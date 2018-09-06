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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | بوشتى الشارف ينفي تعذيبه سنة 2011: أنا كذاب وعفا الله عما سلف

بوشتى الشارف ينفي تعذيبه سنة 2011: أنا كذاب وعفا الله عما سلف

بوشتى الشارف ينفي تعذيبه سنة 2011: أنا كذاب وعفا الله عما سلف
هسبريس – محمد بلقاسم (تصوير: سعد القادري)
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:15

تنفرد هسبريس بهذا الحوار مع بوشتى الشارف، المعتقل السابق بتهمة "الإرهاب"، والذي تم الإفراج عنه أخيرا بعد قضائه ثماني سنوات في السجن، ويكشف فيه معطيات مثيرة وغير مسبوقة حول ظروف اعتقاله والتعذيب الذي ادعى تعرضه له سنة 2011، معلنا أنه كان كذابا، وأن ما قاله غير صحيح، وزاد: "نستاهل ما وقع لي لأني مجرم..لكن الوطن غفور رحيم".

وبدأت قضية بوشتى الشارف عندما هاجر إلى سوريا، حيث عمل رفقة أحد السوريين في مجال العقار، وعندما توجه سنة 2009 إلى مصلحة الجوازات لتسليم إقامته وطلب رخصة مغادرة سوريا والعودة إلى المغرب تم اعتقاله من طرف المخابرات السورية لمدة 15 يوما، إذ وجهت له تهم التجسس لصالح إسرائيل ثم إيواء مغربي يدعى "نور الدين" قبل رمضان 2007 بأيام، كان يريد التوجه إلى العراق قبل أن يتم اعتقاله بعد عودته إلى المغرب.

وبعد 6 أشهر من الاعتقال من طرف المخابرات السورية، و5 شهور أخرى من التحقيقات في الإدارة العامة للمخابرات، تم تسليم بوشتى الشارف إلى السلطات المغربية في 17 من يوليوز 2009، وادعى وقتها أنه مورست عليه كل أشكال التعذيب، بما فيها إجلاسه على "القرعة" في معتقل تمارة السري.

بوشتى الشارف قال في حواره مع هسبريس، الذي سينشر كاملا لاحقا بالصوت والصورة، تعليقا على تراجعه عن تصريحاته السابقة: "لا أخاف من أي أحد، لأن الخشية من الله هي التي جعلتني أقول هذا الكلام، فإن جاء الموت أكون قد برأت ذمتي"، مضيفا: "كلشي سمح في بسبب الكذب، عائلتي وأولادي، ولا أنتظر أن يقدم لي أحد شيئا".

وعن تفاصيل الفيديوهات التي أثارت نقاشا واسعا في المغرب سنة 2011، كشف الشارف أنها كانت مجرد ادعاءات، مؤكدا أنه استغل مرضه بالبواسير بسبب الأكل الذي كان يتناوله عند اعتقاله في سوريا، ليؤلف قصة من نسج خياله لتوريط السلطات المغربية ودفعها إلى الإفراج عنه.

وقال الشارف في هذا الصدد: "في محاولة لمعالجة البواسير عن طريق الأدوية التي كنت أتلقاها لمعالجة الجروح والتقرحات التي كانت نتيجة للضرب الذي تعرضت له في سوريا استعملت مرهما، لكنه لم ينجح، بل زاد من الحروق"، معلنا أن السلطات قامت بإجراء عملية جراحية له على البواسير في مخفر الشرطة.

وأضاف المعتقل السابق: "مباشرة بعد الانتقال من المعاريف إلى سجن الزاكي كنت أحمل حقدا للسلطات المغربية أعمى عيني، وذلك بسبب تهمة الإرهاب"، مردفا: "بعد ستة أشهر من السجن وقعت العديد من المشاكل في سجن الزاكي، حيث جاؤوا عندي من أجل تسجيل مظلومية بالصوت والصورة".

