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الرئيسية | مجتمع | الملك يشيد بوطنية وتضحيات أرملة الخطيب

الملك يشيد بوطنية وتضحيات أرملة الخطيب

الملك يشيد بوطنية وتضحيات أرملة الخطيب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:00

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحلة الحاجة مفتاحة بوجبار، أرملة الوطني الكبير، الفقيد الدكتور عبد الكريم الخطيب.

وأعرب الملك، لأفراد أسرة الراحلة، ومن خلالهم لسائر أهلهم وذويهم، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يثبت قلوبهم، ويجزل في فقدانها ثوابهم، ويلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في هذه البرقية "كما نسأل العلي القدير أن يتقبل الراحلة العزيزة في عداد الصالحين من عباده، ويجزيها الجزاء الحسن، عما قدمت من تضحيات في سبيل وطنها، إلى جانب رفيق دربها، المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد أبرز قادة المقاومة وجيش التحرير، المشهود لهم بالتفاني والإخلاص في خدمة الوطن والذود عن استقلاله ووحدته وسيادته، والغيرة على ثوابت الأمة ومقدساتها، والوفاء المكين للعرش العلوي المجيد".

وأضاف الملك: "وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نؤكد لكم سابغ عطفنا ورضانا وموصول عنايتنا السامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mekkaoui moulay lhoussaine الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:25
انا لله وانا اليه راجعون ، تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته ، وألهم الجميع بالصبر والسلوان
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2 - إبن مقاوم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:45
لما\ا لايهتم وجلالة الملك بمن كان وراء ثورة الملك والشعب 20 غشت 1955 بمدينتي خنيفرة ووادي زم السشهيدة ..والمعروف ربمدينة خنيفرة ب ولد مولاي عبد الله ، وأعضاء منظمة اليد السوداء ، وال\ي كان يراسها ..وكل أعضاء المنظمة أهمشوا وأهمش معهم رائد ثورة الملك والشعب ، وال\ي كان هو المخطط الرئيسي لتلكم الثورة التي حققت عودة محمد الخامس وأسرته من المنفى واعتراف فغرنسا بياستقلال المغرب من الاستعمار والحماية الفرنسية ..أليس ه\ا إقصاءا لتلكم المنظمة ورجالاتها منهم ال\ين استشهدوا ..والمتوفين منهم ، رحم الله الجميع ، وغدا يوم القيا مة سيحاسبون أمام الله ..يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ...صدق الله العظيم .
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