يعود ربي ينصروا ويخليه لباه ويحفظوا له ويطول في عمره
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-158
8 - amine الأحد 26 غشت 2018 - 21:39
لا أفهم لماذا يعملون ديس لايك على كل من دعا بالصحة ولي العهد ، على هاذا كله حسد ؟ كف من هاذا الهراء
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-68
9 - غاليا الأحد 26 غشت 2018 - 21:42
الزين والتباتا...رب يحفظو....وينور طريقه لفعل الخير والاصح ببلده.
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-58
10 - agadir الأحد 26 غشت 2018 - 22:02
الله احفضو من عين الحسود الشبل
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