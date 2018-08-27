24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  2. البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية (5.00)

  3. قتيلان وجريحان في حادثة بين البروج وسطات (5.00)

  4. ملاكم مغربي سابق يُفشل اختطاف طائرة ركاب (5.00)

  5. يوسفية برشيد يبدأ موسمه بالفوز على حسنية أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حركة "قادمون" تتضامن مع ضحية الاغتصاب الجماعي

حركة "قادمون" تتضامن مع ضحية الاغتصاب الجماعي

حركة "قادمون" تتضامن مع ضحية الاغتصاب الجماعي
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 غشت 2018 - 05:10

أعلنت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" تضامنها اللامشروط مع خديجة، ضحية الاغتصاب الجماعي بمنطقة أولاد عياد.

ونبهت الحركة، في بلاغ لها، السلطات والمسؤولين "للأوضاع المزرية بالمنطقة التي تنتج في صفوف الشباب مثل هذه الظواهر الوحشية، القائمة على العنف والاغتصاب والإرهاب والاتجار في المخدرات".

كما طالبت الحركة، عبر البلاغ ذاته، المسؤولين بالتدخل العاجل لتقديم المجرمين إلى العدالة في أقرب وقت، "وعدم التستر على الجريمة، ونشرها عبر وسائل الإعلام، وفتح نقاش عمومي حول الاغتصاب باعتباره أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة، للتحسيس بخطورته، وبالأوضاع الاجتماعية التي تنتجه في جهة بني ملال خنيفرة والعديد من جهات المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.