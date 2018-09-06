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الرئيسية | مجتمع | لقاء مرتقب بين مدريد والرباط يروم بحث إغلاق "جمارك مليلية"

لقاء مرتقب بين مدريد والرباط يروم بحث إغلاق "جمارك مليلية"

لقاء مرتقب بين مدريد والرباط يروم بحث إغلاق "جمارك مليلية"
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:00

من المنتظر أن يعقد مسؤولو الجمارك الإسبانية لقاءً مع نظرائهم المغاربة، الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات إغلاق النقطة الجمركية بمعبر بني انصار الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة قبل أسابيع.

جاء ذلك على لسان صابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية المركزية في مدينة مليلية المحتلة، التي أوردت في تصريح نقله الموقع الرسمي لحكومة مدريد أن ماريا بوريغو، مدير الجمارك بوزارة المالية والوظيفة العامة الإسبانية، "سيلتقي نظيره المغربي الأسبوع المقبل". ويرتقب أن يكون اللقاء مع نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

يأتي هذا اللقاء المرتقب عقب قرار المغرب إغلاق مكتب الجمارك في المعبر الحدودي البري بني انصار، القريب من مليلية المحتلة. وقد اعتبرت الرباط هذا القرار سيادياً لتحريك عجلة ميناء الناظور الجديد.

وبما أن القرار المغربي كان له الأثر الكبير على الجانب الإسباني من الناحية الاقتصادية، طمأنت صابرين موح سكان مليلية المحتلة، وقالت إن الحكومة الإسبانية تتابع المسألة منذ اللحظة الأولى، مضيفة أن "الحكومة ملتزمة بحل المشكل عبر تواصل مستمر مع وزارتي الشؤون الخارجية والمالية لبحث المسألة من الجانبين الدبلوماسي والتقني".

ويُعتبر معبر بني انصار أهم معبر حدودي بين إسبانيا والمغرب من الناحية التجارية، وقد تم افتتاحه منذ ستين سنة، لكن تم توقيف العمل بالنقطة الجمركية الخاصة بالبضائع ابتداءً من فاتح غشت الماضي، وكان لذلك أثر بالغ على الاقتصاد المحلي في الثغر المحتل.

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت أن قرار إغلاق النقطة الجمركية للممر الحدودي بني انصار "إجراء طبيعي وسيادي هدفه تعزيز النشاط التجاري لميناء مدينة الناظور الجديد"، ويقضي بالسماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني انصار، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

وقد كلف هذا القرار الطرف الإسباني خسائر مالية قدرت بملايين اليوروهات؛ ما جعل الحكومة المحلية تدعو حكومة مدريد إلى التدخل العاجل لدى الحكومة المغربية لتفادي استمرار إغلاق النقطة الجمركية، وبالتالي تكبيد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة.

ويأتي قرار المغرب بإغلاق النقطة الجمركية بعدما كانت مهمة استطلاعية برلمانية درست المعبر قبل أشهر، واتهمت الطرف الإسباني بعرقلة العبور بالمعبر من مدينة مليلية المحتلة، وتحدثت عن "أساليب وتصرفات مهينة وغير إنسانية وغير محترمة لحقوق الإنسان من طرف الإسبان في المعبر البري".

