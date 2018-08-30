العدل والإحسان تندد بضرب مجانية التعليم بالمملكة

هسبريس - وائل بورشاشن

أدانت جماعة العدل والإحسان بشدة مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووصفَت بنوده بكونها تكرس الإمعان "في هدم ما تبقى من مقومات التعليم العمومي عبر الإلغاء الممنهج لمجانيته".

وصنفت الجماعة، في بلاغ صادر عن قطاعها المكلف بالتربية والتعليم، مشروعَ القانون الإطار الذي صادق عليه المجلس الوزاري في مطلع الأسبوع الماضي ضمن "مخططات تخريب التعليم العمومي وتسليعه" التي "تستهدف كرامة نساء ورجال التعليم واستقرارهم المهني عبر تخريب صناديق التقاعد، وفرض التوظيف بالتعاقد، والإجهاز على ما تبقى من حقوقهم ومكتسباتهم".

وطالب البلاغ بسحب مشروع القانون هذا من البرلمان، لكونه يفرض رسوم التسجيل على الأسر المغربية ويلزمهم بدفع نفقات تعليم أبنائهم، واصفا هذه الخطوة بـ"التخلص التدريجي للدولة من مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الاجتماعي الاستراتيجي، وتفويته للرأسمال استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".

وبرر البلاغ معارضة الجماعة مشروعَ القانون الإطار 17-51 بالانسجام مع مبادئها "في الدفاع عن الحق في التعليم العمومي الجيد للجميع، وعن المدرسة العمومية الوطنية، ومساندة مختلف النضالات العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة التعليمية، باعتبار امرأة ورجل التعليم هما العمود الفقري لكل منظومة تربوية تعليمية".

وأدانت الجماعة، في بلاغها، ما أسمته "سياسة الانفراد" التي ينهجها المسؤولون على السياسة التربوية والتعليمية في البلد عند اتخاذ القرارات الكبرى "دون إشراك حقيقي وفاعل لشركاء المنظومة والفاعلين فيها، ودون الرجوع إلى المجتمع وقواه الحية".

وعبّرت جماعة العدل والإحسان، في الوثيقة نفسها، عن تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين في معركتهم ضد "التوظيف بعقدة الإذعان"، من أجل إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وتمتعهم بكافة الحقوق.

وأكد المصدر نفسه ضرورةَ "التكتل المجتمعي من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم العمومي وجودته وإنصافه، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم، وفرض إصلاح عميق وشامل وتشاركي وطَموح، للمنظومة التربوية التعليمية التي تعاني ويلات دوامة “الإصلاحات” السطحية التخريبية المتتالية".

وقد صادق المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت الجاري، على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي يرد في بند من بنوده: "إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء".

ونص مشروع القانون كذلك على مجموعة من التدابير الأخرى؛ من بينها "واجبُ الدولة في العمل على إقامة وتطوير مراكز الدعم النفسي والوساطة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالأطر المتخصصة والكافية وتعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، ووضع برامج للتحسيس والتحفيز والمواكبة السوسيولوجية للمتعلمين من أجل الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة".

كما نص مشروع القانون الإطار على "إدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية، بما يكفل تعريف الأجيال المقبلة بالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده وتثمينه، والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتنمية الثقافة الوطنية".