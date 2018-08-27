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الرئيسية | مجتمع | بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 27 غشت 2018 - 20:35

انطلقت، اليوم الاثنين، بالديار المقدسة أولى رحلات عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج للعام 1439 هـ.

واقلعت اليوم بمطار عبد العزيز الدولي بجدة رحلتان للخطوط الملكية المغربية، الأولى على الساعة العاشرة صباحا (ت. غ) وعلى متنها 462 حاجا متجهة إلى مديني وجدة وطنجة.

فيما انطلقت الثانية على الساعة الحادية عشر و56 دقيقة، وتقل 224 حاجا إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بحسب ما علم لدى الشركة.

وتتواصل رحلات عودة الحجاج المغاربة من الديار المقدسة، والبالغ عددهم 32 ألف حاج، منهم 21 ألفا و500 في التنظيم الرسمي و10 آلاف و500 في تنظيم 90 وكالة للأسفار، إلى غاية 15 شتنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خليلوفيتش الاثنين 27 غشت 2018 - 20:47
يجب معاقبة كل من ثبتت في حقهم مسؤولية ما آلت إليه الحالة الكارثية التي توصلنا بها من خلال فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي و التي كذبتها الوزارة المسؤولة و إن ثبتت صحة الصور فيجب إقالة الوزير و سجنه لأن الصور كارثية بمعنى الكلمة
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2 - محمد الاثنين 27 غشت 2018 - 20:47
حج مبرور لحجاجنا، و نطلب من الجهات المختصة التدخل و القيام بالتحقيق في ملابسات ماحدث خلال هده السنة، هادشي راه ماشي معقول
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