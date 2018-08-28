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كُتّاب وآراء
"النازيون الألمان" يشيدون بترحيل مهاجري جنوب الصحراء من سبتة
أشادت حركة "النازيون الجدد" الألمانية بقرار إقدام وزارة الداخلية الإسبانية على ترحيل 116 مهاجرا اقتحموا السياج الحديدي الشائك المحيط بمدينة سبتة المحتلة. إذ قالت إن "حكومة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الجديدة ترسم الطريق لبلدان أخرى أوروبية بشأن طريقة تدبير ملف الهجرة غير النظامية".
وأضافت الحركة، الممثلة بحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن "قرار طرد 116 مجرما من المرشحين للهجرة غير النظامية صائب"، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية قامت بالواجب من خلال تنزيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الرباط ومدريد عام 1992، التي تخول حق إعادة الأجانب فورا إلى المغرب.
وكتب أليس ويدل، زعيم التنظيم ذي التوجه اليميني المتطرف، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يؤكد فيها أن "الإعادة الفورية لهؤلاء المهاجرين هي بمثابة إجابة صحيحة من قبل السلطات الإسبانية، لا سيما أنهم يغزون الحدود ويهاجمون عناصر الشرطة ويهددون أمن الدولة".
وزاد الحزب نفسه، الذي دخل "البوندستاغ الألماني" لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن ألمانيا فشلت في تدبير ملف الهجرة السرية، من خلال محاولة تقديم دروس في الإنسانية عبر تسوية وضعية آلاف المهاجرين وطالبي الحماية الدولية، موضحا أن الحل هو "الطرد الجماعي والآني لهذه الفئة".
يشار إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" دخل البرلمان الألماني بعد فوزه بحوالي 13 بالمائة من أصوات الناخبين في انتخابات عام 2017، مستغلا بذلك أزمة المهاجرين واللاجئين من أجل تحقيق فوز وصف بـ"التاريخي"؛ وهو معروف، أيضا، بمواقفه المناهضة للجاليات المسلمة المقيمة بالتراب الألماني.