24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. دراسة: اكتئاب الأم يضر الصحة النفسية للأطفال (5.00)

  2. توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬ (5.00)

  3. وثائقي يحاصر "مصائر متناقضة" في الهجرة الجماعية ليهود المغرب (5.00)

  4. مهرجان "الطوايط" يجمع "العرب والأمازيغ" في طقوس احتفالية (5.00)

  5. تقرير أممي يطالب بمعاقبة قادة الجيش بميانمار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هكذا فشلت برامج السكن الاجتماعي في محاربة "دور الصفيح" بالمملكة

هكذا فشلت برامج السكن الاجتماعي في محاربة "دور الصفيح" بالمملكة

هكذا فشلت برامج السكن الاجتماعي في محاربة "دور الصفيح" بالمملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 27 غشت 2018 - 19:00

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 فشل برامج السكن الاجتماعي في محاربة دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط؛ وذلك رغم أن هذه المشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة خُلقت أساساً للقضاء على السكن العشوائي وغير اللائق.

وخلص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد قيامهم بمهمة رقابية من أجل تقييم آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم و250 ألف درهم، إلى أنه لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق؛ "وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج، ما من شأنه أن يولد أيضا مشاكل متعلقة بالعرض الخاص بالسكن الاجتماعي على المدى الطويل".

وأوضح التقرير أن إحداث منتوج سكني بقيمة لا تتجاوز 250 ألف درهم، وبداية تسويقه سنة 2010، كانت له تداعيات سلبية على المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، إذ عرف إنتاج هذا الأخير تراجعا كبيرا في مختلف المدن؛ وذلك مقارنة مع السنوات الثلاث الأولى لإحداثه، والتي شهدت تحقيق أكثر من 53 % من الهدف المسطر له.

المصدر ذاته كشف أن إنتاج السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط.

وبلغة الأرقام أورد التقرير أن الإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجز السكني لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة؛ "فبخصوص المنتوج السكني المحددة قيمته في 140 ألف درهم، ومن بين 21.006 وحدة منجزة إلى متم سنة 2016، تم تخصيص 6.020 وحدة فقط لبرنامج "مدن بدون صفيح"، و1.113 وحدة لبرنامج "المساكن الآيلة للسقوط"، أي ما يعادل، على التوالي، نسبتي 92 % و5%".

وبالنسبة للسكن الاجتماعي المحددة قيمته في 250 ألف درهم، يورد التقرير، فإن مساهمته في البرنامجين المذكورين تبقى هزيلة، إذ لم تتجاوز في مجموعها 1.47 % من الإنتاج الإجمالي. وتم تخصيص 494 وحدة لصالح برنامج "مدن بدون صفيح"، و3.678 وحدة لصالح برنامج "المساكن الآيلة للسقوط"، وهو ما يعادل، على التوالي، نسبتي 0.17 % و1.3%.

ورغم وجود دورية سابقة صادرة عن الوزير المكلف بالإسكان والتعمير سنة 2009، والمتعلقة بتسويق المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، والتي بينت أن هذا المنتوج موجه بالدرجة الأولى إلى الأسر التي تعيش في دور الصفيح، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع آليات تسمح باستهداف الأسر ذات الدخل المحدود وغير المنتظم، والتي تم من أجلها وضع آليات إنتاج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد شروط واضحة لتخصيصه لهذه الفئة من الأسر.

وجاءت في التوصيات أيضا ضرورة إدماج الفئات الفقيرة ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي عن طريق وضع آليات خاصة للتمويل وفقا للتصنيف الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة تدابير إنتاج صنف السكن بقيمة 140 ألف درهم من خلال إعادة صياغة تصميمه وأهدافه وأساليب تسويقه؛ وذلك بالنظر إلى الحاجيات السكنية الملحة التي لم تتم تلبيتها، وكذا ضعف الإنتاج والإقبال على هذا النوع من السكن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Mohamed الاثنين 27 غشت 2018 - 19:14
هكذا فشلت برامج السكن الاجتماعي في محاربة "دور الصفيح" بالمملكة?

