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الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور

الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:40

أجواء احتفالية عرفتها مدرسة يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، ابتهاجا بالتحاق التلاميذ بفصول الدراسة برسم الموسم الدراسي الجديد 2018-2019، وشهدت توافد الصغار منذ الساعات الأولى من الصباح وكلهم ترقب للاستقبال الذي خصصته لهم إدارة المؤسسة بتنسيق مع مجلس مقاطعة يعقوب المنصور.

المدرسة التي استعدت طوال فترة الصيف لاحتضان موسم دراسي ناجح، ارتدت حلة ملونة ومتجددة، عبر صباغة وتجديد الأقسام واللوازم المدرسية، وتعزيز مواردها البشرية بمدير وأساتذة جدد، من أجل ضمان تعليم جيد للتلاميذ الذين يطمحون إلى تدريس يُمكنهم من تجاوز التعثر وتحصيل مختلف المعارف والمدارك.

ادريس الظرافات، المدير الجديد للمؤسسة، قال إن "الدخول المدرسي كان ناجحا، والمدرسة مؤهلة بشكل جيد لاستقبال التلاميذ الجدد؛ فبعد تحية العلم الوطني، التحق الجميع بفصول الدراسة لبدء التحصيل"، مشيرا إلى أن "غالبية التلاميذ حضروا وابتهجوا بالاحتفال الذي نظم على شرفهم من أجل ضمان اندماجهم داخل المؤسسة".

وأضاف الظرافات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة مستعدون بشكل جيد، وهم بصدد التعرف على التلاميذ استعدادا للتقويم التشخيصي الذي سينطلق من 10 إلى 28 شتنبر، من أجل دعم التلاميذ المتأخرين وتأهيلهم لكي تمر العملية التربوية في جو جيد"، لافتا إلى أن الدخول المدرسي لهذه السنة شهد التحاق 262 تلميذا بالمؤسسة، 44 منهم جدد.

من جهته، قال حفيظ مستعين، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور: "في إطار الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، قام مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعقد شراكات مع مجموعة من المتدخلين، وعمل خلال فصل الصيف على زيارة المؤسسات التعليمية التي كانت في طور التهيئة والأشغال لمعاينتها، وقدم الدعم اللازم للمدارس بتوفير النظافة والصيانة والصباغة، بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات التقنية المختلفة".

وأردف مستعين أن "المؤسسة كانت على استعداد تام لاستقبال التلاميذ"، موضحا أنه "في اليوم الأول جرى تنظيم احتفالية للتلاميذ الجدد للعام الثاني تواليا، من أجل الاحتفاء بهم، وجعل اليوم الأول عيدا يبدد المخاوف التي تشوب الالتحاق، حيث يشمل البرنامج تقديم منشطين متخصصين لاحتفالية رفقة التلاميذ الجدد، كما جرى تسليم هدايا ومجموعة من الأمور التي تدخل البهجة إلى نفوس أبناء حي يعقوب المنصور".

