المبادرة المدنية من أجل الريف تثمن العفو الملكي

هسبريس - محمد الراجي

ثمّنت المبادرة المدنية من أجل الريف العفو الملكي عن حوالي 190 ناشطا من معتقلي حراك الريف، على خلفية الأحداث الاجتماعية التي شهدتها مدينة الحسيمة وبلدات مجاورة لها، بمناسبة عيد الأضحى، معتبرة أن هذه المبادرة تعزّز فرص طي صفحة ملف أحداث الريف، التي انطلقت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري.

وكانت المبادرة المدنية من أجل الريف، التي أسسها مجموعة من الحقوقيين المغاربة، بهدف لعب دور الوسيط بين الدولة وممثلي المواطنين المحتجين في الحسيمة ونواحيها، ظلت تطالب بإطلاق سراح المعتقلين منذ بداية الاعتقالات التي شنتها السلطات في صفوفهم، لكن مساعيها لم تُفلح في ردم الهوة بين الدولة والمحتجين بالريف، لعدم تفاعل السلطات مع مطالبها.

وقالت المبادرة المدنية من أجل الريف إنها تلقت العفو الملكي الأخير عن عشرات المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية بالحسيمة ونواحيها بـ"ارتياح كبير"، معتبرة أنه سيسهم في تشجيع المنحى التفاوضي بين ممثلي الحركات الاحتجاجية السلمية وممثلي الدولة، بما من شأنه ضمان المراكمة الضرورية لعوامل البناء الديمقراطي.

من جهة ثانية دعت المبادرة ذاتها إلى توسيع العفو الملكي، الذي وصفته بـ"التدبير الإيجابي"، ليمس باقي المعتقلين المحكومين وغيرهم في الحسيمة وباقي مناطق البلاد التي عرفت درجات متفاوتة من الاحتقان، مثل مدينة جرادة، معبرة عن أملها في "أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل".