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كُتّاب وآراء
بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن
انطلقت، اليوم الاثنين، بالديار المقدسة أولى رحلات عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج للعام 1439 هـ.
واقلعت اليوم بمطار عبد العزيز الدولي بجدة رحلتان للخطوط الملكية المغربية، الأولى على الساعة العاشرة صباحا (ت. غ) وعلى متنها 462 حاجا متجهة إلى مديني وجدة وطنجة.
فيما انطلقت الثانية على الساعة الحادية عشر و56 دقيقة، وتقل 224 حاجا إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بحسب ما علم لدى الشركة.
وتتواصل رحلات عودة الحجاج المغاربة من الديار المقدسة، والبالغ عددهم 32 ألف حاج، منهم 21 ألفا و500 في التنظيم الرسمي و10 آلاف و500 في تنظيم 90 وكالة للأسفار، إلى غاية 15 شتنبر المقبل.