"قمت بتسجيل فيديو بمساعدة رجل من السلفية، وسجلت فيديو ثانيا وثالثا"، يقول الشارف، الذي أعلن من خلال هسبريس سحب كل ما قاله في ذلك الوقت، "لأنه كان كذبا"، وزاد: "هدشي لي عطا الله..وكل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون..أنا أخطأت في حق الشعب المغربي، وفي حق ذاتي وفي حق السلطات المغربية وفي حق جلالة الملك"، مضيفا: "صحيح أني قلت كلاما حول الدروس الحسنية لكنه كان بأدب لأني أنتمي إلى أسرة ليس فيها التطاول و"الزيغة"..واليوم عفا الله عما سلف لأني لا أعرف كم تبقى في العمر".

وأضاف الشارف: "أنا أطلب السماح من الجميع لأن كل ما ادعيته كذب في كذب. ربما كان الناس يريدون إرشادي لكنني وقعت في خطأ كبير، وأنا أعتذر اعتذارا شديدا للملك وأطلب الله أن ينصره والشعب المغربي. وأقول للمغاربة والشباب عامة الذين يسقطون في الإرهاب إن الناس يحسدوننا على الملك الذي يشتغل مع شعبه"، موردا: "كنت مشحونا وكذبت واستغللت مرض البواسير الذي كنت أعاني منه. أقسم بالله أن كل ما ادعيت من تعذيب كذبت فيه، ولعنة الله علي إن كنت كاذبا الآن في ما أصرح به لكم".

وأوضح المعتقل السابق: "ليس هناك أي تعذيب..وأنا اقسم بالله أني كذبت. كان هناك سيناريو في خيالي نسجته جيدا وقدمته للمغاربة من أجل أن يتم الإفراج عني من السجن، لأنه تم اعتقالي "وبقى فيا الحال""، مستطردا: "قمت بهذه الغلطة، وعفا الله عما سلف، وهذه هي الحقيقة..هذا أمر فات وأنا أعتذر للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها السيد عبد اللطيف الحموشي الذي أتمنى له التوفيق لأنه كما جاء في الآثار فهو لطيف مثلما يحمل في اسمه، والله ربط اللطيف بالخبير، ومن حنكة سيدنا نصره الله أنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

وعن الجهات التي يمكن أن تكون وراء نسج الشارف لهذه الروايات قال: "ليست هناك أطراف خارجية باستثناء النصيريين في سوريا الذين قاموا بشحني، ولكن بعض الأطراف من عشرين فبراير كانوا يطالبون بتسجيل فيديو في الموضوع"، مسجلا أن رفضه الخبرة الطبية "جاء لأنها كانت ستكشف الحقيقة"، وزاد موضحا: "كان يمكن أن يكشف الأمر رغم وجود بعض التقرحات بسبب العملية الجراحية التي أجريت لي على البواسير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - سعيد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:34
مجرد الجرأة في الإعتراف هو بحد داته شجاعة تحسب لك وتكون درسا لأن حبل الكذب يكون قصير فمهما كنت فلا أحلى من الصراحة ولو مع عدوك لأنها تكسب الهامة وتجعل الانسان سيد نفسه ومرتاح الضمير
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240
2 - الميداني الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:36
لا يمكن إلا أن نوجه تحية تقدير واحترام لهذا الشخص الذي ابان عن شجاعة نادرة .
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201
3 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:40
واش كنت كاتكذب ولا عاد كذبتي ، لأن من كذب مرة يكذب كل مرة . انت وضعت المعتقلين من حيث لاتدري في موقع محرج فإذا ادعوا التجاوزات التي تصدر في حقهم لن يصدقهم أحد وسيقولون أنهم يضغطون من أجل الإفراج عنهم أو يسعون لنيل بعض الإمتيازات قد تكون صادقا ولكنك كالراعي الذي كان يرعى الغنم وينادي الذءب الذءب ومتى ما اجتمع حوله الرعاة استلقى على ظهره من الضحك ، حتى حاء اليوم الموعود الذي هاجمه الذءب حقيقة ، ولم يجد لصراخه مستجيبا .
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220
4 - سعيد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:43
و جبهة عندك اخويا،و تصلح لتكون ممثل خطير في تقمص اي دور مهما صعب ،، و الان كل من اشتكى من التعذيب لن يصدقه أحد ،وكان عليك الصمت و طلب المغفرة من الله و الأجهزة التي افتريت عليها أما خروجك إلى الإعلام فشيئ مريب و يطرح عدة تساؤلات و سيارتان شخص لا قدر الله تعرض للتعذيب، ،،،
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127
5 - yahiii الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:45
: معلنا أن السلطات قامت بإجراء عملية جراحية له على البواسير في مخفر الشرطة.

