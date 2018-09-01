"شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية

هسبريس من الرباط

طالبت الشبيبة الطليعة بـ"التصدي للصيغة الحالية من مشروع قانون التجنيد الإجباري، والتي تريد بها الدولة المخزنية تمرير قانون التجنيد الإجباري بما يخدم فقط مصالحها الطبقية، بإرجاع عهد "السُّخْرَةِ" التي يمكن أن تستهدف بذور المعارضة الحقيقية وسط الشباب وتخنق طاقاته الابداعية لغرض إخضاعه وتكوين جيل لا يقول لا للاستبداد والتهميش والحكرة والفساد".

وأضافت الشبيبة اليسارية، في بيان لها، أن "السرعة التشريعية التي تم بها طبخ مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية بدون فتح نقاش عمومي، خاصة مع الشباب، للتعبير عن رأيه في الموضوع، باعتباره المستهدف منه، تحيل على خطة مخزنية معدة سلفاً لتمريره بالأغلبية المصطنعة بالبرلمان، في سياق سياسي مليء بالانتهاكات الحقوقية والتراجعات عن المكتسبات السياسية والاجتماعية التي أشعلت فتيل الحراك الاجتماعي في مجموعة من الأقاليم المغربية".

وأردفت الشبيبة ذاتها بأن "القرار لا يمكن فصله عن الاعتقال السياسي لمن أعلى صوت المطالب الشعبية في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن كون الشباب هم الفاعل الأساسي في جل الحركات الاحتجاجية المغربية، وعن تكميم الأصوات الحرة وتدجينها وإخضاعها باسم التربية على الوطنية، رغم أن التربية على المواطنة الحقيقية سيرورة مدخلها الأول هو التنشئة الاجتماعية والتعليم الذي نفضت الدولة يدها منه".

وكما "تطعن" الشبيبة الطليعية في الصيغة الحالية للقانون 44.18، فإنها أيضا ترفض "سياسات الدولة التفقيرية في المجالات الاجتماعية، ولعل قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري في اليوم نفسه، والذي يعمق الهوة بين الطبقات الاجتماعية عبر ضرب المجانية في الاستفادة من التعليم العمومي تدريجيا، لهو أكبر دليل على الإرادة الحقيقية في استغباء الشعب المغربي وتدريجه نحو الخنوع أكثر".

وأورد البيان أن "المساس بمجانية التعليم العمومي سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي ومن ثم البطالة في أوساط الشباب؛ ما سيزيد من تفاقم الظواهر التي يدعون معالجتها عبر قانون التجنيد؛ فعوض إصلاح المنظومة التعليمية والإبقاء على المجانية، باعتبارها من الأولويات التي يجب ضمان جودتها وولوج جميع أبناء وبنات الشعب إليها كحق من حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، تستبيح الدولة المخزنية جيوب الأسر المغربية بدفع المغاربة إلى الأداء لتعليم بناتهم وأبنائهم في التعليم العمومي".

وأشارت الشبيبة ذاتها إلى أن "الدفاع عن التعليم العمومي المغربي يستلزم تكتل كل القوى الشبابية والمجتمعية للتصدي لضرب مجانية التعليم، بتسطير برنامج نضالي وترافعي للدفاع عن المدرسة العمومية، خصوصا أن الدولة ماضية في تنفيذ إملاءات المؤسسات المانحة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، بتدمير القطاعات الاجتماعية الحيوية"، خاتمة: "نسائل الدولة حول مراميها المبيتة بتسريعها تمرير قانون إجبارية التجنيد وإسقاطها لإجبارية التعليم العمومي المجاني في الوقت ذاته".