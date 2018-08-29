"الأوقاف" تنفي صلتها بتأشيرات الحج الإضافية

هسبريس من الرباط

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أي صلة لها بالتأشيرات الإضافية التي استفاد منها 2000 حاج مغربي، ورُوجت أخبار بكونها من أسباب المحنة التي عاشها عدد من الحجاج المغاربة خلال موسم الحج لهذه السنة.

وأفاد مصدر مسؤول من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن الوزارة غير معنية بالتأشيرات الإضافية، أو تأشيرات المجاملة التي تُمنح لمواطنين لأداء مناسك الحج دون أن يخضعوا لنظام قرعة الحج.

وقال المصدر ذاته إنَّ منح تأشيرات الحج الإضافية ليس من اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تنحصر مهامها في تدبير شؤون الحجاج المسجلين ضمن نظام قرعة الحج.