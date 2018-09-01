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الرئيسية | مجتمع | "شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية

"شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية

"شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية
هسبريس من الرباط
السبت 01 شتنبر 2018 - 09:40

طالبت الشبيبة الطليعة بـ"التصدي للصيغة الحالية من مشروع قانون التجنيد الإجباري، والتي تريد بها الدولة المخزنية تمرير قانون التجنيد الإجباري بما يخدم فقط مصالحها الطبقية، بإرجاع عهد "السُّخْرَةِ" التي يمكن أن تستهدف بذور المعارضة الحقيقية وسط الشباب وتخنق طاقاته الابداعية لغرض إخضاعه وتكوين جيل لا يقول لا للاستبداد والتهميش والحكرة والفساد".

وأضافت الشبيبة اليسارية، في بيان لها، أن "السرعة التشريعية التي تم بها طبخ مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية بدون فتح نقاش عمومي، خاصة مع الشباب، للتعبير عن رأيه في الموضوع، باعتباره المستهدف منه، تحيل على خطة مخزنية معدة سلفاً لتمريره بالأغلبية المصطنعة بالبرلمان، في سياق سياسي مليء بالانتهاكات الحقوقية والتراجعات عن المكتسبات السياسية والاجتماعية التي أشعلت فتيل الحراك الاجتماعي في مجموعة من الأقاليم المغربية".

وأردفت الشبيبة ذاتها بأن "القرار لا يمكن فصله عن الاعتقال السياسي لمن أعلى صوت المطالب الشعبية في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن كون الشباب هم الفاعل الأساسي في جل الحركات الاحتجاجية المغربية، وعن تكميم الأصوات الحرة وتدجينها وإخضاعها باسم التربية على الوطنية، رغم أن التربية على المواطنة الحقيقية سيرورة مدخلها الأول هو التنشئة الاجتماعية والتعليم الذي نفضت الدولة يدها منه".

وكما "تطعن" الشبيبة الطليعية في الصيغة الحالية للقانون 44.18، فإنها أيضا ترفض "سياسات الدولة التفقيرية في المجالات الاجتماعية، ولعل قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري في اليوم نفسه، والذي يعمق الهوة بين الطبقات الاجتماعية عبر ضرب المجانية في الاستفادة من التعليم العمومي تدريجيا، لهو أكبر دليل على الإرادة الحقيقية في استغباء الشعب المغربي وتدريجه نحو الخنوع أكثر".

وأورد البيان أن "المساس بمجانية التعليم العمومي سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي ومن ثم البطالة في أوساط الشباب؛ ما سيزيد من تفاقم الظواهر التي يدعون معالجتها عبر قانون التجنيد؛ فعوض إصلاح المنظومة التعليمية والإبقاء على المجانية، باعتبارها من الأولويات التي يجب ضمان جودتها وولوج جميع أبناء وبنات الشعب إليها كحق من حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، تستبيح الدولة المخزنية جيوب الأسر المغربية بدفع المغاربة إلى الأداء لتعليم بناتهم وأبنائهم في التعليم العمومي".

