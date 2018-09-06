الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور

هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)

أجواء احتفالية عرفتها مدرسة يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، ابتهاجا بالتحاق التلاميذ بفصول الدراسة برسم الموسم الدراسي الجديد 2018-2019، وشهدت توافد الصغار منذ الساعات الأولى من الصباح وكلهم ترقب للاستقبال الذي خصصته لهم إدارة المؤسسة بتنسيق مع مجلس مقاطعة يعقوب المنصور.

المدرسة التي استعدت طوال فترة الصيف لاحتضان موسم دراسي ناجح، ارتدت حلة ملونة ومتجددة، عبر صباغة وتجديد الأقسام واللوازم المدرسية، وتعزيز مواردها البشرية بمدير وأساتذة جدد، من أجل ضمان تعليم جيد للتلاميذ الذين يطمحون إلى تدريس يُمكنهم من تجاوز التعثر وتحصيل مختلف المعارف والمدارك.

ادريس الظرافات، المدير الجديد للمؤسسة، قال إن "الدخول المدرسي كان ناجحا، والمدرسة مؤهلة بشكل جيد لاستقبال التلاميذ الجدد؛ فبعد تحية العلم الوطني، التحق الجميع بفصول الدراسة لبدء التحصيل"، مشيرا إلى أن "غالبية التلاميذ حضروا وابتهجوا بالاحتفال الذي نظم على شرفهم من أجل ضمان اندماجهم داخل المؤسسة".

وأضاف الظرافات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة مستعدون بشكل جيد، وهم بصدد التعرف على التلاميذ استعدادا للتقويم التشخيصي الذي سينطلق من 10 إلى 28 شتنبر، من أجل دعم التلاميذ المتأخرين وتأهيلهم لكي تمر العملية التربوية في جو جيد"، لافتا إلى أن الدخول المدرسي لهذه السنة شهد التحاق 262 تلميذا بالمؤسسة، 44 منهم جدد.

من جهته، قال حفيظ مستعين، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور: "في إطار الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، قام مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعقد شراكات مع مجموعة من المتدخلين، وعمل خلال فصل الصيف على زيارة المؤسسات التعليمية التي كانت في طور التهيئة والأشغال لمعاينتها، وقدم الدعم اللازم للمدارس بتوفير النظافة والصيانة والصباغة، بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات التقنية المختلفة".

وأردف مستعين أن "المؤسسة كانت على استعداد تام لاستقبال التلاميذ"، موضحا أنه "في اليوم الأول جرى تنظيم احتفالية للتلاميذ الجدد للعام الثاني تواليا، من أجل الاحتفاء بهم، وجعل اليوم الأول عيدا يبدد المخاوف التي تشوب الالتحاق، حيث يشمل البرنامج تقديم منشطين متخصصين لاحتفالية رفقة التلاميذ الجدد، كما جرى تسليم هدايا ومجموعة من الأمور التي تدخل البهجة إلى نفوس أبناء حي يعقوب المنصور".

وأكمل المتحدث أن "المقاطعة ستنظم احتفالات تنشيطية أخرى في مختلف المؤسسات التعليمية في مستقبل الموسم الدراسي، بغية الرفع من قيمة وسمعة المؤسسات التعليمية العمومية، وامتثالا لتعليمات الملك محمد السادس".