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كُتّاب وآراء
لقاء مرتقب بين مدريد والرباط يروم بحث إغلاق "جمارك مليلية"
من المنتظر أن يعقد مسؤولو الجمارك الإسبانية لقاءً مع نظرائهم المغاربة، الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات إغلاق النقطة الجمركية بمعبر بني انصار الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة قبل أسابيع.
جاء ذلك على لسان صابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية المركزية في مدينة مليلية المحتلة، التي أوردت في تصريح نقله الموقع الرسمي لحكومة مدريد أن ماريا بوريغو، مدير الجمارك بوزارة المالية والوظيفة العامة الإسبانية، "سيلتقي نظيره المغربي الأسبوع المقبل". ويرتقب أن يكون اللقاء مع نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يأتي هذا اللقاء المرتقب عقب قرار المغرب إغلاق مكتب الجمارك في المعبر الحدودي البري بني انصار، القريب من مليلية المحتلة. وقد اعتبرت الرباط هذا القرار سيادياً لتحريك عجلة ميناء الناظور الجديد.
وبما أن القرار المغربي كان له الأثر الكبير على الجانب الإسباني من الناحية الاقتصادية، طمأنت صابرين موح سكان مليلية المحتلة، وقالت إن الحكومة الإسبانية تتابع المسألة منذ اللحظة الأولى، مضيفة أن "الحكومة ملتزمة بحل المشكل عبر تواصل مستمر مع وزارتي الشؤون الخارجية والمالية لبحث المسألة من الجانبين الدبلوماسي والتقني".
ويُعتبر معبر بني انصار أهم معبر حدودي بين إسبانيا والمغرب من الناحية التجارية، وقد تم افتتاحه منذ ستين سنة، لكن تم توقيف العمل بالنقطة الجمركية الخاصة بالبضائع ابتداءً من فاتح غشت الماضي، وكان لذلك أثر بالغ على الاقتصاد المحلي في الثغر المحتل.
وكانت الحكومة المغربية قد أكدت أن قرار إغلاق النقطة الجمركية للممر الحدودي بني انصار "إجراء طبيعي وسيادي هدفه تعزيز النشاط التجاري لميناء مدينة الناظور الجديد"، ويقضي بالسماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني انصار، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.
وقد كلف هذا القرار الطرف الإسباني خسائر مالية قدرت بملايين اليوروهات؛ ما جعل الحكومة المحلية تدعو حكومة مدريد إلى التدخل العاجل لدى الحكومة المغربية لتفادي استمرار إغلاق النقطة الجمركية، وبالتالي تكبيد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة.
ويأتي قرار المغرب بإغلاق النقطة الجمركية بعدما كانت مهمة استطلاعية برلمانية درست المعبر قبل أشهر، واتهمت الطرف الإسباني بعرقلة العبور بالمعبر من مدينة مليلية المحتلة، وتحدثت عن "أساليب وتصرفات مهينة وغير إنسانية وغير محترمة لحقوق الإنسان من طرف الإسبان في المعبر البري".
كما تطرق التقرير لكثرة العراقيل التي يواجهها أفراد الجالية من طرف المصالح الجمركية والأمنية التي تزيد من معاناتهم، خاصة مع كثرة التفتيش وإنزال البضائع على الأرض؛ ما يتسبب في إتلافها، إلى جانب عدم استفادتهم من بعض التسهيلات الجمركية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
ما أغربكم!!!
مدينتين محتلتين من طرف المستعمر والمغرب يدعي البلد المستقل وذات سيادة
حلل أيها المحلل ستجد الجواب بين الحودود
اولا إغلاق الحدود بطريقة احادية يُبين مدى ضعف الدبلوماسية المغربية
شهدنا نفس المشكل مع الجزاءر
هل تعتقدون اكاذيب التقارير التي تقول بان الطريقة الاانسانية وغير الحقوقية التي يتعامل بها الإسبان مع المغاربة هي التي أسرعت باغلاق الحدود
حداري من التسرع لان اسبانيا بيدها وساءل اخرى للضغط على المغرب
مثلا اسبانيا توقف الاتصالات البحرية مع المغرب
المتضرر الكبيرزهو المغرب لان المواد الفلاحية تعبر من طنجة الى الجزيرات
المغرب ينهج سياسة الحصار على اسبانيا اقتصاديا وذلك ببناء ميناء المتوسطي ثم ميناء الناضور
عندما ستقوم اسبانيا باغلاق ميناء الخزيرات اتجاه المغرب فسترون وزراء المغرب وما سيقومون به من ابتزاز المواطنين عبر رفع التسعيرات للدخول الى ارض الوطن
حداري ثم حداري هذه اللعبة خطيرة على الطرفين
يجب إيجاد حلول مقنعة لكلا البلدين واشتراك المصالح
ولا تنسوا ان اسبانيا ستتجه نحو الجزاءر والبوليزاريو لتقوية العلاقات بينهم وستخرج لنا اسبانيا مشكل الحدود البحرية مع جزر الكناري
إذن تجنبوا المواقف الغير مدروسة
والسلام
الذين فاوضوعلى إستقلال المغرب فاوضوا عل استقلال منقوص
لا لإعادة فتح معبر الذل.و تحية للشرطي رافض تحية المحتل.