وأشارت الشبيبة ذاتها إلى أن "الدفاع عن التعليم العمومي المغربي يستلزم تكتل كل القوى الشبابية والمجتمعية للتصدي لضرب مجانية التعليم، بتسطير برنامج نضالي وترافعي للدفاع عن المدرسة العمومية، خصوصا أن الدولة ماضية في تنفيذ إملاءات المؤسسات المانحة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، بتدمير القطاعات الاجتماعية الحيوية"، خاتمة: "نسائل الدولة حول مراميها المبيتة بتسريعها تمرير قانون إجبارية التجنيد وإسقاطها لإجبارية التعليم العمومي المجاني في الوقت ذاته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - hamid السبت 01 شتنبر 2018 - 09:52
سبحلن الله خلقنا في هذا البلد للمعارضة فقط و لا نعرف معناها.
الدول الكبرى كلها تمارس هذا الحق و ذالك لما يعود بالنفع عليها في المستقبل .اما عندنا فلم يقبلوا به لان الاغلبية اعتادت على كلمة :
(# عافافك ماما غطيني#).و الفاهم يفهم
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-18
2 - سطاتي حر السبت 01 شتنبر 2018 - 09:57
انا عندي سوال واش حنا مستقلين او مزال مستعمرين؟
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-4
3 - مصطفى السبت 01 شتنبر 2018 - 09:59
من لا يريد التجنيد وجب على الدولة أن تفرض عليه غرامة مالية تدفع للمجندين كزيادة في الاجرة
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-17
4 - الحقيقة السبت 01 شتنبر 2018 - 10:08
بلا بلا بلا ...كيتجيك ليستدعا قولهوم لا ههههههه،ولفتو الراحة والجلوس في القهاوي ههه
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-10
5 - ميمون السبت 01 شتنبر 2018 - 10:10
من يعارض هذا القرار ،فهو خائن ،التجنيذ سيفتح لنا الطريق الصحيح سيعالج التهور الشباب الطائش سيعرف المسؤلية الحقيقية ،حينها الشباب الذي لايريذ التجنيذ عليه أن يجتهذ في مساره الذراسي أو المهني المهم يكون ملزم بمسؤلية ما ،هذا هو المنطق وعين العقل ،أما الكلام الفارغ عاقبته النذانة.
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3
6 - Abou majd السبت 01 شتنبر 2018 - 10:13
الدولة المغربية ضعفت إمام اللوبي الراسمالي ضعفت شديدا وبالتالي بدل تحصيل المداخيل العمومية القانونية وضمان الخدمات الاجتماعية العمومية وتأهيل الشباب المغربي تقوم بتقليص المصاريف العمومية وتلجا لاسندانة الخارجية والداخلية السكوت على هذا الامر خطير للغاية الرلسماليون يرفضون ويتملصون من أداء الضراىب والرسوم بمليارات الدراهم بل تعدوا ذلك ليقننوا سلوكهم المشين هذا عبر الاعفاءات الامتيازات والدعم وما الى ذلك وكانهم لا تهمهم قيام دولة اسمها المملكة المغربية
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2
7 - مواطن2 السبت 01 شتنبر 2018 - 10:28
الاستنتاج الذي يخرج به القارئ للمقال هو تمرد هؤلاء القوم على القوانين التي تسنها مؤسسات الدولة.مع العلم ان التجنيد الاجباري حتى الدول المتقدمة تعمل به لما فيه من اهمية للدولة وللشباب بصفة عامة .وقد يكون مدخلا لولوج عدة وظائف بعد الانتهاء منه كما عرف في السابق.فقط على الدولة ان تراعي مصلحة الشباب قبل الزامهم بالخدمة العسكرية خاصة من ينتظر انهاء دراسة جامعية . التجنيد الاجباري ثبتت فوائده في الدول الراقية ويعد الزاميا لما له من اهمية.
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3
8 - الخفاء والتجلي السبت 01 شتنبر 2018 - 10:29
...نتحدث عن التجنيد الإجباري وقد تنسينا إشكالية التعليم والمتعلم والمعلم بالمغرب.
نتحدث عنه وقد تناسينا لاوطنية القطاع الخاص الذي لايوظف الا ابناء مالكي أسهمه بعد أي يتم إعدادهم على المقاس ؛ وتهرب من أداء الضرائب وبعد مرور خمس سنوات على الشركة يعلن إفلاسها لينال نصيبا من التأمين ثم يعيد تأسيسها من جديد باسم جديد و و و
نتحدث عن التجنيد ونتناسى أعظم الديموقراطيات التي جعلت منه طابو لا جدال فيه؛وعلى كل الفئات دون استثناء.
نتحدث عن التجنيد ونتناسى حاجة الوطن إلى السواعد القوية لمحاربة الكوارث البيئية في الأرياف والبودي والمدن ايضا.
لماذا لنجعل من المؤسسة العسكرية مدرسة للتعليم والتكوين وبوابة نحو سوق الشغل؟
لماذا نظل مدنيين ولا نحول المؤسسات العمومية إلى مؤسسات إنتاج وطني ندافع عن استحقاقات ومؤهلاته...
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3
9 - السالمي السبت 01 شتنبر 2018 - 10:29
التجنيد الاجباري هو عبارة عن محاولة الدولة لحقن الغليان الذي يسيطر على الشارع المغربي بسبب الفساد والحكرة والتسلط وتعليم وصحة كارثة والبطالة والامية تنخران جسم المجتمع. عندما تحسن الدولة هاته القطاعات فمرحبا بالتجنيد الاجباري.
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3
10 - sefriou السبت 01 شتنبر 2018 - 10:34
غريب ان نرى في ٢٠١٨ اناس لا زالوا يفكرون ويحللون بعقليات الستينات وتحالفات جدار برلين. هل قراوا وتفحصوا مشروع القانون. وماذا يقترحون ....وما رايهم في مصير شباب الشوارع المدججة بالسيوف...وهل تمكنوا من استقطابهم وتاطيرهم داخل احزابهم....نتمنى ان تقوم مؤسسة الخدمة العسكرية بدور وطني تربوي لانقاذ نسبة من الشباب واعطاء الحجة والبرهان لهؤلاء المنضرين ....هداكم الله قوموا كرجل واحد من اجل المصلحة العامة.. شكرا
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4
11 - anas السبت 01 شتنبر 2018 - 10:45
مازال اليسار متشبت بلغه الحزب البارده حتي روسيا لم تعد تتكلم نفس اللغه لو حكمتمونا لشفنا ننكم العجب لراينا الحزب الوحيد وسمعنا عاش الزعيم الاوحد نعم للمعازضه لا للمعلرضه من اجل المعارضه والسلام
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0
12 - ماجد واويزغت السبت 01 شتنبر 2018 - 10:49
إلى صاحب التعليق رقم 2 سطاتي حر حنا مازال مستعمرين اقتصاديا و سياسيا
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13 - مواطن يتساءل السبت 01 شتنبر 2018 - 10:52
لصاحب التعليق: سطاتي حر:
جوابا عن سؤالك: اخي اذا كنت تعرف وتشعر بما عليك من واجبات اتجاه محيطك ووطنك فانت حر واذا كنت غير ذلك فانت ؟؟؟
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14 - سعيد بوعلام السبت 01 شتنبر 2018 - 10:59
قانون التجنيد يستثني أصحاب السوابق والذي ولجوا السجن والحال أن هؤلاء الذين سجنوا بسبب الاجرام هم اولى بالتجنيد لان المؤسسة السجنية فشلت فشلا دريعا في تربتهم فهم يزدادون اجراما بل يتباهون أنهم خريجوا السجون وعليه فان مثل هولاء وجب تكليفهم بأعمال تعود على الوطن بالخير العميم وتؤهلهم لينخرطوا في سوق الشغل وليس توظيفهم كشبيحة كلما دعت الضرورة الى ذلك
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