السكن الاجتماعي في حد داته دور صفيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ht.brahim الاثنين 27 غشت 2018 - 19:14
الحل تحت أقدامنا. أقصد في الأرض في التربة في الفلاحة في الهجرة المعاكسة من المدينة إلى البادية. ما هي السبل لإنجاحها ؟ لابد من الرفع من جاذبيتها، أما المدينة فقد رفعت من النفور منها خاصة لذى الطبقة المتوسطة و الفقيرة. الله إجيب شي فددنات للجميع. قولو آمين باللايك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الحرشاوي الكريدي بوجمعة الاثنين 27 غشت 2018 - 19:17
صندوق قفيز ب 25مليون طنان. بغيتي كريدي يدوزوك لبنكة تزيد 25اخرى.25عام ونت تخلص. ومنيني تموت وعندك جوج ولاد. المرا دي الكوزينة الاول يدي بيت نعاس والتاني يدي وشط الدار. اما الكابينا غتبقة بلا خلاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Nour الاثنين 27 غشت 2018 - 19:19
مافهمت والو فهاد البلاد جميع البرامج فشلت وكل الوان المخططات لم تعطي اي نتيجة على ارض الواقع..مؤسف ما يقع لنا من انتكاسات ..واش الكفاءات والو او النهب وعدم المحاسبة هما السبب..صراحة ما كاينا راحة..!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Marocain الاثنين 27 غشت 2018 - 19:23
L'habitat social a été créé pour combattre les bidonvilles. Malheureusesement, les habitats sociaux sont devenus eux-même des bidonvilles. Il faut changer les mentalités avant de changer les apparances. Échec dans tous les sens du terms. Le centre-ville d'el Jadida, par exemple, est devenu un centre-ville plein d'habitats sociaux où les annes, les charrues, les chouayya, les ferrachas, les délinquants, les souikates, l'insécurité et la misère sont répandus d'une manière alarmante. Aucune vision ou planning adéquats. Ce qui est normalement anormale est devenu la norme. Incroyable !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Simou الاثنين 27 غشت 2018 - 19:32
La majoritė de ceux qui prennent les batiments sociaux ou economiques ne sont pas consernės ou plutot riches ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - wood الاثنين 27 غشت 2018 - 19:34
برامج السكن الإجتماعي استهدفت بالخصوص شريحة الموظفين في القطاع العام و أقلية من القطاع الخاص لانها تسمح لهم بالقروض الطويلة المدى التي هي الوسيلة الوحيدة لامتلاك السكن في غياب الإدخار ، فالموظف الصغير او المستخدم لا يمكن أن يحلم بالسكن خارج القرض او اقتناء بقعة أرضية في حي ناقص التجهير أو عشوائي و بناء منزله على مدى سنوات طويلة . و اغلب الذين اقتنوا الشقق الاقتصادية ندموا كثيرا لهشاشتها و نقص المساحة ، أما مسألة القضاء على السكن العشوائي و أحياء الصفيح فلم تكن لها نوايا بريئة بل كان محركها الوحيد استلاء المخزن على الاراضي التي يقيمون عليها . أما تعويض السكان فكان مجزيا في البداية و في حالات محدودة مما شجع هذا النوع من السكن طمعا في الحصول على بقعة سكنية مجانية اضافة الى تلاعبات خطيرة همت عمليات التعويض و إعادة الإيواء اغتنى من وراءها اعوان المخزن و ازلامه ، أما حاليا فكل ما تقدمه السلطة هي شقة صغيرة لا تتعدى مساحتها 50 متر مربع في آخر الدنيا مقابل 15الى 18 مليون سنتيم و احيانا أكثر من ذلك . فالمخزن نجح في خلق ازمة عقار ليسوق منتوجه !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.