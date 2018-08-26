ولي العهد يستنفر الأمن بشارع محمد الخامس

هسبريس من الرباط

استنفر تواجد ولي العهد الأمير مولاي الحسن بشارع محمد الخامس بالرباط، مساء اليوم الأحد، مختلف الأجهزة الأمنية، التي حرصت على تأمين تواجده بأشهر شارع بالعاصمة.

الأمير الذي كان محاطا بحراسة مشددة، عمل على تبادل التحايا مع المواطنين، قبل أن يركب سيارته رباعية الدفع، التي كان على متنها بعض مرافقيه.

وقد حاول عدد من المواطنين التقاط صور معه دون أن يفلحوا في ذلك.