كما تطرق التقرير لكثرة العراقيل التي يواجهها أفراد الجالية من طرف المصالح الجمركية والأمنية التي تزيد من معاناتهم، خاصة مع كثرة التفتيش وإنزال البضائع على الأرض؛ ما يتسبب في إتلافها، إلى جانب عدم استفادتهم من بعض التسهيلات الجمركية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - عبد القادر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:18
و هل الجمارك المغربية تتعامل مع المغاربة معاملة إنسانية؟ تتهموا الطرف الإسباني بالمعاملة غير الانسانية للمغاربة (و هذا صحيح ) لكن الأجهزة المغربية تتعامل مع جميع المغاربة بطريقة مهينة و مستفزة (باستثاء المغاربة أصحاب النفوذ ) ...
ما أغربكم!!!
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158
2 - said الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:18
المغرب يحاول حل الصراع بين فلسطين واسرائيل ولا يجرؤ على حل حريرتو تناقض صارخ وزايدينها بالاخبار بالاسبانية فعلا لم يمت الاستعمار
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50
3 - عابر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:20
باش صالحا هاد الحدود
مدينتين محتلتين من طرف المستعمر والمغرب يدعي البلد المستقل وذات سيادة
حلل أيها المحلل ستجد الجواب بين الحودود
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44
4 - سخون الراس الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:30
السلام عليكم
اولا إغلاق الحدود بطريقة احادية يُبين مدى ضعف الدبلوماسية المغربية
شهدنا نفس المشكل مع الجزاءر
هل تعتقدون اكاذيب التقارير التي تقول بان الطريقة الاانسانية وغير الحقوقية التي يتعامل بها الإسبان مع المغاربة هي التي أسرعت باغلاق الحدود
حداري من التسرع لان اسبانيا بيدها وساءل اخرى للضغط على المغرب
مثلا اسبانيا توقف الاتصالات البحرية مع المغرب
المتضرر الكبيرزهو المغرب لان المواد الفلاحية تعبر من طنجة الى الجزيرات
المغرب ينهج سياسة الحصار على اسبانيا اقتصاديا وذلك ببناء ميناء المتوسطي ثم ميناء الناضور
عندما ستقوم اسبانيا باغلاق ميناء الخزيرات اتجاه المغرب فسترون وزراء المغرب وما سيقومون به من ابتزاز المواطنين عبر رفع التسعيرات للدخول الى ارض الوطن
حداري ثم حداري هذه اللعبة خطيرة على الطرفين
يجب إيجاد حلول مقنعة لكلا البلدين واشتراك المصالح
ولا تنسوا ان اسبانيا ستتجه نحو الجزاءر والبوليزاريو لتقوية العلاقات بينهم وستخرج لنا اسبانيا مشكل الحدود البحرية مع جزر الكناري
إذن تجنبوا المواقف الغير مدروسة
والسلام
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-77
5 - مدينة مليلية المحتلة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:44
من قال لكم أن مدينة سبتة ومليلية مدينة محتلة . الاسبان في إسبانيا فقط يكتفون بالضحك لسماع هاته الكلمة. فهم يتوثرون على الوثائق والدليل على أن مليلة وسبتة وسائر الجزر هم من ممتلكاتهم .إبحثو في التاريخ يأها الشعب ،...إبحثو عن من باع للاسبان كل هذا.(السلطان عبد العزيز) إن كان احتلالا فلماذا المغرب لم يطالب بهما إلى يومينا هذا .... لو تخلت عنا فرنسا وإسبانيا سوف يصبح المغرب يتيم ولا عبرة له
الذين فاوضوعلى إستقلال المغرب فاوضوا عل استقلال منقوص
