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الرئيسية | مجتمع | تعيينات في مناصب عليا بوزارتي الصحة والشغل

تعيينات في مناصب عليا بوزارتي الصحة والشغل

تعيينات في مناصب عليا بوزارتي الصحة والشغل
هسبريس من الرباط
الخميس 30 غشت 2018 - 19:41

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة الصحة تم تعيين شطيبي لحسن في منصب المفتش العام (تجديد التعيين)، وسعيد فكاك في منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي (تجديد التعيين)، ومحمد اليوبي في منصب مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، وتوفيق جمال في منصب مدير الأدوية والصيدلة، ورشيد الصديق في منصب مدير الموارد البشرية، ويحيان عبد الحكيم في منصب مدير السكان.

وعلى مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني فقد تم تعيين عبد المنعم مدني في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (في إطار الحركية).

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