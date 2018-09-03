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الرئيسية | مجتمع | "وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة

"وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة

"وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:00

أزمة جديدة في طريقها لشل مستشفيات المملكة في الرابع والخامس من الشهر الجاري، بعد أن أعلنت حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب أنها ستخوض "إضرابا عاما بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية، مصحوبا باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط؛ وذلك ضد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، وترويجها لمغالطات تفيد تسوية وضعية الممرضين".

وقالت الحركة في بيان لها إن "وضعية الممرضين الحالية تبقى وصمة عار في جبين وزراء الصحة المتعاقبين، حيث كان من المفترض أن تطبق مطالبهم منذ سنة 2006"، مشيرة إلى أن "إقصاء بعض الشعب التمريضية وتخصيص مناصب مالية غير كافية لامتصاص 9000 عاطل، ليست سوى استفزازات للأطر التمريضية".

وشدد المصدر ذاته على "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه"، مؤكدا على "إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات؛ إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مشددا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".

يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة، قال في تصريح لهسبريس: "في ظل استمرار وزارة الصحة في سياسة التجاهل لمطالب الممرضين وتقنيي الصحة، واستكمالا لبرنامجها النضالي، تخوض حركة الممرضين وتقنيي الصحة يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 شتنبر 2018 إضرابا عاما مرفوقا باعتصام خلال يوم الثلاثاء أمام وزارة الصحة".

وأضاف جوهري أن "الاحتقان الذي يعيشه القطاع الحساس لا يكمن تجاوزه إلا بتحفيز مهني القطاع، خصوصا فئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تشكل أزيد من 60 في المائة منهم، وكمدخل لهذا التحفيز يجب تلبية المطالب المشروعة برفع التهميش والتمييز الذي يطالها، خاصة في مسألة التعويض عن الخطر المهني الذي يجب أن يكون منصفا بين فئة مقدمي العلاجات، فلا يعقل أن نجعل التعويض عن الخطر متباينا بين الفئات في حين إن الخطر المهني لا يميز بين طبيب أو ممرض".

وطالب المتحدث بـ"إحداث هيئة وطنية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج القوانين التنظيمية لقانون المزاولة، وعلى رأسها مصنف الكفاءات والمهن، من أجل سد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسة المهنة ولقطع الطريق على الدخلاء الذين يمارسون أعمال التمريض ويهددون بذلك صحة المواطن، خصوصا بالقطاع الخاص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سليم سلمات الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:25
مطالب عادلة ومشروعة وفقكم الله ولنا اليقين أن شداد الآفاق من العدميين الفاشلين سيبخسون عملكم لأن ديدنهم السلبية والعدمية... ناضلوا فما ضاع حق وراءه طالب .
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2 - عماد الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:37
الممرض المغربي بغا يولي بحالو بحال الطبيب مع العلم أن هاد الأخير حياتو كاملة وهوا تايقرا.......أول حاجة كايقلب عليها الممرض منين كيتوظف هيا شي نقابة صحيحة انتاسب ليها.....والقيام بالواجب ديالو آخر حاجة أفكر فيها إلا من رحم الله....من اللخر الممرض بغا يتخلص مزيان ومايدير والو.
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3 - بدر الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:40
هناك تسيب في هذا المجال ، حيث نجد في القطاع الخاص أشخاص بدون تكوين يقومون بتقديم علاجات خاصة بالممرض وبذلك يهددون صحة المواطن ،يجب تقنين هاته المهنة الحساسة ،لا تتركوا من هب ودب يبعث مع صحة المواطن .
أنا مع تحفيز هاته الفئة والضرب بيد من حديد مع ممتحني صفتها بدون شهادة .
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