وأكمل المتحدث أن "المقاطعة ستنظم احتفالات تنشيطية أخرى في مختلف المؤسسات التعليمية في مستقبل الموسم الدراسي، بغية الرفع من قيمة وسمعة المؤسسات التعليمية العمومية، وامتثالا لتعليمات الملك محمد السادس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ما فهمتش الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 13:59
لا أفهم لماذا يتم طباعة أسماء الجمعيات على المحفظات التي يتم توزيعها على التلاميذ؟؟ تريدون عمل الاشهار لجمعياتكم والتشهير بالتلاميذ المستفيدين...فضحوتهم!!! نفس الشيء عندما يقوموا الملك بتوزيع الأدوات المدرسية في بداية الموسم الدراسي...ألا تفكرون في أحاسيس هؤلاء التلاميذ؟ ستجد التلميذ يعيش طيلة دراسته عقدة وكل صباح يتذكر أن هذه المحفظة تم التبرع بها عليه...
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48
2 - سلام الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:03
النفاق اساسه الكذب وتغيير الحقائق
اَي احتفال وأي الدخول المدرسي
المؤسسة على استعداد لاستقبال التلاميذ واستقبال أموال اهلهم وسفك دماؤهم
الخوصصهً في المغرب هي المعيق الحقيقي لكل الميادين والمدرسة هي سيدتهم (الربح السريع)
والحمد للاه لقد أسرعت في الخروج من المدرسة وتعلت حرفة أعيش بها ولست بحاجة للتعليم وكذالك ابنائي افظل لهم ان يبقوا اميين ولا الدراسة مع عشاق المال
لنا الله وعليكم وكلناه
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-15
3 - ahmed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:28
ماما تحفر بابا يخبز اختي تغني هل هذا هو التعليم الجيد التوجيه الملغوم للتلاميذ
هذ ا ما ورد في احد المقررات لهذه السنة وهو بمتابة ميز عنصري اصبحنا نعيشه باستهدافهم طبقة معينة من المجتمع
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17
4 - si mohamed CYM الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:30
النفاق لماذا لم يتدخل المجلس لتسريع الاشغال في مدارس قيد الاصلاح ٠فالحين غير في اغلاق المدارس للاصلاح. مدرسة الحنصالي وعبد الله بنو ياسي وووو... لازالت الاشغال كالسلحفات عدد العمال قليل جدا. لو كان الملك سيزور هذه المدارس لانهوا العمل في ليلة....السكوت احسن
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11
5 - زوزو الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:31
اذا ابتهج التلاميذ بهذه المدرسة فرحا بالعودة الى حجرات الدراسة . فانا مثلا كاب اسرة شكل لى الدخول المدرسى كابوسا انضاف الى كوابيس مصاريف رمضان ومصروف العطلة الصيفية ثم مصروف اضحية العيد . ذلك حتى هذه اللحظة لازلت انتظر مقرر الثانية اعدادى المترجم الى الفرنسية خاصة مواد العلوم الطبيعية ومادة الرياضيات ثم مادة الفيزياء .هذه الكتب غير متوفرة وان كانت بفعل المضاربة وغياب المراقبة للادارة الوصية فان اثمنتها مبالغ فيه . فهل ابتهج ام اناى بنفسى الى ...........................والختام يبقى غير معلوم ؟ .
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14
6 - متتبع 01 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:34
لا زال ينتظرنا اقتطاع آخر فيما يسمى اصلاح التقاعد
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13
7 - موضح الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:37
المقال واضح هذه ليست محافظ انما هدايا للاطفال مع تنشيط لتبديد الخوف
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14
8 - استاذة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:13
قضيت في هذه المدرسة منذ سبع سنوات سنة تكليف ..صدمت ساعتها بالحالة المزرية التي كانت عليها خاصة أنها توجد بجوار سوق شعبي ..و المستوى الكارثي للتلاميذ فجلهم إن ام أقل كلهم ينحدرون من أوساط تعرف الهشاشة و التصدع..ما كان يزعجني كثيرا و أنا في القسم هو صوت الباعة ..من جهة و صراخ التلاميذ في القسم المجاور لي حيث كان أستاذ يأتي ثملا الى القسم و يشبع التلاميذ ضربا.. و ظواهر أخرى جد خطيرة!! أتمنى مع تجديد الطاقم الإاري و التربوي أن يتحسن مستوى التلاميذ فالعمل بإخلاص و ضمير يجب واجب.
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13
9 - مواطن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:19
لماذا شعار مجلس المقاطعة على المحفظة هذية بطعم الدل . الا يمكن وضع رسوم يحبها الاطفال
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7
10 - طنسيون الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:10
نفس الأماني ونفس الآمال المنتظرة للتغيير والتجديد والتحديث تتكرر بأسلوب البهجة والمرح ولعل هذا الموسم هو الأفضل. ندور في نفس الحلقة المفرغة وبنفس المنظور التقليدي المتخلف. نفس العقلية الاستنساخية المنسوخة ونفس الإجراءات والتدابير المستعجلة وفق التعليمات المكررة نفسها. النجاح والعام زين. ماذا حققناه في مجال التعليم ؟ تعليمنا مصنف في آخر الائحة. بطالة في الخريجين. جهل وأمية وتخلف وفقر وتشرد وسيبة وتطرف وتمييع وتناقض صارخ في المجتمع. أي تعليم نريده ؟ وأي تعليم يفرضونه علينا ؟ وأي تعليم سنتبع ؟
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3
11 - ما فهمتش الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:53
قامت تركيا مؤخرا بتوزيع حواسب لوحية (طابليط) على تلاميذ ولم يتم وضع أو نسخ أي شعار لجمعية ما وانتم غير محفظة بسيطة وفضحتوهم بالشعار ديالكم....وهذا في ميدان ينبغي أن يكون على دراية نفسية الأطفال....
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12 - رشس الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:52
ساكنة عين عتيق تعاني من قلة المدارس
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13 - وامعتصماه الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:13
مزيان كل ذالك يحفز التلاميذ والاباء على التمدرس ، لاكن مع الاسف ما يحتويه مقرر هذا العام من كلتخ وبلادة سيشهده التاريخ ، بالله عليكم يا وزارة التربية الوطنية اي اتجاه يسلكه مركبكم هذا ، انكم تجرونا الى التخلف ولنكون اضحوكة ومهزلة لدى البلدان المتقدمة ، صدقت يا حبيبنا حين قلت (ادا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة) حسبنا الله ونعم الوكيل
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14 - سطاتي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:37
مشكلتنا في سطات ان عدة مؤسسات بدون رخصة . و تشتغل غير قانوني و خاصة روض الاطفال و الحضانات . لي عندو شي كيلو تصباغا يرسم دورا و يكتب روض . و المشكل الاكبر ان الوزارة لا تحرك ساكنا . فوضى عارمة يعرفها هذا القطاع في سطات اصبحنا نخاف عن ابنائنا و لا نعرف اين هي المؤسسة التي تشتغل تحت الاطار القانوني
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0
15 - محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 08:59
حطونا امام امر الواقع هذه مهزلة ليس باستقبال التلاميذ بمحافظ وماادراك ماوراء ذلك سينقذ التعليم ببلادنا الحبيب فاين المنهجية الصحيحة لهذا القطاع ايتها الوزارة المصية
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