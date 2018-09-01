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الرئيسية | مجتمع | حسابات فلكية: فاتح محرم يصادف 11 شتنبر

حسابات فلكية: فاتح محرم يصادف 11 شتنبر

حسابات فلكية: فاتح محرم يصادف 11 شتنبر
هسبريس من الرباط
السبت 01 شتنبر 2018 - 17:09

أشارت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر إلى أنه "وفق الحسابات العلمية التي أجرتها فإن شهر ذي الحجة ستصير عدته تسعة وعشرين يوما، وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 11 شتنبر الجاري هو فاتح شهر محرم الحرام 1440 هـ؛ ويوم عاشوراء، أي العاشر من محرم، سيوافق 20 شتنبر".

وجاء في بيان توصلت به هسبريس أنه "حسب المعطيات العلمية ستكون الرؤية واضحة في جميع المدن المغربية بداية من فكيك، أول مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، وحتى الداخلة التي هي آخر مدينة مغربية تغرب فيها الشمس، وعندها تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت الرؤية عند الساعة 19:06، وسيكون اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران مساء يوم الأحد 9 شتنبر الجاري على الساعة 18:01 بالتوقيت العالمي".

وذكر البيان ذاته أن "عمر الهلال سيصل إلى 24 ساعة و47 دقيقة، وهي مدة كافية لرؤيته بالعين المجردة، بينما قوس المكث، أي بقاء الهلال بعد غروب الشمس، سيتجاوز 50 دقيقة، وهو مكث يجعل رؤيته واضحة على الأفق بعد الغروب؛ أما ارتفاع الهلال فسيتجاوز 11 درجة في بعض المدن".

ووفق المعطيات المذكورة، يضيف البيان، "ستصير عدة شهر ذي الحجة تسعة وعشرين يوما، وسيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله هو فاتح شهر محرم الحرام، الموافق لـ11 شتنبر بالمملكة المغربية والمملكة المتحدة التي تتبع رؤية المغرب".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "عدة دول ستكون لها البداية الرسمية نفسها كتقويم وزارة الشؤون الدينية التركية واللجان التي تتعبها، وكذلك تقويم أم القرى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والتقويم العماني بالنسبة لسلطنة عمان، وتقويم الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (ISNA) الذي يتبعه مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وكذلك مصر حسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - khalid السبت 01 شتنبر 2018 - 17:21
un grand bravo pour les savants marocains.votre decouverte svec toute cette grande precision va nous sauver la vie et nous permettre d ameliorer notre quotidien
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-3
2 - محمد المربع السبت 01 شتنبر 2018 - 17:42
أدخل الله هذا الشهر،وهذه السنة الهجرية باليمن والبركات على الشعب المغربي قاطبة،،،وأبعد عنا المفسدين الفاسدين،
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