مخيم "أمنستي" يحتفي بعشرينية الفرع المغربي

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنعقد الدورة العشرون للمخيم الدولي لشباب منظمة العفو الدولية - المغرب (أمنستي)، في الفترة الممتدة من 1 إلى 6 شتنبر 2018، تحت شعار "تمكين الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان"، بمشاركة أكثر من 50 شابا وشابة من المغرب ومن أقطار شمال إفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوربي، يمثلون حركة حقوق الإنسان الشبابية، إضافة إلى مندوبين عن هياكل وفروع منظمة العفو الدولية.

ووفق بيان صحافي صدر عن المنظمة، فإن هذا المخيم "يندرج ضمن فعاليات الحملة العالمية، التي تقودها أمنستي في كل أصقاع المعمور، تضامنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الشباب. كما يصادف الذكرى العشرين لتأسيس الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية".

وسيكون المخيم، يضيف البيان نفسه، "فضاءً للحوار بين الشباب من مختلف الثقافات، ومنبرا لاستيعاب الخبرات النضالية المتنوعة بغية تطوير معارفهم ومهاراتهم ومناهج العمل التي ستمكنهم من المساهمة الفعالة لتحقيق التأثير الإيجابي في أوضاع حقوق الإنسان في مجتمعاتهم، والنهوض بدور فاعل في بناء عالم يتمتع فيه جميع البشر بجميع حقوق الإنسان".

وأضاف البيان ذاته أن البرنامج التدريبي للمخيم يتضمن ورشات عمل حول تقنيات الترافع وكسب التأييد، والتعبئة والنضال من أجل تغيير حياة الأشخاص، والتربية على حقوق الإنسان كأداة للتوعية والتغيير. كما يشمل جلسات عامة لتبادل التجارب الرائدة، التي نفذها الشباب في بلدانهم في مواجهة الظلم والتمييز وعدم المساواة.

وأضافت المنظمة، في بيانها، أنها تتابع بقلق بالغ "ما يتعرض له الشباب من تضييق في نضالهم من أجل مبادئ الحرية والعدالة والكرامة والمساواة، وما يتعرضون له أيضا من طعن في شرعية عملهم السلمي النبيل وشيطنتهم والتشهير بهم، بل تجريمهم"، معلنة تضامنها مع "نشطاء حراك الريف وجرادة والصحافيين المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".

كما دعت المنظمة الحقوقية ذاتها الحكومة المغربية إلى "إطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط، باعتبارهم سجناء رأي، وإتاحة الفرصة لكل الشباب للمشاركة في العملية السياسية والتنموية بكل الأساليب السلمية بدل تهميشهم وترهيبهم وإغلاق فضاء المجتمع المدني في وجوههم".