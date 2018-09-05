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الرئيسية | مجتمع | هذه رسالة أمزازي مع انطلاق الموسم الدراسي

هذه رسالة أمزازي مع انطلاق الموسم الدراسي

هذه رسالة أمزازي مع انطلاق الموسم الدراسي
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:38

انطلقت اليوم فعليا الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغربية برسم موسم 2018-2019 بالنسبة للأسلاك الابتدائية، والإعدادية، والثانوية التأهيلية، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

ودعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، التلميذات والتلاميذ إلى "التحلي بروح المسؤولية والانضباط للقانون الداخلي للمؤسسات التعليمية، والمثابرة من أجل النجاح في مسارهم الدراسي"، مذكّرا في رسالته إلى التلاميذ وأولياء أمورهم بأن "كافة نساء ورجال التربية والتكوين مجندون من أجل استقبالهم في المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف الملائمة لتحفيزهم على البذل والعطاء".

ونوه أمزازي بـ"النتائج الإيجابية الملموسة في المؤسسات التعليمية" التي تمكّن من بناء جسور تعاون وتواصل قوية بينها وبين الأسر، موضحا أنها نتيجة أيضا للحضور الوازن والانخراط الفعّال لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

واعتبر وزير التربية الوطنية أن ذلك يحفز الوزارة الوصية ويدعوها إلى بذل "مزيد من الجهد والطاقة من أجل الرفع من قوة ومتانة العلاقة بين الطرفين، لتصبح علاقة ممأسسة داخل كل المؤسسات التعليمية، تنزيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي أوصت بإشراك الأسر في تدبير المؤسسة، وإرساء آليات تمكّن الأسر من التتبع اليقظ لأبنائها ومواكبة تحصيلهم الدراسي والتكويني ودعمه".

وأكدت رسالة أمزازي حرصَ الوزارة الوصية بجميع مستوياتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية على "أن تحظى الأسر، عن طريق الجمعيات الممثلة لها في المؤسسات التعليمية، بمكانتها المرموقة داخل المنظومة التربوية حتى تضطلع بأدوارها وترتقي بمساهماتها كشريك أساسي وفاعل في احتضان المدرسة المغربية وتطوير أدائها التربوي".

كما طلب وزير التربية الوطنية من جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تكثيف جهودها في دعم أنشطة المؤسسات التعليمية، وتعبئة الأُسَر جميعها حول مشاريعها، والانفتاح أكثر على المدرسة، والتواصل مع مُدبّريها وأطرها التربوية من أجل "ضبط واستيعاب حاجيات وانشغالات المتعلمات والمتعلمين واستثمار الذكاء الجماعي لجميع مكونات المدرسة بهدف مواجهة الإكراهات التي قد تطرح على صعيد المؤسسات التعليمية".

وأشاد أمزازي في رسالته نفسها بالمجهودات التي يقوم بها رجال ونساء التعليم طيلة الموسم الدراسي خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وأبدى أمله في أن يكون الموسم الدراسي 2018-2019 واعدا، ومتميزا بالدعم والانخراط، وموسوما بروح التضامن والتعاون والمواطنة الخلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الدخول المدرسي هذه السنة رافقته موجة استنكار بعد انتشار صفحاتِ كتب مدرسية تُستعمل فيها الدارجة المغربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما فسرته الوزارة الوصية بأن له "مبررات بيداغوجية صرفة"، نافية بشكل قاطع أن يكون مصدر الأنشودة التي انتشرت صورتها باللغة الدارجة المكتوبة بالحرفين العربي واللاتيني، مقررا دراسيا مصادقا عليه.

