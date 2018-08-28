اختلالات مالية وتنظيمية تعصفُ بصندوق "دعم الفقراء" بالمملكة

هسبريس - عبد السلام الشامخ

مُعطيات مثيرة للقلق تلك التي كشفها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، فقد سجّل قضاة "جطو" غياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب عدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته، مع تأخر في تفعيل خدمات الصندوق سنة 2014.

وأورد التقرير السنوي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن "مجموع المداخيل المحولة إلى صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والذي أحدث بموجب المادة 06 من قانون المالية لسنة 2012، بهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي، بلغ ما قدره 0015.257 مليون درهم عن الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016، فيما بلغ مجموع النفقات ما يناهز 6.674 درهم مليون".

وأورد التقرير ذاته أن "كل البرامج الممولة من طرف الصندوق تعرف عدة اختلالات، ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل، إذ لوحظ عدم تحصيل جميع المساهمات المتعلقة ببرنامج مليون محفظة وبنظام المساعدة الطبية، بالإضافة إلى محدودية آليات التتبع والتقييم".

كما توقف التقرير عند برنامج "مليون محفظة"، الذي يهدف إلى تشجيع الإقبال على التمدرس والحد من الهدر المدرسي، وانتقد المقاربة المعتمدة لتحديد المستفيدين من البرنامج، والتي "ترتكز على المجال الترابي، ولا تراعي المستوى السوسيو-اقتصادي للأسر".

إلى ذلك سجل التقرير السنوي تأخرا في توزيع الأطقم المدرسية مقارنة بتاريخ انطلاق الموسم الدراسي، ومشاكل نظام الإعارة المتمثلة أساسا في غياب أماكن لتخزين الكتب المستعملة، وكذا حالتها المهترئة؛ كما لاحظ عدم احترام العديد من الشركاء لالتزاماتهم المالية المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ شتنبر 2008 من أجل إنجاز برنامج "مليون محفظة".

أما في ما يخصُّ تدبير برنامج "تيسير" فلفت المجلس الانتباه إلى "غياب آلية لتحديد الفئات المستفيدة بطريقة مباشرة، وكذا إقصاء جماعات ترابية بسبب المقاربة المعتمدة في مجال الاستهداف؛ بالإضافة إلى تسجيل قصور في التطبيق المعلوماتي المعتمد".

وفي ما يخص تمويل البرنامج، أثار المجلس محدودية الموارد المخصصة له، وتأخر صرف المنح المالية للفئات المستفيدة، والذي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سنة، وكذا غياب إطار تعاقدي لتنفيذ البرنامج.

وفي رصده للاختلالات التي شابت برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة أكد التقرير أن "البرنامج يعرف بدوره اختلالات تتجلى في عدم توفر مؤسسة التعاون الوطني على قاعدة للبيانات تهم عدد المستفيدين من الأجهزة الخاصة والمعدات التقنية، علاوة على محدودية الغلاف المالي المخصص لمجال دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة".

وسجل التقرير التأخر في صرف المنح المالية للجمعيات المستفيدة من صندوق البرنامج، بالإضافة إلى ضعف عدد المستفيدين من برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة (بلغ عدد الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس 4.744 سنة 2015 من ضمن 33 ألفا حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة سنة 2.04).

أما في ما يخصُّ تدبير نظام المساعدة الطبية فسجل التقرير تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة في ما يتعلق بتدبير الموارد المالية، إضافة إلى جمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين (وصاية وزارة الصحة على المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء، وتسييرها للموارد المالية للنظام).

"البرنامج يعرف غياب نظام لقيادة وحكامة نظام المساعدة الطبية، إلى جانب عدم توفر بعض التخصصات أو الموارد البشرية شبه الطبية أو المعدات أو المستلزمات البيوطبية اللازمة للمؤسسات الصحية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات هذا النظام"، يضيف قضاة جطو.

واسترسل التقرير بأن البرنامج "يشهد غياب مرجعية ملائمة لاحتساب كلفة العلاجات المقدمة في ظل غياب نظام الطرف الثالث، وإطار تعاقدي مع المؤسسات الصحية، وعدم احترام المسار العلاجي، ما أدى إلى تركز الخدمات في المراكز الاستشفائية الجامعية".