sans commentaire !
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283
6 - حسن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:46
هذا اعتراف ضمني وواقعي اصحاب اللحي كلهم كذابه بحال بنكيران
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73
7 - عبدالله الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:53
نعم صدقناك كما نصدق خرافات المسؤولية مربوطة بالمحاسبة و التنمية البشرية و دولة الحق و القانون و نصدق أن الزفزافي انفصالي و نصدق أن الفلاحة تتطور و نصدق أن المغرب أجمل بلد في العالم و أدكى شعب في العالم
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302
8 - عبدالحق الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:54
يوجد الالاف من امثالك
الالاف ممن يخوضون في الماء العكر. منهم من عاق وفاق ومنهم من بقي غبيا
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111
9 - داوي خاوي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:55
وان كنت احيي صراحتك الا ان كذبك السابق للأسف صدقته و تربت عليه اجيال لن تستطيع صراحتك المتأخرة في في تضميض جراحه
شحال ديال الشباب تعقدوا و كرهوا بلادهم من خلال هذه الاكاذيب التي تلتقطها المواقع التي تسعى الى البوز
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71
10 - مﻻحظ الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:55
ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ بالله ،سامحك آلله على ما إدعا لسانك...تبينو يا مغاربة قبل أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين./99 من اﻷخبار الرائجة هي كذب وتضليل.
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107
11 - مولاة لحريرة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:56
لمغاربة حنان متسامحين ايلا كانت سميتك سعد ولا بوشتة... أما ايلا كانت سميتك خديجة ولا لبنى فإن كيدهن لعظيم.
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227
12 - fox الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:59
تبرير الكذب بعدر الكذب أقبح من مماقمت به شوهت البلد وشوهت نفسك وعائلتك من سيصدق ابتداء من اليوم كل ملتحي الكذب يبقى كذبا سواء أكان ابيضا او برتقاليا اتقي الله وكفاك تقية
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44
13 - محمد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:01
لا حول ولا قوة إلا بالله هل رأيتم يا إخواني المغاربة ماذا يمكن أن يفعل التعذيب في الضحية فهو يصل إلى درجة أن تقتنع الضحية بكل ما يمليه عليها جلادها وهو ما يعرف بغسيل المخ وهذا ليس سيناريو أبتدعه بل هو شيء معروف جدا عند علماء النفس ومسؤلي أقبية مخابرات التعذيب
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101
14 - العاطفة و العقل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:04
الشعب الذي يتعامل بالعواطف ويغيب العقل شعب خطير على نفسه وهذا ما نعيشه حتى حدود اللحظة فلا بد أن نستمع إلى كل الأطراف ولو كانت ممثلة في الدولة التي أراد البعض أن يسفهها دائما بحجة أن هناك فساد وخروقات والعجيب أن هذا المواطن ينتمي إليها ويساهم في فسادها و وصلاحها بسلوكاته حسنة أو مشينة. فقبل بوشتى كانت إمرأة بني بوعياش التي تعاملت بالنصب وبعده حادثة المرحوم محسن فكري التي صورها الكثير على أنها أترابايد و خديجة و ..و..و .... أما آن الأوان أن نضع بعض الثقة في القضاء أو نأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف حتى نتبين الحقيقة إذا لم نستطع إعمال العقل. غفر الله له
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49
15 - الفرشة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:05
نحن نعلم يقينا أنك لم تكذب وقتها ولقد قلت حقيقة أرقت المسؤولين وجلبت عليهم من داخل البلد وخارجه ويلات الرقابة الحقوقية و الآن فرضوا عليك أن تقول هذا الكلام مقابل حريتك ونحترم موقفك هيهات أن يصدق أحد مثل هذه الفبركات والمسرحيات الرسمية
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134
16 - بهتان الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:05
ﻻ زال الصديق يقول الصدق حتى يسمى صديقا.عند الله .ولا زال الكاذب يقول كذبا حتى يسمى عند الله كذابا..والعياذ بالله.. (حديث شريف )
..سإل غاندي محرر الهند يوما..عن اخطر الاشخاص في الدنيا...قال .."الكذاب "...
