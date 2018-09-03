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الرئيسية | مجتمع | محتجون يُشهرون قناني الخمر وقوالب السكر بتزنيت

محتجون يُشهرون قناني الخمر وقوالب السكر بتزنيت

محتجون يُشهرون قناني الخمر وقوالب السكر بتزنيت
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 21:10

في سابقة من نوعها، يُحَضِّرُ ضحايا مافيا العقار بجهة سوس ماسة لوقفة ومسيرة احتجاجية بحمل قنينات الخمر وقوالب السكر في 25 من شتنبر الحالي؛ وذلك أمام المحكمة الابتدائية لتيزنيت، تهكما من انتشار ظاهرة شهود الزور الذين سبق ومثلوا أمام المحكمة ذاتها بسبب تورطهم في شهادات زور مقابل خمر وسُكَرٍ منحه إياهم لحسن الوزاني، الملقب بـ"بوتزكيت"، حسب ما توضحه محاضر حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

مصادر الجريدة أكدت أن "الضحايا ضاقوا ذرعا باعتقال الشهود في حين أن راشيهم بوتزكيت حر طليق، وهو ما أكده الشهود خلال اعترافاتهم الموثقة في المحاضر"، مشيرة إلى أن "مُفجرة قضية مافيا العقار بالجنوب المغربي "إبا إيجو" ستعتصم أمام المحكمة ابتداء من 24 شتنبر الجاري بعد الاستيلاء على منزلها"، على حد قولها.

وطالبت عائلة "إبا إيجو"، في بيان لها، رئيس النيابة العامة ووكيل الملك باستئنافية أكادير بفتح تحقيق عاجل في "الاستيلاء" على منزل المعنية، مسجلة أن "زعيم شبكة المافيا يتلاعب بملفات القضاء، مستندا إلى شهادات مزيفة وعقود مزورة يعود بعضها إلى أشخاص في عداد الموتى".

وأردفت العائلة بأنها توصلت بحكم جديد من المحكمة الابتدائية بتزنيت يقضي برفض طلب المعنية "الرامي إلى استرجاع منزلها الكائن بدوار "المشرك"، التابع ترابيا لجماعة "سيدي حساين أوعلي" بإقليم سيدي إفني، في وقت انتزع منها بالقوة"، لافتة إلى أنها "لا تملك سوى العودة إلى الاعتصام المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت قصد إيصال صوتها إلى المسؤولين"، وداعية إلى "تفعيل مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزارة العدل، والتي تنص على محاربة السطو على ممتلكات الغير".

