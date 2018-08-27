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الرئيسية | مجتمع | "مجلس اليزمي" ينفي توصله بقانون الخدمة العسكرية

"مجلس اليزمي" ينفي توصله بقانون الخدمة العسكرية

"مجلس اليزمي" ينفي توصله بقانون الخدمة العسكرية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 27 غشت 2018 - 22:05

نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه إدريس اليزمي بشكل قاطع، أن يكون قد توصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ أنه وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أن المجلس قد توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه فإن "المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه".

يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الاثنين 27 غشت 2018 - 22:27
في بلادي المغرب العزيز الحبيب فيه الثروات منها الفوسفاط والذهب والفضة والغاز والصيد والسياحة وووو.... كثير من الثروات لا تحصى ولا تعد لكي أدافع على المغرب الوطني الحبيب التي توجد فيه الثروات .فأين حقي منها .فأنا لا أستفيد منها ولا حبة خرد .إذن من يستفيد من هذه الثروات هو عليه التجنيد .سيروا شفوا علامن ضحكوا
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2 - رشيد زين العابدين الاثنين 27 غشت 2018 - 22:29
المغرب هو البلد الوحيد الذي يفرض قراراته دون الرجوع لأحد من الحكم الذاتي إلى التقاعد وانتهاء بقانون الخدمة والعسكرية وكأن هذا البلد لا يستحق مواطنوه أن يستشاروا في مايهمهم وأن لا يعاملوا كرعايا يساقون إلى ما يراه الراعي يوافق هواه.
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3 - مواطنة محكورة الاثنين 27 غشت 2018 - 22:32
ا فتحوا باب التطوع للتجنيد ولا تقولوا اجباري لاان كلمة اجباري لا يسري مفععوللها الان كما انها تحط من قيمة المواطن كل واحد وضروفه هناك من يريد الدههابب تطوعيا فمرحباوواالاخرون يخططون لمسقبللهم كما يشاؤون
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4 - محمد الاثنين 27 غشت 2018 - 22:39
ينفي توصله بالقانون لكن ماذا بعد ان يتوصل به على اساس ان مقرارات اليزمي نافذة التاثير ستقيم الارض و تقعدها
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5 - ابن سوس المغربي،نعم للتجنيد الاثنين 27 غشت 2018 - 22:41
الدولة المغربية و مصالحها العليا ليست في حاجة إلى استشارة أحد حتى تطبق واجب وطني على كل من يحمل جنسية هذا الوطن الخدمة العسكرية واجب وطني إجباري الذين على الحدود و يحمون الوطن و الشعب لسنا احسن منهم كفى أيها العدميين الكسلاء التأهين الذين لا نفع فيكم لأنفسكم وبل وطنكم ماذا قدمت و ماذا أعطيت وطنك انت لوطنك قبل ان تسئل ماذا أعطاك؟ الحقوق الوطنية تعليم صحة بنى تحتية واجب على المسؤولين لا أحد يجادل في هذا ولكن لا تنسى ان الخدمة العسكرية تربي رجال و ليس حشاشين متسولين و المشرلمين حتى السجن يكلف الدولة إذن كل دول العالم تجبر مواطنيها على الخدمة العسكرية الخدمة العسكرية فا العسكر للرجال وليس للحباء و تحية لكل شاب مغربي نظيف يريد حمل قميص الوطن وانا منهم
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