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45
17 - العياشي ولد المخازني الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:12
عند المناطقة قانونا يطلق عليه قانون التناسب القائل أن المجموعة المتفقة في حقيقة واحدة في الطبيعة تكون متفقة بالأسباب والنتائج بمعنى أن الإرهاب دفع هذا المواطن أن يكذب والحال أن القضية تتكرر.
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-9
18 - بوهالي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:15
تكفي عبارة اجلاسه على القرعة فلو كان تصريحه بالتعديب كدبا لما رأى نور الحياة مرة أخرى. الانظمة تفتي عليهم ما يقولون.
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48
19 - lila الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:16
Ce monsieur a bien je dis bien subit les pire des souffrance hassbiya allah wa ni3ma el wakil.
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5
20 - Moroccan man from tetouan الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:17
هذه حقيقة الدواعش يبدعون في الشقاق و النفاق
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3
21 - محمد عامر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:18
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.لعن الله الكاذب ولو كان مازحا.....
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15
22 - Amine الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:22
هاد السيد و الله أعلم مختل عقليا. الأكيد هو أنه ذو مستوى فكري جد محدود و ذلك واضح من مساره و كلامه. اما التعذيب فهو واقع ولكن ليس ضد المتأسلمين امثالك لأنكم مجرد عملاء، بل يمارس ضد الشرفاء و الوطنيين
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17
23 - ملوك الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:27
القرعة ترجع العقل للدماغ والسجن خلوة للتفكير. أتمنى أن تكون عبرة لكل من سولت له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن.
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-43
24 - ياسين الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:32
كل من يقول الحقيقة ليريح ضميره في هادا الوطن فهو كداب ردا على مايقولون بعض المعلقين عبيد الحرية الغربية ...فهم لا يحبون شيء جميل لهدا الوطن .وهم يخربون بيوتهم بأيديهم وهم لا يشعرون ..
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-20
25 - بنعبد القادر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:32
واش مخفر الشرطة تجري فيه العمليات الجراحية على البواسير ؟ العمليات الجراحية فيمخفر الشرطة هي الجلوس على القارروة ان كنت تعتبر هذه عملية جراحية فأنت صادق على كل الحال فانت كذبت مرتين في الاولى والثانية شأنك شأن كل الاسلاميين السلفيينوالخوانجية ، الكذب عندكم مباح ، لقد كذبتم على كل الشعوب الاسلامية من أجل الوصول الى السلطة ، اخوان مصر كذبوا على ١٠٠ مليون مصري واخوان المغرب على ٤٠مليون مغربي ولماذا لا تكذب أنت ، من يكذب مرة يكذب ألف مرة ، لابد أم تكون لك مصلحة في الكذب هذا هو شأن الاسلاميين نحن نصدقك بأنك كذاب وكذاب كبير
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20
26 - سعيد الهاشمي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:34
تكذيب نفسه كان ثمن خروجه من السجن،وهذا من ضعف الإيمان وعدم الصبر على المبدإ.نسأل الله ان يعافينا وألا يضعنا في مثل هذه المواقف التي يضطر فيها الإنسان لتكذيب نفسه وتبرئة جلاديه.
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40
27 - جواد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:34
لنكن واقعيين..طريقة تعامل رجال الامن مع المواطنين تغيرت في السنين الأخيرة..الى ما هو أحسن.وبشكل واضح ..في السنوات الماضية..كان هناك قمع و ظلم..و بمجرد دخولك الى مخفر الشرطة تقمع و السب..وخا متكون داير والوا.. .أما الان تغيرت الأحوال الى ما هو أحسن..نتمنى المزيد..لأن ا من لأساس تقدم الدول العدل..و عدم قمع المواطنين...
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-18
28 - حسن الشتوكي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:34
أنت كذاب عاى كل حال اما سابقا بادعاءك التعذيب اوحاليا بنفيه لغرض في نفسك!!!
