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الرئيسية | مجتمع | دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية

دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية

دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:00

ربطت دراسة جديدة أجراها مركز الأبحاث "طفرة" فشل المشاريع التنموية بالمغرب بعدم استقرار التحالفات السياسية وغياب التدبير الجماعي.

وقالت الدراسة، التي أجراها المركز المغربي، إنه في ظل غياب وحدة الصف بين الفاعلين السياسيين تبقى القدرة على استكمال مشاريع التنمية "في مهب الريح".

وأشارت الدراسة إلى أن المشاريع التنموية، من تعبيد الطرق وإنشاء المدارس والمستشفيات، تواجه تعثراً في البلدان النامية، ويكون لذلك تبعات وخيمة، موردة مثال ظهور حراك الريف في أكتوبر من 2016 بسبب التأخير الذي عرفته مشاريع ورش "الحسيمة منارة المتوسط".

واعتمد خبراء مركز "طفرة" على دراسة قام بها الأكاديمي مارتن وليامز لما يزيد عن 70 في المائة من مشاريع التنمية الجارية في 479 مقاطعة من جمهورية غانا، توصل من خلالها إلى كون ثلث المشاريع التنموية التي انطلق لم يتم استكمالها.

الدراسة اعتبرت أن التخلي على "المشاريع لا يخلف خسائر مالية فحسب، بل له عواقب اجتماعية لا يستهان بها، فالغلاف المالي المهدور في هذه المشاريع في غانا كان بالإمكان أن يوظف في إنشاء 667 مدرسة من ثلاث قاعات في كل سنة".

وحول ما إذا كان الفساد والمحسوبية سببين رئيسيين في إيقاف مشروع ما، اعتبرت الدراسة أن هذه الفرضية لا تفسر ذلك بشكل كامل، في حين تبرز فرضية أخرى أكثر واقعية تتمثل في أن المنتخَبين المحليين يجدون صعوبات بالغة في الاتفاق حول كيفية تنفيذ المشاريع، أي إنهم يواجهون إشكالية في كيفية إدارة العمل الجماعي.

وذهبت قراءة دراسة حالة غانا إلى أن "استقرار التحالفات السياسية عامل مهم في نجاح المشاريع التنموية، وقد لوحظ أن المقاطعات التي يتوفر فيها حزب على أغلبية تكون نسبة إتمام المشاريع بها أكثر من المقاطعات المختلطة".

وحين يُسقط مركز "طفرة" هذه النتائج على المغرب، فإنه يقول: "إذا كان للمحسوبية والفساد أن يفسرا السبب وراء إنجاز مشروع ما من عدمه، فإن هاتين الظاهرتين تظلان قاصرتين عن تفسير السبب وراء عدم إتمام المشاريع التي انطلقت أصلاً"، مضيفا أن "الكثير من مشاكلنا مصدرها ببساطة هو أن للسياسيين الذين يمثلوننا مصالح متباينة".

واعتبر المركز المغربي "طفرة" أن النموذج الغاني يعطي نظرة مختلفة عن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ابتداءً من أكتوبر 2016 وأدت إلى احتجاجات عارمة أسفرت عن إعفاء عدد من الوزراء، ويعزز الرؤية التي جاء بها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير الذي يقيّم برنامج تنمية إقليم الحسيمة.

وأضاف المركز قائلاً: "إذا كان قضاة المجلس لم يلاحظوا أي اختلاسات للأموال أو فساد واضح، فإنهم سجلوا من خلال دراسة مكونات هذا البرنامج أنه لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة يتقاسمها جميع الأطراف، إضافة إلى كون اللجنة المحلية للتتبع والتنسيق لم تتمكن من تعبئة جميع المتدخلين بشكل يضمن المساهمة الفعلية والدينامية اللازم ".

وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها "يمكن أن نتساءل عن قدرات العمل الجماعي لمنتخبينا، بين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذي يسير الحكومة، والمنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل أولاً في الانتخابات الجهوية، كما يمكننا التفكير في قواعد لمراقبة النفقات تسمح بضمان إتمام ما قد بدأ العمل فيه، وقواعد انتخابية تقلل من التمثيل النسبي بهدف الحصول على أغلبيات أكبر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ilyas الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:12
لا دراسة ولا عبو الريح... فشل المغرب يعرفه الكبير والصغير،المتعلم والأمي،،،هو الفساد.نهار يذهب الفساد من الدولة والأفراد سوف نعيش جميعا معززين مكرمين.
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2 - Simmo الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:16
فشل برنامج التنمية البشرية في عهد الحسن الثاني تحت شعار جوه الكلب اتبعك.وفشلنا ايضا التنمية البشرية 1 و 2 في المغرب .وستفشل الثالثة حاليا مع محمد السادس ما دام المغرب العميق يعتمد على نفس السياسة بعدم المحاسبة وحماية الفاسدين.
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3 - WARZAZAT الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:17
المغرب يعرف أقوى إستقرار تحالفي في العالم و هو الملكية المخزنية. الباقي لعبة ديموقراطية هزلية و حكومات كراكزية سمسارية. إذن الاستقرار الحكومي ليس سبب فشل برامج التنمية. السبب هو انعدامها أصلا. هناك برامج اقطاعية و إمبريالية للسلب و النهب و هي ناجحة جدا جدا.
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4 - متتبع الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:19
يجب إحداث وكالات متخصصة لتدبير وتسيير المشاريع العمومية. المجالس تفتقد إلى الكفاءات والتخصصات . كيف لجماعة برأسها أمي او مستوى ضعيف و لا تتوفر على أطر متخصصة ومتمرنة أن تدبر مشاريع ذات أهمية بالنسبة للساكنة على المدى المتوسط و الطويل ؟؟؟
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5 - جريء الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:21
البحث عن دراسات، ما هو الا هروب من الاستحقاقات، الحل هو في تخويل رءيس الحكومة الصلاحيات اللازمة لانزال الاوراش، لانه هو الجهة التي يمكن للشعب محاسبتها عند الانتخابات.
بن كيران قال بانه مجرد موظف!!!!!
المشكل عندنا و الله اعلم هو تمركز السلط في يد مؤسسة واحدة.
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6 - خديجة المزابية عاجل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:26
نعم السياسيين و المنتخبين و برلمانيون و مستشارين و طبقة نافذة بالمغرب

لاعتبارات سياسية و اقتسام الثروة تتوقف جميع مرافق و مشاريع 40 مليون مغربي


علما أن هاته الفئة ثمتل حفنة من الشعب 2000 شخص على أبعد تقدير و تقتسم 99/100 بالمائة من خيرات و ثروات البلاد


إذن النتيجة طبيعية عرقلة المشاريع
مشاريع واهمية صناديق سوداء استثمارات خارج الوطن

اقتسام المناصب العليا بين نفس الأسماء من المهد إلى اللحد
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7 - سليمان الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:33
اوفين عمرهوم اتافقو...تتفق العرب على الا تتفق...مرة وحدة فالتاريخ اجتمعت قريش واتخدت قرار بقتل النبي صلعم. الاكثرية اديال الناس مامتافقينش حتى مع اريوسهوم! كتسمع واحد يقول... قالي شي راس...اندير...واحد اراس خور قالي احبس...اولا الاتفاق خصو يبدا بين المراة والرجل. ماهي الفكرة notion المراة والرجل...واش هما افحال افحال ولا كل واحد عندو شي خصاءص فيزيولوجية و نفسية ! وماهي مسؤوليتهم الاجتماعية؟
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8 - اشغال شاقة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:38
يجب وضع هؤلاء السياسيين باحزابهم و تشكلاتهم الحكومية في السجن مع الاشغال الشاقة مدى الحياة .
وناتي بسياسيين آخرين وسوف نرى النتيجة.
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9 - مجهول الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 11:42
خاست دراستي الى ان انعدام الضمير وحب الانا وعدم القناعة وما يقابله من جشع هو المشكل الحقيقي
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