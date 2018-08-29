الحكومة تلجأ إلى جمعيات المجتمع المدني لتوفير الشغل للمغاربة

هسبريس - محمد الراجي

مع الشروع في تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل، الذي جرى اعتماده شهر أبريل الماضي، ويمتد العمل به إلى غاية سنة 2021، لجأت الحكومة إلى "طلب مساعدة" جمعيات المجتمع المدني، لأوّل مرة، للمساهمة في إنعاش سوق الشغل بالمملكة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أعلنت إطلاق عملية تشاور مع جمعيات المجتمع المدني لتلقي الاقتراحات حول العمل الجمعوي والتشغيل، وسبُل تطويره. وانطلقت العملية يوم الاثنين، وتستمر إلى غاية 12 شتنبر القادم.

وطلبت الوزارة من جمعيات المجتمع المدني أن ترسل إليها مقترحاتها عبر بريدها الإلكتروني، أو وضعها مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة، لكنّ الجمعيات إلى حد الآن لا تعرف نوعية المقترحات المطلوب منها أن تتقدم بها، حسب إفادة فاعل جمعوي تحدث لهسبريس.

ويأتي إطلاق عملية التشاور مع جمعيات المجتمع المدني حول العمل الجمعوي والتشغيل وسبُل تطويره تفعيلا للبند الرابع من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على ضرورة جعل التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية.

وتعوّل الحكومة على جمعيات المجتمع المدني لتكون رافعة للتشغيل عبر شراكات بين القطاع العام والقطاع الجمعوي، والمجالس الجهوية، وعبر تعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية للتشغيل، لكنَّ فاعلين جمعويين أكدوا أنَّ نهوض المجتمع المدني بهذه المهمة يستدعي مواكبة من طرف الحكومة.

كمال الأتراسي، الفاعل الجمعوي، قال في تصريح لهسبريس إنّ قلّة قليلة من جمعيات المجتمع المدني تملك إمكانيات مالية لتوفير فرص الشغل للمشتغلين معها، بينما الأغلبية الساحقة لا تتوفر على أي إمكانيات، والمشتغلون معها يعملون بشكل تطوعي.

المعطى نفسه أكده حسن السعيدي، رئيس جمعية أسيف نْ أيت نوح، المتواجد مقرها بتفراوت، قائلا: "الجمعيات لا يمكن أن توفر فرص شغل، لأنها لا تتوفر على مواردَ مالية كافية وقارة؛ كما أنّ المشاريع المدرّة للدخل التي نتقدم بها إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تحظى دائما بالموافقة".

وأجمع الفاعلون الجمعويون الذين تحدثت إليهم هسبريس على أنَّ إنجاح عملية إشراك القطاع الجمعوي في المساهمة في التشغيل يقتضي مُواكبة الجمعيات، وتوفير الموارد المالية لها لإنجاز المشاريع المدرّة للدخل، وتتبّعها من أجل استدامتها. "هناك مشاريع تضع الجمعيات لبنتها الأساسية، بعد الحصول على دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكنها تتوقّف، نظرا لغياب التتبّع والمواكبة"، يقول حسن السعيدي.

من جهته قال كريم الأتراسي إنّ جمعيات المجتمع المدني مستعدة للمساهمة بمقترحات حول التشغيل وتطويره، "لكن لا يجب أنْ يتوقف تعامُل الحكومة معها على تلقي المقترحات وعلى لقاءات تشاركية، بل عليها أن تقوم بمواكبتها"، مشيرا إلى أنّ "الفاعلين الجمعويين حينَ يصلون إلى سنٍّ معينة يجب أن يتوفَّر لهم دخْل، وإلا فإنهم يتعبون وينقطعون عن العمل الجمعوي".

في السياق نفسه قالت فاطمة زروق، رئيسة جمعية تحفيز للتربية والتنمية، بسيدي قاسم، إنّ أغلب الجمعيات لا تتوفر على الإمكانيات المالية الكفيلة بخلق فرص الشغل، "وإذا توفرت لها الإمكانيات فسوف تنخرط في هذا المشروع"، مشيرة إلى تجربة لجمعيتها مكّنت من تشغيل أربع فتيات كمربّيات مساعدات، في إطار شراكة للجمعية مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بسيدي قاسم.