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20
29 - karim الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:35
نعذرك لكذبك الأخير هذا فنحن نعلم ماذا قد تكون الاجهزة الأمنية قد قالت لك و هددتك لتخرج علينا بهذا الفيديو الغريب.. الظلم صعيب
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36
30 - الله رحمان رحيم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:42
صادق او كذاب لن نفعك بشيء لان الحسااب والحكم والمغفرة ........لله الواحد القهار
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11
31 - الشاكي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:45
الى الاخ حسن ليس كل من له لحية كذاب كما انه ليس كل من هو حليق كذاب الصادقون والكاذبون قد يكونون من هذا الفريق ومن ذاك أيضا فلا تأخذ بالمظاهر لتحكم على الناس وتفرق الأحكام الجاهزة على اخوانك اتق الله وقل قولا سديدا فنحن معشر المغاربة نعاني من الوعود الكاذبة من مسؤولينا لكن سؤالي هو هل مسؤولونا من اصحاب اللحي ام من حليقيها ..قم بجولة في الادارات العمومية والبرلمان والحكومة فهل ستجد اصحاب اللحي ام الحليقين ومع ذلك نعاني من كذبهم!!!
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29
32 - Hamido الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:50
كلام الرجل يشعر القاريء بأنه حفظ كلامه جيدا واستوعبه قبل الكلام مع الصحافة.يكرر نفس الفكرة ويعود ليؤكد عليها مرة أخرى. لكن أهم شيء انه ابتعد عن الدواعش.
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23
33 - Otmane الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:59
اعترافك هذا فيه إن!
الله امرانا بالستر وها أنت تفضح نفسك، إذن أنت لا تبحث عن التوبة وإنما تبحث عن أشياء أخرى.
وجهة نظر: ستظل لئيما كما أنت
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14
34 - الوجدي01 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:02
هذا الشخص يكذب الآن وأن ما أصابه قبل صحيح ...هو الآن يجد نفسه ضائعا ...سامح فيه أهله ولم يسألوا عنه ..فيريد أن يتصالح مع الدولة ليأمن شرهم ...أو أن يحصل على امتيازات أو محل تجاري ...والله أعلم ...أستغفر الله وأتوب له
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33
35 - مواطن مهجر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:21
من يرجع إلى شريطه تجده يحكي واعينه تدمع...
اليكم الحكم ...
السؤال المطروح هو كم تلقى لكي يكذب نفسه!
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26
36 - مصطفى طاهيري الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:21
لعنة الله على الكادب هل مخافر الشرطة تجرى فيها جراحة البواسير هههههه ف فورمطاوك اشريف اتقي الله ولن يصبك الا ماكتب الله لك
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30
37 - البيضاوي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:29
دابا لما كنا نتصارع مع مثيري القلاقل و نكشف كذبهم و كنا سباقين بالمطالب المشروعة في الاصلاح و التطوير باسلوب راقي و مقنع كانوا يعتبروننا في نظرهم خونة و لحاسين الكابة و الآن بدأت الحقائق تظهر و ما خفي كان أعظم من السيكوباتي الممسوخ الذي يعيش في امريكا الى المعقّد الموجود في ايطاليا الذي يقتات بما يجود عليه اليوتوب من المشاهدين المستبلدين الى كل واحد يسب و يشتم و يريد تفتيت لحمة المغرب و الحمد لله كانوا جميعا يتودّدون للموافقة على اضافتهم في لائحة الاصدقاء قبل أن يأخذهم الغباء و صاروا يمارسون الدجل السياسي لكن كنا لهم بالمرصاد و ما زالوا يتذكروننا و يتجنبون النقاش معنا لخوفهم من فضح ماضيهم على وسائل التواصل الإجتماعي ..فعلى المغاربة ان يكونوا حذيرين من دعوات الاثارة و الوهم
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-8
38 - yahya الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:29
الكذب في المغرب افة خطيرة، حيث الكذاب نفسه يصدق كذبه، و يكذب بدون انه يحتاج او مضطر للكذب، يكذب فابور! نفس الشيء بالنسبة للسرقة. لكن عند الشعوب ذوي اخلاق حسنة، ان وجد شيءا ضاع فيعرف انه ضاع لشخص اخر ياخذه الى مكان خاص بالمفقودات او يتركه في مكانه حثى يأتي صاحبه! اما المغربي، فكل ما وجد يصبح من رزقه و حظه! السرقة و الكذب معضلة كبيرة في المغرب، خاصة الكذب حثى انه اصبح عادي جدا!