وزادت المصادر أن "المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط أثبت تورط الشبكة في تزوير العقود"، وأكملت بأن "المحكمة عللت قرار سحب المنزل من إباإجو بدعوى أنها لم تقدم ما يفيد تملكها له"، مسجلة أنها "عززت ملفها بشهادات الجيران وأفراد العائلة وفقهاء المساجد وأعوان السلطة، والذين أكدوا أن المنزل في حيازتها، إلى حدود طردها بالقوة سنة 2012".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر هسبريس أن "مُفجرة الملف "إباإيجو" تعيش في ظروف لا إنسانية، إذ تقطن بيتا مهترئا رفقة الزوجة الثانية لزوجها الراحل، وابنها، وذلك وسط السوق الأسبوعي للخصاص، دون كهرباء ولا ماء، وهو ما أدى إلى تدهور صحتها بشكل مهول".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Younes-Painter الاثنين 03 شتنبر 2018 - 21:39
شاهد الزور من السبعة اللذين يدخلهم الله عذابه الشديد حتى دون ان يحاسبوا او ينظر اليهم و العياذ بالله. لقد انتشرت بشدة هذه الظاهرة المقيتة و الشاذة في جميع مدن المغرب. ينتظرون امام المحاكم من يدفع لهم ماءة درهم من اجل ان يشهدوا بما لم يروه او يسمعوه، يعينون الظلمة و النصابين للاستيلاء على اموال و اراضي و اغراض الغير ظلما و زورا و بهتانا. الا لعنة الله على الظالمين.
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4
2 - مواطن الاثنين 03 شتنبر 2018 - 21:44
الحل يبدوا سهلا فيما يخص منزل ابه ايجو فقط عليها القيام بلفيف عدلي من اثنئ عشر شاهدا من معارفها وجيرانها ولكل من له العلم الراسخ بملكيتها لمنزلها كما اللفيف العدلي الاستمرار يوثق لكل من فقد الرسوم والاهلية وكل مايثبت احقيتة عن ارضه او عقاره او منزله لان الدنيا مازل فيها الخير واصحاب الضماءر الحية كثر .
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3
3 - سعيد الاثنين 03 شتنبر 2018 - 21:48
شهود الزور ضاهرة خطيرة جدا خاصة في الضروف الحالية ...المزيرية والعطالة و تابانضية من جهة و القضاة كوكوت منيت... الدين لايريدون ايصدعوا راسهم لان عندهم كثير من الملفات ...الخاوية ...ويتمنون ان ياتيهم شهود... لقفل الملفات بسرعة و التفرغ للبيزنيس...! شاهد زور ب 200 درهم...معروفة عند الجميع. هاد الشي عيب لكن اعلى من تعاود زابورك ياداوود
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5
4 - مغربي عايش فالمغرب الاثنين 03 شتنبر 2018 - 21:54
إلى متى سيظل هؤلاء الخونة يعيثون فسادا في هذا البلد و متى ستتم إعادة النظر في القانون العقاري لا حول و لا قوة إلا بالله
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5
5 - سعيد الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:10
في برنامج سابق (45 دقيقة ) قالو ان تيزنيت هي رقم 1 في شهادة الزور تلتها سطات و نواحيها،شهادة الزور تحت الطلب قرب المحاكم متوسط الثمن 200 درهم، لا غلا على ظالم، أو محتال، والغريب أن الكل يعرف هذه الممارسات التي لا يقبلها دين و لا اخلاق، و الحل لمحاربة هذه الآفة سهل جدا ،و هو ارسال لجنة من وزارة العدل للبحث في أرشيف المحاكم عن من يتكرر اسمه و رقم بطاقته في الشهادة اكتر من مرة و في قضايا مختلفة ، و اخضاعه للمساءلة و البحت المعمق من طرف الفرقة الوطتية و حينها سيظهر العجب العجاب من ظلم و سلب و نهب وووو
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5
6 - حد داروين الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:17
من الواجب على العاملين بمكاتب تصحيح الإمضاءات ألا يقدموا هده الخدمة إدا تعلق الأمر بعقد عرفي يتعلق بالعقار ولو كان على شكل هبة أو صدقة أو حتى تصريح سواء فردي أو جماعي أو مبني على الشهود نظرا لأن مدونة الحقوق العينية واضحة بهدا الخصوص ثم إن النصابين والمحتالين وما أكثرهم يعملون في جهدهم لإقناع الموظف بأن القصد من الوثيقة ليس التملك أو البيع وإنما فقط تصريح أو إلتزام بين طرفي العقد إلا أن المراد من الصيغ المشار إليها أعلاه هو التوفر على حجة يستدل بها للإضرار بحقوق الغير أو الترامي على الأراضي وبدلك تكون هده المصالح بالجماعات قد ساهمت في إغراق المحاكم بقضايا العقار.
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2
7 - عجب العجاب الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:29
من المؤسف أن يعيش المغرب مثل هذه الفوضى و الارتماء على أملاك الغير ... !
هذا يضر كثيرا بصمعة البلد ...و يبعد المستثمرين إلى بلدان أخرى ...؟
آلم يبقى مجالا لروح المواطنة ... سوى اللهفة
و الفتنة...و وسخ الدنيا ...؟
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1
8 - فريد من نوعي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:38
لاحول ولاقوتا إلا بالله بلاد الظلم والفساد ياربي شوف لينا كندا ولا شيبلاد نعيشو فيها نوليو بنادم ماشي حيوانات
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