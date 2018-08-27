"حقوق المستهلك" تشيد بجهود "لونصا" في العيد

هسبريس من الرباط

عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن "ارتياحها التام" لمستوى النتائج وللجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك برسم عيد الأضحى لهذه السنة.

كما أشادت الجهة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، بجهود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وجمعيات المهنيين والحرفيين والسلطات المحلية.

كما نوّه بلاغ الجمعية ذاته بمستوى التجاوب مع مشاكل المستهلك المغربي في إحياء هذه الشعيرة الإسلامية، في سياق عادات وتقاليد المجتمع المغربي؛ "وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة في التتبع والمراقبة، وعلى رأسها تسجيل وترقيم القطيع المخصص للأضحية، ومراقبة الأعلاف والأدوية المستعملة في عمليات التسمين".

ولم تفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المطالبة في آخر بلاغها بضرورة تكثيف الجهود من أجل تحسيس المستهلك بالطرق المثلى لاقتناء الأضحية وذبحها وتخزين لحومها.