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-32
6 - نعم للاغلاق الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:50
لانريد سلع صينية بئيسة واهانة لامهاتنا الكبيرات في السن لحمل اكياس ثقيلة على ظهورهن، لكن ندعوا الحكومة المغربية لفتح انشطة موازية لمن كن يكسن قوت يومهن من هذا المعبر
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57
7 - hassan الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:52
اسبانيا تنستنزف اقتصاد المغرب من تلك النقطة لانها جعلت منطقة حرة على حدود المغرب ولم تجعلها على حدودها
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31
8 - الخفاش الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:54
شروط فتح معبر مليلية هو السماح لجميع المغاربة بالدخول لسبتة و مليلية و ليس لفئة معينة لأننا شعب واحد و نتمتع بنفس الحقوق
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21
9 - MAGHREBI NAFSS الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:55
سنرى هل مسؤولونا سيصرون على غلق المعبر و بالتالي الدفاع عن مصالح المغرب الاقتصادية و خنق المدينة المحتلة أم أنهم سيرضخون للمستعمر الإسباني .ننتظر بفارغ الصبر.
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30
10 - abdo الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:05
كل هذا من طرف الدولة لخنق الريف من جميع الجهات ودفعم اكثر لترك المدينة والهجرة الى الداخل او اوروبا خصوصا و الدفع بروؤوس الاموال بالهرب الى الداخل
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-38
11 - مليلية الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:06
أتمنى ان لايتنازل المغرب عن قراره السيادي،وان يخفض الرسوم الجمركية على التجار الى ادنى درجة ليسفيدوا والجمارك ايضا،
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15
12 - Hamido الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:11
اسبانيا تتحرك لفتح الطريق لمنتجاتها إلى المغرب ويعني دالك أن مداخيل دالك المعبر تتناسب و تحرك الحكومة الإسبانية.لأنها الدجاجة التي تبيض ذهبا.تخيلو لو تم إقفال الطريق على المنتوجات الفرنسية،ربما يعود جيشها للاحتلال أما الاستعمار راه حنا فيه مادامت الفرنسية تدرس رغم عن أنوفنا.
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7
13 - bensaid الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:12
إعادة فتح معبر الذل و الإهانة اعتراف بان سبتة و مليلية مدينتين اسبانيتين و تكريس الاحتلال.
لا لإعادة فتح معبر الذل.و تحية للشرطي رافض تحية المحتل.
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33
14 - aboud الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:28
من جهتنا كمواطنين مغاربة أحسسنا أن المسؤولين المغاربة بداو كيترجلوا ويتعاملوا مع الإسبان الند للند بصراحة هاذا القرار كيبرد لينا شوية القلب على اعتبار أن الإسبان يحبون إذلال المغاربة على الرغم أنهم هم الرابحون إقتصاديا من المعبر
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18
15 - hamza27 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:40
مدينة مليلية المحتلة