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6
39 - امقت الخونة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:35
- الوجدي01
مثل ماتدعي انك وجدي ونعرف ان جزائريون كثر يدعون انهم وجادة يعتقدون ان وجدة بلادهوم اسمع كل من اعتاد الكذب لايصدق الاخرين قاعدة معروفة
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0
40 - الاندلسي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:55
لم نعد نثق في أحد.. الكل يكذب و الكل فاقد للمصداقية.. حتى و لو ارخوا اللحى و حدثوكم بكلام الله و سنة نبيه.. هذا ما يسمى بآخر الزمان.
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4
41 - Joseph الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:15
أعتقد أن المقصود بعملية جراحية داخل مخفر الشرطة أن العملية أجريت أثناء الحراسة النظرية خصوصًا إذا علمنا أن مدة الحراسة النظرية في قضايا الإرهاب تكون طويلة.أما الحديث جزافا عن التعذيب والتشكيك الدائم في مؤسسات الدولة فليعلم المشككون أن هذه المؤسسات تعمل في ظروف صعبة وأنا أتكلم عن تجربة وليس من فراغ نعم لتجويد المؤسسات ولا لهدمها
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6
42 - زوزو الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:18
من اعترف بذنبه لاذنب عليه . ومن ثاب بعد ظلمه واصلح فان الله يثوب عليه . اولا شكرا لقولك الحق . وشكرا لك على شجاعتك . وشكرا لدولتك التى احتضنتك والشكر لله على صراحتك .
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-6
43 - الخميس الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 21:49
هل تعلم يا أخي أن من له الحق في السماح لك هو المسؤول المباشر في سجنك الذي اتهمته وشوهت سمعته أم الله فهو بريء منك والله يغفر لمن أخطأ معه فقط أضف إلى معلوماتك.
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0
44 - المواطن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:55
"واش احنا غير لقال شي كلمة انتيقوه واش ما عندنا لا قلب لا عقل لا حتى حاجة نحلل بها الكلام لنعرفه واش كلام كاذب ام لا؟؟؟؟!!!!"
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-1
45 - Aka الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:56
Tu as menti une fois,tu mentira la deuxième fois
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-2
46 - عمر كندا الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:59
وينها هاديك البنت لي عملات فيديو فيوتوب و تاتبكي عليه و تاتقول بلي تعداو عليه وووو......لازمها تهشر دروكا و ترد على كلامو لان المسكينة كانت متاثرة بما قاله فهداك الوقيتة
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47 - Mohammed_Germany الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:06
السي بوشتة الشارف انا شخصيا لن اسامحك لان في 2011 بكيت على داك الفيديو الي نشرتيه داك الوقت، و اكتبت مقال هنا في المانيا و وريت داك الفيديو للعالم ديالي و زدت بكيت و تعاطفت معاك....و مشيت للحلس ذيال الزكي في حي السلام في سلا وزدت بكيت ودبا ََما بقيت فاهم والو.... ولو ان ابي الله يرحَمو كان كيقول لي عمرك ما تيق بصحاب اللحي و لكن انا تيقتك وكدبت با....ودبا كتقول سمحولي را غي دوا ديال الباسر....العفووووووسليتي معايا انت صافي...أاش غادي وق ل ليك دبا.
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48 - حنان الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:08
لم اصدقك يوما ما لا انت و لا غيرك و تحيه كبيره جدا لك الله يتوب علينا و عليك...منك كثيرون من يلفقون للشرطه و المخابرات المغربيه عده جرائم و هذا ما يرتضيه العملاء و لن تعجبهم توبتك اسأل الله تعالى ان يتوب عليك و يرزقك الجنه...هذه باذن الله توبه نصوحه
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49 - شروق الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:14
يكذب الصادق ويصدق الكاذب نحن في هذا الزمن خوفا على نفسه وعلى أسرته يعترف بما املي عليه فمهلا الزمن دواءر يوم لك ويوم عليك
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50 - اكره الكذب الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:22
بوشتى الشارف ينفي تعذيبه سنة 2011: أنا كذاب وعفا الله عما سلف .

