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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تنفي أخبارا حول الكوليرا بالمغرب

وزارة الصحة تنفي أخبارا حول الكوليرا بالمغرب

وزارة الصحة تنفي أخبارا حول الكوليرا بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:10

أوضحت وزارة الصحة أن "بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا زائفة وتلفيقات كاذبة تتضمن مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة نسبتها، بكل أسف، إلى وزارة الصحة تحت عنوان "عاجل: الكوليرا تهدد المغاربة ووزارة الصحة تحذر من شرب مياه الروبيني".

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها "لم تدعو أبدا إلى التوقف عن استهلاك البطيخ والدلاح، وشرب المياه المعدنية فقط"، كما ادعت ذلك هذه المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأورد المصدر ذاته أنه نظرا لما خلفته هذه الكتابات والتعاليق "الصحفية" من حالة الرعب والفزع لدى العديد من المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه، وما ترتب عن ذلك من أضرار ومساس بكثير من المصالح والمؤسسات بالمغرب، فقد ذكرت الوزارة بأن وزير الصحة عقد اجتماعا صباح أول أمس الاثنين، حضره عدد من المسؤولين المركزيين، وذلك لتدارس الإجراءات والتدابير الاستباقية لمواجهة أي طارئ.

كما ذكرت الوزارة بأنها أصدرت دورية داخلية موجهة للمسؤولين الجهويين والإقليميين تحدد الإجراءات والتدابير الوقائية، وأصدرت بلاغا صحفيا رسميا تؤكد فيه عدم تسجيل أية حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب، وتقدم التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها في هذا الشأن.

وجددت الوزارة التأكيد على أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة إصابة بداء الكوليرا بالمغرب، بما فيها الجهة الشرقية والمناطق الحدودية، محذرة كل من سولت له نفسه نشر وإشاعة الأخبار الكاذبة والزائفة والمغالطات، خاصة منها التي تمس بالأمن الصحي، وتتسبب في بث الرعب والفزع بين المواطنات والمواطنين، وتمس بالمصالح العليا الاقتصادية والاجتماعية للمملكة .

وأكدت وزارة الصحة في المقابل أنها سوف تقوم بإخبار الرأي العام الوطني بشكل رسمي، وفي حينه، بكل مستجد قد يطرأ في هذا الموضوع، مشددة على أنها تظل المصدر الرسمي للإخبار بالوضعية الصحية بالمغرب .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdel rubio الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:30
انتم الكوليرا التي تهدد بل تقتل الشعب كفى من الأكاذيب
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12
2 - استغراب الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:33
حقيقة من يتابع اخبار اليوم في المغرب لا تسمع الا القتل الاغتصاب الرشوة السرقة اختلاس الشطط في استعمال السلطة انكماش اقتصادي بطالة داء سل مراكش دعارة فقر ... الى اين يا وطني
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11
3 - atlas الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:39
هادو ما يكونو غير انفصاليو الداخل بعد عودتهم من الجزائر حاملين معاهم كادوات لأحبابهم المغاربة
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4
4 - دولة الكذوب الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:51
انتوما ديما العام زين الله ياخذ فيكم الحق وهدوك الاطباء والممرضين وعمال النظافة لي في مستشفى محمد السادس لي ضاربهم السل وسدو مستشفى الرارزي والوضع يهدد بالانفجار في وجه هاد الامة وجهناكم لله ياخذ فيكم الحق
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5
5 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:59
مع الحالة التي أصبحت عليه الصحة في بلادنا ليس من الغريب أن تتفشى كل الأمراض الوبائية . لأن الفساد يعقبه التعفن والتعفن تعقبه الأوبئة.
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1
6 - لكبير الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:13
الكوليرا دعاية مغرضة و السل حقيقة وهو اخطر من الكوليرا بالاف المرات
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-1
7 - miloudi lfassi الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:15
و تر يدون تنظيم بطولة كاس العالم هههههههههههه....
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-1
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