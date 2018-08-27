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حركة "قادمون" تتضامن مع ضحية الاغتصاب الجماعي
الاثنين 27 غشت 2018 - 05:10
أعلنت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" تضامنها اللامشروط مع خديجة، ضحية الاغتصاب الجماعي بمنطقة أولاد عياد.
ونبهت الحركة، في بلاغ لها، السلطات والمسؤولين "للأوضاع المزرية بالمنطقة التي تنتج في صفوف الشباب مثل هذه الظواهر الوحشية، القائمة على العنف والاغتصاب والإرهاب والاتجار في المخدرات".
كما طالبت الحركة، عبر البلاغ ذاته، المسؤولين بالتدخل العاجل لتقديم المجرمين إلى العدالة في أقرب وقت، "وعدم التستر على الجريمة، ونشرها عبر وسائل الإعلام، وفتح نقاش عمومي حول الاغتصاب باعتباره أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة، للتحسيس بخطورته، وبالأوضاع الاجتماعية التي تنتجه في جهة بني ملال خنيفرة والعديد من جهات المملكة".