arretes de mentir, le sultan abdelaziz n'a rien vendu. il est mort maintenant et toi tu es entrain de prendre des peches a cause de tes mensonges sur une personne decédée. le Maroc a perdu la guerre de 1893 face à l'espagne et c'est la que l'espagne a forcée le Maroc a reconnaitre que ces 2 villes sont espagnoles.
tu as bien lu "ils ont forcé le Maroc apres la défaite'"
ces espagnols que tu connais, ils ont donné Gibraltar aux anglais en 1710 et maintenant ils leur demandent de la retroceder.
لكي يحترمنا يجب أن تكون عندنا دوله بمعنى الكلمه دوله ديموقراطيه يحترم فيه المواطن وتوفر له جميع شروط الحياه الكريمه لكي لا يجد نفسه مرغما على ركوب قوارب الموت في اتجاه المجهول .
راجعو افكاركم وناضلو من أجل انتزاع حقوقكم فوق أرضكم وبعد.ذالك يمكن ان نفاوض اسبانيا برؤوس مرفوعه.والسلام
2-خطاب الحسن الثاني رحمه الله قبل 30 سنة ونحن ننتصر هذا المشروع
شعبي العزيز: نضرا لضيق لا المساحة التجارية ولا الصناعية الموجودة في طنجة أن نخلق منطقة صناعية وتجارية حرة في الناظور.
خطاب الحسن الثاني رحمه الله قبل 30 سنة
تلك المرأه التي تتحدث عنها يعرفها الجميع وتعرفها الشرطه الاسبانيه جيدا ايضا. انها كانت تستعمل التحايل للدخول إلى مليليه بشكل غير قانوني. لم تمون مريضه وانما مرضها كان جزئ من مسرحيه. كلما وصلت الى نقطه الشرطه الاسبانيه الا وسقطت ارضا مغمى عنها. نقلوها اكثر من مره الى المستشفى المحلي لمدينه مليليه حتى انكشف امرها. وفي الاخير ضاقت بها الشرطه الاسبانيه ذرعا مما اضطروا إلى طردها بتلك الطريقة.
يجب عليك أن تعيش بجوار ذالك المعبر الحدودي لكي تكشف ما يقوم به المغاربه. فوضى عارمه. عشوائيه. تدافع. كلام ساقط. اعتدئات. سرقات. عدم الامن .التحايل. النصب. قوم جاهل بدون تربيه.
المشكل فينا نحن سيدي وليس في الاسبان. نحن من نتهاتف على الذهاب إليهم وليس العكس.
اما الحنين إلى الدكتاتوريه فهذا كلام آخر. والسلام
المغرب لم يغلق الحدود كما تقول وإنما فقط منع الإستيراد والتصدير عبر ذلك المعبر وإذا أردت الدخول أو الخروج من دون معاملات تجارية فلا أحد سيمنعك من ذلك وبالتالي فلا مجال للمقارنة مع الحدود المغربية الجزائرية التي أغلقت من طرف الجزائر لأسباب سياسية محضة .
كيف تريد لميناء بني انصار أن تتطور المبادلات التجارية المغربية عبره ومعبر مليلية مفتوح على مصراعيه أمام التصدير والإستيراد ؟
من الأولى بالإستفادة من أموال المغاربة وتجارتهم هل ميناء بني انصار المغربي أم ميناء مليلية الإسباني (على الأقل هو كذلك في الوقت الراهن ريثما يعود لمغربيته في يوم من الأيام) ؟؟؟
كونو رجالا و اكتبو التاريخ بأيديكم لا بايدي اصحاب السلطة.
انضرو الى نجاح مقاطعة افريقيا، سنطرال و سيدهم علي و أطلس و موازين.
نعم نستطيع...
yes oui can