arretes de mentir, le sultan abdelaziz n'a rien vendu. il est mort maintenant et toi tu es entrain de prendre des peches a cause de tes mensonges sur une personne decédée. le Maroc a perdu la guerre de 1893 face à l'espagne et c'est la que l'espagne a forcée le Maroc a reconnaitre que ces 2 villes sont espagnoles.

tu as bien lu "ils ont forcé le Maroc apres la défaite'"

ces espagnols que tu connais, ils ont donné Gibraltar aux anglais en 1710 et maintenant ils leur demandent de la retroceder.
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14
16 - observateur 1 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:46
ملاحظ يجب اغلاق معبر سبتة ومليلية نهائيا,ولا حوار في هذا الموضوع الا حوار واحد الا وهو التفاوض على ارجاع المدنتين السليبتين المحتلتين والجزر الى ارض الوطن,اذا لم يكشرالمغرب على انيابه بالدبلوماسية الصارمة فلن يحترموه هولاء لاسبان,الاسد لا يتعارك مع الضبع لاكن دائما يكشرعلى انيابه لاتبات داته امام خصمه العنيد,هكذا يجب ان تكون سياسة حكومتنا في المستقبل امام خصوم المغرب
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7
17 - Simmo الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:05
سوف يفتح المعبر من المدينة النامية الاسبانية مليلية نحو دولة العالم الثالث المغرب حينما يحل الرئيس الاسباني بدرو سانشيز نحو هاته الاخيرة اولا المحكومة سوف تشتكي من الحزب الداعم للبوليزاريو الى و هو حزب نستطيع وسوف تحل المشكلة مؤقتا .
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-2
18 - جمال الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:16
اقول للمعلق رقم٥ ان قضية احتلال مليلية وسبتة تعود لقرون وليس لعهد السلطان عبد العزيز .عليك بقرا،ة التاريخ . بعد ذلك تكلم.
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13
19 - كمال الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:19
كلام فارغ. لديكم اكثر من مليون مغربي فوق الاراضي الاسبانيه والعدد دائما مرشح للصعود بالرغم وجود بحر بيننا وبينهم ولولا ذالك اوصل العدد الى الملايين في ساعات.
لكي يحترمنا يجب أن تكون عندنا دوله بمعنى الكلمه دوله ديموقراطيه يحترم فيه المواطن وتوفر له جميع شروط الحياه الكريمه لكي لا يجد نفسه مرغما على ركوب قوارب الموت في اتجاه المجهول .
راجعو افكاركم وناضلو من أجل انتزاع حقوقكم فوق أرضكم وبعد.ذالك يمكن ان نفاوض اسبانيا برؤوس مرفوعه.والسلام
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19
20 - abdou الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:21
هههههههههههه.ان شاء الله سبتة في الطريق. على الإسبان المغادرة بالفن
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3
21 - ABDOU الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:33
على الطرف المغربي ان يطرح بشدة السلوك المشين لشرطة الحدود الاسبانية ازاء المواطنين المغاربة المتجهين الى الضفة الاخرى عبر هذا العبر وخاصة الحاملين لتاشيرة شينغن حيث تلجا السلطات الاستعمارية الى اساليب استفزازية كمطالبتهم بالتوفر على مبالغ مالية خيالية وتذاكر الذهاب والاياب وحجوز للفنادق مع الادلاء بفواتر الاداء المسيق للحجز الفندقي مع العلم ان هذا الاستفزاز لا وجود له في نقط العبور الاخرى سواء موانئ الجزيرة الخضراء او الميريا اوموتريل وحتى معبر سبتة بالاضافة الى المطارات.
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0
22 - jawad الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:40
اعادة فتح المعبر سوف يدل على ان المغرب ضعيف جدا دبلوماسيا ومحتل فكريا
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1
23 - خطاب الحسن الثاني قبل 30 عاما الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:42
1- سمعون مزيان الله يرحم الولدين ميناء بني نصار نجح نجاحا باهرا في أول سفينة تجارية ترسو في هذا الميناء الجمارك أظهرت على علو كتبها في هذا المجال في صرف 5 ساعات تكون الكونتينا جارحة من الميناء أجل جمارك الناضور يعاملون المواطنين احسن معاملة أفضل من الإسبان وهل سمعتم عن الشرطية الإسبانية التي ألقت من الكرسي المتحرك سيدة مغربية مريضة على الأرض في الحدود انضرو الي اليوتيوب في هذه الواقعة
2-خطاب الحسن الثاني رحمه الله قبل 30 سنة ونحن ننتصر هذا المشروع
