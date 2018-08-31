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الدخول المدرسي بالمغرب ينطلق الأربعاء المقبل

الدخول المدرسي بالمغرب ينطلق الأربعاء المقبل
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 غشت 2018 - 15:10

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي المقبل ستكون يوم الأربعاء 05 شتنبر 2018.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن موعد الدخول المدرسي لموسم 2018-2019 سيكون، كما هو محدد في المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2018-2019، يوم الأربعاء 05 شتنبر بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

و"يلتحق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم يوم الاثنين 03 شتنبر 2018؛ فيما ستلتحق هيئة التدريس بمقرات عملها يوم الثلاثاء 04 شتنبر 2018، لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من المديرين التربويين"، يورد البلاغ.

وأشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنها "قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهيئة ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضلا عن ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الكتب واللوازم المدرسية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية"؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية، واستعدادا لهذه المحطة التربوية المهمة في مسار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا.

ودعا القطاع الحكومي "آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد أعلاه، كما تهيب بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها".

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