ودعت الوزارة في الآن نفسه إلى "التعبئة من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، وعدم الانصياع وراء كل ما من شأنه التشويش على الأوراش الإصلاحية التي تسعى إلى تجويد المنظومة التربوية وتحسين مردوديتها"، حسب تعبيرها في بيان توضيحي عممته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - صلاح الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:04
السلام عليكم
في سنوات مضت كان الالتحاق يوم 15 شتنبر والدخول يوم 16 شتنبر وكان التعليم في أحسن حال مما عليه اليوم واليوم نركز على الدخول المبكر وننسى الجوهر أين التعليم ليس بالانطلاق الفعلي بل بجودة المقررات الدراسية ومضمونها ووووو شكرآ
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2 - غيور على التعليم بالمغرب الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:10
اي انطلاقة للموسم مع تردي الاوضاع،ومع تفعيل للدارجة بالمقررات الدراسية الجديدة ،اضافة الى عدم فتح باب الحوار امام مطالب الشغيلة، و اين هو حق الاستاذ(ة) المبرز)(ة )في التسجيل بسلك الدكتوراه...وكم من مشاريع بدات لتنتهي قبل الانطلاق ،اسألوا السيد الوزير عن مآل الباكالوريا المهنية ،كم من متعلم (ة)غير الشعبة لعدم وجود التخصص المرغوب فيه.
كل الامال التي كانت معلقة بدات تتبخر،اللهم ارحم هذا البلد الامين.
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3 - لوارزازي مسمرير الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:11
كولشي باين التعليم معوج الشوافر جداد
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4 - من اولياء الامور الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:12
لنفترض ان المنظومة التعليمية ناجحة وان مسار التﻻميد موفق .فاين سيتوجه التلميذ بعد الباكالوريا .عدد كبير كافحوا وتابروا وكلفوا اوليائهم الكثير نجحوا بميزات جيدة.و ما لقاو فين يمشيو. حى لي حصلوا على شواهد عليا راهوم في راحة تامة.
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5 - سحمودي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:13
ما تعرضت له مقررات التعليم يعتبر استفزاز في وقت غير مناسب. عندما كنت تلميذا كنا نقرأ مواضيع ما زالت راسخة في الذاكرة بفضل جمال التعبير و سلاسة تركيبتها. الصياد و القبرة . يوسف يمثل اباه. صاحب المال و النعال. زوزو يصطاد السمك palimako. ...لا اظن ان تلاميذ اليوم سيتذكرون غريبة. بريوات. الحرشة. نعلو الشيطان يا مسؤولين.
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6 - Ahmed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:25
مع كامل الاحترام أنا عضو في جمعية امهات وإبداء وأولياء تلاميذ ثانوية تأهيلية منذ وان اسس مكتب جمعيتنا والإدارة تحاول حصر دورنا في ذلك الدور الكلاسيكي المتمثل في جمع الاستخلاصات في بداية الموسم الدراسي وصرفها في بعض الإصلاحات والمقتنيات بعيدين كل البعد عن تلك الشعارات التي تعطي المجتمع المدني صفة الشريك الاستراتيجي في ضمان الاشعاع الثقافي والتعليمي والمؤسسات التعليمية ببلادنا ...
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7 - أستاذة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:31
هل وجود ثلاثة تلاميذ في القسم يعني انطلاقة فعلية للدراسة؟؟؟؟
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8 - maguiri الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:48
مهزلة هو قطاع التعليم بالمغرب ، لك الله يا وطني...
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9 - بودواهي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:55
التدريس الدارجة سبقتنا إليها دول متقدمة جدا كاليابان و الصين و الدول الاسكندنافية و فرنسا و حتى دول عربية كسوريا و لبنان و الأردن و مصر و أعطت نتائج طيبة جدا حيث نصح بدلك خبراء متخصصون في علوم التربية و علم الاجتماع و علوم اخرى لها ارتباط بالموضوع بعد دراسات نظرية و عملية ميدانية شتى ....
لقد درست المدرسة المغربية بالعربية الفصحى لأكثر من ستة عقود و لم ينتج عنها غير الفشل الدريع و الأزمات المتكررة و الانفصام الحاد في الشخصية الوطنية ....
يجب على المغاربة أن ينتبهوا جيدا لمنتقدي التدريس بالدراجة حيث لهم خلفيات سياسوية اسلاموية و عروبية مكشوفة لا علاقة لها بالهم التعليمي و التربوي الناضج و الجاد الدي أصبح مصيريا بالنسبة لبلدنا ....
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