شعبي العزيز: نضرا لضيق لا المساحة التجارية ولا الصناعية الموجودة في طنجة أن نخلق منطقة صناعية وتجارية حرة في الناظور.
خطاب الحسن الثاني رحمه الله قبل 30 سنة
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1
24 - عبداللطيف المغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 03:17
الى 17 Simmo.اولا انت اخر من يمكنه اعطاء الدروس لاسياده المغاربة في ااتاريخ والجغرافية.ولعلمك ان اسبانيا كانت تنعت هي والبرتغال بمزابل اوروبا قبل دخولها السوق الاوروبية المشتركة.قبل ان يصبح اتحادا.انت تنفخ في اسبانيا كأنها اليابان او المانيا او فرنسا.اسبانيا اليوم تعاني مشاكل جمة اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا.اذن نحن المغاربة نعرف جيدا اسبانيا.بحكم التاريخ المشترك والجوار.والى حدود السبعينيات كنا نلقب الاسبان ( بالشعب الحازق ) معذرة لمحبي هذا المنبر الحر.فأتذكر في الرباط كان الاسبان يأتون بالأثواب والساعاب.فيدقون علينا الابواب عارضين علينا شراء سلعهم.وقد كان المغرب والله العظيم افضل منهم.اااحم مثلا ب 10 د للكيلو.ااخضر.1 درهم يملأ لك القفة بمختلف الخضر.اما الفواكه من عنب ووو.فكانت تبور والله.هذا اتذكره ما بين 65 و 75 من القرن ااماضي.مع كامل الاسف كل شيء تغير بعد استرجاع المغرب لثحرائه.والسبب الجار الغدار الذي يراهن ولحد اليوم على اضعاف المغرب.ولكن هيهات نحن صامدون صامدون.والصحراء لم ولن تكون الا مغربية حتى او اكتفينا مؤقتا بالشاي والخبز الى ان نسقط هذا الجار الغدار بالضربة القاضية...
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-3
25 - Samir r الخميس 06 شتنبر 2018 - 07:12
23
تلك المرأه التي تتحدث عنها يعرفها الجميع وتعرفها الشرطه الاسبانيه جيدا ايضا. انها كانت تستعمل التحايل للدخول إلى مليليه بشكل غير قانوني. لم تمون مريضه وانما مرضها كان جزئ من مسرحيه. كلما وصلت الى نقطه الشرطه الاسبانيه الا وسقطت ارضا مغمى عنها. نقلوها اكثر من مره الى المستشفى المحلي لمدينه مليليه حتى انكشف امرها. وفي الاخير ضاقت بها الشرطه الاسبانيه ذرعا مما اضطروا إلى طردها بتلك الطريقة.
يجب عليك أن تعيش بجوار ذالك المعبر الحدودي لكي تكشف ما يقوم به المغاربه. فوضى عارمه. عشوائيه. تدافع. كلام ساقط. اعتدئات. سرقات. عدم الامن .التحايل. النصب. قوم جاهل بدون تربيه.
المشكل فينا نحن سيدي وليس في الاسبان. نحن من نتهاتف على الذهاب إليهم وليس العكس.
اما الحنين إلى الدكتاتوريه فهذا كلام آخر. والسلام
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1
26 - Khalid الخميس 06 شتنبر 2018 - 07:34
السلام عليكم كنكولها مرارا وتطرارا انه خاص المغرب يغلق الحدود مع سبة او مليلية لانه الابقاو مفتوحين هدا راه عتراف من المغرب انهم اسبانيتين خاص المغرب يخنقهم ويفتح موانئ بجانب تاعهم باش ميبقاش عندهم امتيازات حسن من المدن المغربية لجنبهم
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1
27 - مواطن حر الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:35
أحسن قرار سيادي سمعتو من هادي شحال.
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1
28 - عابر سبيل الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:27
4 - سخون الراس:
المغرب لم يغلق الحدود كما تقول وإنما فقط منع الإستيراد والتصدير عبر ذلك المعبر وإذا أردت الدخول أو الخروج من دون معاملات تجارية فلا أحد سيمنعك من ذلك وبالتالي فلا مجال للمقارنة مع الحدود المغربية الجزائرية التي أغلقت من طرف الجزائر لأسباب سياسية محضة .
كيف تريد لميناء بني انصار أن تتطور المبادلات التجارية المغربية عبره ومعبر مليلية مفتوح على مصراعيه أمام التصدير والإستيراد ؟
من الأولى بالإستفادة من أموال المغاربة وتجارتهم هل ميناء بني انصار المغربي أم ميناء مليلية الإسباني (على الأقل هو كذلك في الوقت الراهن ريثما يعود لمغربيته في يوم من الأيام) ؟؟؟
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2
29 - tawfiik الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:31
يجب على كل من هو مغربي حر مقاطعة موانئ كل من سبتة و مليلية و لو رجعت المغرب في فتح معبرها في المدينتين.
كونو رجالا و اكتبو التاريخ بأيديكم لا بايدي اصحاب السلطة.
انضرو الى نجاح مقاطعة افريقيا، سنطرال و سيدهم علي و أطلس و موازين.
نعم نستطيع...
yes oui can
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