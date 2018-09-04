جمعية: قاصرو حراك الريف يوقفون إضراب الطعام‎

هسبريس من الرباط

أورد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن التنظيم قام بزيارة لمركز حماية الطفولة بالناظور، الذي يوجد به 4 قاصرين من الحراك الشعبي بالحسيمة، للاطلاع على أحوالهم بعد إضرابهم عن الطعام.

وأضاف التنظيم الحقوقي، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أنه، بعد التواصل مع أحد مسؤولي الإصلاحية ومندوب الشباب والرياضة، تأكد أن هؤلاء القاصرين دخلوا في إضراب عن الطعام يومي الجمعة والسبت 31 غشت المنصرم و01 شتنبر الجاري احتجاجا على ظروف محاكمتهم التي تعرف تماطلا غير مبرر وإعادة اعتقال اثنين منهم للمرة الثانية بإصلاحية الناظور.

وأضاف المصدر: "بعد حوار مع المندوب الإقليمي للشباب والرياضة ومندوب الحرية المحروسة وبعض أطر الإصلاحية، قرر هؤلاء المعتقلون القاصرون توقيف إضرابهم عن الطعام يوم السبت 01 شتنبر مساء، بعد التزام محاوريهم بالتدخل للاستجابة لمطالبهم".

واعتبر فرع الجمعية أن إعادة متابعة قاصرين للمرة الثانية والتماطل غير المبرر في محاكمتهم يعد انتقاما مقصودا من قاصرين، مشددا على أنه "سيبقى متابعا لهذا الملف إلى غاية إطلاق سراح جميع القاصرين وإبطال كل المتابعات المفبركة في حقهم".