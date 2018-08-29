لفتيت يستنفر الولاة والعمال للنهوض بالتعليم تنفيذا لخطاب العرش

هسبريس - عبد الإله شبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر موثوقة، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى الولاة والعمال تحثهم على الاهتمام بقطاع التعليم من أجل النهوض به، وذلك تفعيلا لمضامين خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش.

وكشفت مصادر هسبريس أن وزير الداخلية أعطى تعليماته لممثلي الإدارة الترابية من أجل عقد اجتماعات بحر هذا الأسبوع قبل الدخول المدرسي، من أجل معرفة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بكل إقليم وجهة.

ودعت دورية "أم الوزارات" العمال والولاة إلى وضع تشخيص دقيق لكل منطقة، من حيث عدد المدارس والأقسام، والأطر التعليمية، وذلك لتفادي أي اكتظاظ في القاعات على غرار السنوات الماضية، وأيضا الحد من الهدر المدرسي، وخاصة في المناطق القروية.

وشددت مصادر الجريدة على أن وزير الداخلية أمر العمال والولاة بضرورة عقد لقاءات تواصلية هذه الأيام مع المدراء الإقليميين التابعين لنفوذ ترابهم ومدراء المؤسسات التعليمية، من أجل تشخيص الوضع والبحث عن حلول تكون ناجعة لتفادي الازدحام والاختلالات التي عرفتها عملية الدخول المدرسي في السنوات الماضية.

ولا يقتصر الأمر حسب مصادر هسبريس على التعليم الابتدائي والتأهيلي، بل إن توجيهات لفتيت همّت أيضا النهوض بالتعليم العالي.

وشرع عدد من عمال الأقاليم والعمالات في توجيه استدعاءات للمسؤولين التربويين التابعين لنفوذهم الترابي من أجل التحضير للقاءات بغاية النهوض بالمدرسة العمومية وتفادي الاكتظاظ وقلة الأطر التعليمية.

وتأتي تعليمات وزارة الداخلية لأطرها المنتشرين في ربوع المملكة تجاوبا مع خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش، والذي شدد فيه على ضرورة النهوض بقطاع التربية والتعليم.

ودعا الملك في خطاب العرش لهذه السنة إلى "إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل؛ بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات؛ وذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين".