24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فضائح ترامب ورهانات عزله
- محترفون مغاربة ينتظرون فرصة جديدة من رونار
- مزراوي يشتبث باللعب للمنتخب الوطني المغربي
- حلول واقتراحات لتمويل التعليم والبحث العلمي
- من المسؤول عن ليلة العطش بالقصر الكبير؟
الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)
"مرحبا 2018".. "طنجة المتوسط" يحقق رقما قياسيا في عملية العبور (5.00)
منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)
- الجزائر وجنوب إفريقيا يجددان دعم البوليساريو في بيان مشترك - (122)
- الزافزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف - (109)
- تسبيق الأجور بمناسبة العيد يؤزم الوضعية المادية لموظفين مغاربة - (104)
- المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" - (83)
- العلم الأمازيغي يحتفي بـ21 سنة من الوجود والصمود الهوياتي - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدخول المدرسي بالمغرب ينطلق الأربعاء المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي المقبل ستكون يوم الأربعاء 05 شتنبر 2018.
وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن موعد الدخول المدرسي لموسم 2018-2019 سيكون، كما هو محدد في المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2018-2019، يوم الأربعاء 05 شتنبر بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
و"يلتحق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم يوم الاثنين 03 شتنبر 2018؛ فيما ستلتحق هيئة التدريس بمقرات عملها يوم الثلاثاء 04 شتنبر 2018، لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من المديرين التربويين"، يورد البلاغ.
وأشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنها "قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهيئة ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضلا عن ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الكتب واللوازم المدرسية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية"؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية، واستعدادا لهذه المحطة التربوية المهمة في مسار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا.
ودعا القطاع الحكومي "آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد أعلاه، كما تهيب بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها".