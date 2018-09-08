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الرئيسية | مجتمع | وهم الفردوس الأوروبي يغرق قاصرين مغاربة في "البحر المتوسط"

وهم الفردوس الأوروبي يغرق قاصرين مغاربة في "البحر المتوسط"

وهم الفردوس الأوروبي يغرق قاصرين مغاربة في "البحر المتوسط"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
السبت 08 شتنبر 2018 - 11:00

معالمُ الحزنِ باديةٌ من بعيدٍ في هذا الزُقاق الضيّق الذي يقطعُ مقطعاً طرقياً رئيسيا وسط مدينة القنيطرة، فالخبرُ لم يعدْ سراً تختلجهُ الأسر المكْلُومة داخل قلوبها، بلْ وصلَ صداهُ إلى ساحات الجدال السياسي داخلَ إسبانيا. بدأ كلُّ شيء صبيحة الثامن من يوليوز الماضي، بعدما قرَّر أربعةُ شبّانٍ مغاربة ركوب البحر بحثاً عن حظٍ عثرٍ لمْ يُحالفهم في المرة الأولى، وأبى إلا أن يُلقي بهم في ردَهاتِ المجهولِ وهُم يبتغون الوصول إلى "إلدورادو"، تاركين وراءهم عائلات اكتوى قلبها وجفَّ الدمع في أعينها.

تفاصيلُ الواقعة الأليمة تحْكِيها إحدى قريبات أشرف (16 سنة)، المُختفي منذ الثامن من يوليوز الماضي بعدما أخبر والدته في آخر اتصال جمعهما بأنه سئِمَ العيش في المغرب ويُريد الالتحاق بأصدقائه في أوروبا. تقول السيدة المكلومة: "لا نعرفُ هل هم أحياء أم أموات..آخر ما ورد أنهم شوهِدوا في مدينة طنجة، لكن انقطعت الأخبار بعد ذلك"، مضيفة: "نريدُ أن نعرف فقط هل هم أحياء!".

تحاولُ الأسر المغربية المفجوعة الاحتفاظ بطوق أملٍ هشٍّ منتظرة اتصالاً قد يأتي وقد لا يأتي..تقولُ قريبة أحد المختفين، واسمه محمد عودة، وهو ابن مدينة القنيطرة: "منذ ذلك اليوم لا نعرف أي شيء عنهم..نبحث في كل مكان..آخر مرة شوهدوا فيها كانت في مدينة طنجة بالقرب من الميناء، أين يجتمعُ عدد من المهاجرين المغاربة المرشحين للهجرة"، قبل أن تضيف: "ذهبوا ولم يعودوا".

سعيد أمينو، عمّ أشرف ونبيل، وهما شقيقان اختفيا عن الأنظار منذ أكثر من شهرين، قال في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية: "إنها مأساة"، مضيفاً: "لا نريد سوى معلومات عنهم لكي يشفى القلب ويهدأ الروع.. إننا نعيشُ الحزن ولن نقدر على مزيد من المعاناة".

"لقد ضاع أطفالنا.. منذ ليلة 8 يوليوز لا توجد أخبار.. لقد ضاعوا بسبب شبكات التهجير وأولئك الذين يتواطؤون معها..لقد باعوا الوهم لأبنائنا وصوروا لهم أوروبا كجنة"، يقول سعيد، الذي يسافر إلى الشمال مرتين في الأسبوع للبحث عن قريبه، وقد زار مستشفيات كثيرة دون أن يتمكن من الوصول إلى خيط يفك لغز القضية.

"إنهم صغار، ضاعوا بسبب أوهام شبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر..هذه الجريمة يجب أن تتوقف"، يضيف عمُّ أشرف، قبل أن يختم حديثه قائلا: "في الوقت الحالي لا توجد معلومات رسمية من قبل الدولة المغربية..ننتظر اتصالا لينتهي هذا الكابوس الذي يؤرق بالنا جميعا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - PureMinded السبت 08 شتنبر 2018 - 10:13
حتى مش ماكيهرب من دار العرس و لذلك ما دام هناك طلب على الحريك فالعرض من جانب شبكات التهجير السري سيكون متوفرا.

الدولة تتقن فن دفن رأسها في الرمل، لو ارادت انهاء اسباب الحريك لفعلت ذلك و لكنها لا تريد ان تكون جيلا متعلما و واعيا بحقوقه لانه خطر على نظام الحكم.
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30
2 - رشيد من فرنسا مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 10:22
لا تقولوا وهم الفردوس الاوربي ، من فضلكم نريد حقيقة هروبهم من المغرب ، هل تضحكون على الشعب ، بالله عليكم من منكم سيجلس في بلد لا تعليم فيه ولا صحة ولا سكن سوى البطالة والفقر والتهميش والزرواطة والحكرة وزايدنها بالتجنيد الاجباري ، بالله عليكم هل البريوات والبغرير بها سنتقدم ؟ لكن المشكل في حكام البلد لان بلد مثل المغرب الذي يزخر بثروات من ذهب وفضة وفوفيفاط والله لو تم إعطاء كل مواطن حقه في ثروة البلاد والله لن أرحل من بلدي وآتي إلى فرنسا ، لكن ما الحل ! عندما أرى ثروة بلدي مكدسة في بنما وسويسرا صليت صلاة الجنازة على البلد ، وعاش الشعب وعاشت فرنسا التي أعطتني حقي في الصحة والتعليم ، دمرت حياتي في المغرب وعندما اتيت لفرنسا انا الان عندي محل للتجارة معزز مكرم بدون رشوة ولا زبونية ، أذهب للمستشفى للتداوي بالمجان بدون مشاكل المهم انا مواطن مغربي في فرنسا بحالي بحال الفرنسيين ، وشكرا هسبريس المرجو النشر
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53
3 - Mohamed السبت 08 شتنبر 2018 - 10:25
مسالة الفردوس الاروبي قضية ثقافة شعبية قديمة موروثة من جيل الى جيل .

ويبقى السؤال : لماذا يهاجر هذا الشاب

الجواب باختصار شديد لدى اي مواطن مهما كان مستواه .
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