ملي اعترفتي بانك كذاب كَرَّط حتى هذيك اللحية ما دَامَت نابتة على ذقنك فستبقى كما قُلْتَ تكذب حتى تكتب عند الله كذاب .
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51 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:29
إذا كنت تكذب من هو الدافع للكذب لمصلحة من تكذب أو تمثل...؟ هذا هو السؤال المطروح إذا لم تجب على هذه الاسئلة فكلامك كله كذب في كذب لان من يكذب مرة سيكذب عدة مرات... كما قال بعض الزملاء
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52 - Bouderbala الخميس 06 شتنبر 2018 - 02:27
Tu étais là toi? Tu les as vu lui enfoncer la bouteille ? Pourquoi vous vivez dans le déni ? Tu sais plus que lui ce qu'il lui est arrivé, tu es très forte.
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53 - جميلة بوصوفان الخميس 06 شتنبر 2018 - 03:04
و من قالك اننا صدقناك اسي بوشتى انا والله ما عمري صدقتك وشفت واحدة تبكي عليك من حركة 20 فبراير فهمت ان الحدث مفتعل وانها تبكي لتسخن الشباب ليقلبو النظام فقط. الله يتقبل توبتك اسي بوشتى وصدقني اغلب المغاربة لا يصدقون تلك الاخبار و حتى ماقيل في محسن فكري طحن مو لم اصدقها و طلعت الحقيقة بالفعل انه ليست السلطات التي طحنته بل اصحابه. المهم الحمد لله لي تبت لله تعالى وهذه المرة انا اصدقك الله يثبتك و شكرا على احترامك لنا و اعتذارك مقبول اسي بوشتى و الله يكثر من امثالك ياربي ويتوب علينا جميعا ان شاء الله اصلا هديك ايامات الربيع العربي المغاربة عارفين بلي الاخبار لي كانت تتداول مجرد تحامل و اطعمة داخلية وخارجية لكنها مليئة بالفيروسات السامة التي حفظنا الله منها الله كبير وما بيد العبد مايدير واخا يكذب الله يحفظ المغرب يارب ويلطف به ويرد كيد الكائدين في نحورهم يا الاه يا الله يا ذا الجلال والاكرام الحمد لله ياربي والشكر لله الله يهدي المغاربة ويتوب علينا كاملين ان شاء الله وانت قلت الحقيقة في زمن غابت فيه الحقيقة يحاولون اقبارها ليس فقط فيما يخص قضيتك انما اتحدث عن العديد من القضايا والله كبير
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54 - khalid nador الخميس 06 شتنبر 2018 - 04:07
les mouvements islamistes et le terrorisme sont la creation du mossad et des services secrets espaniols, francais, americains et leurs pions arabes qu'on connais tous...oui vous etes un menteur, un hipocrite un ennemie de l'humanité et vous meritez la mort salopard (question : des gens ne sont jamais allé en prison et pourtant vous avez l'air d'aller tres biens chez vous par comparaison le menteur...c'est bien payant travailler pour satana hein.
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55 - محمد سعيد KSA الخميس 06 شتنبر 2018 - 06:07
السلام عليكم

ننتظر إعتراف مشابه من الشخص الذي إعتلى منبر الجمعة في مدينة بركان وسيس الخطبة وهاجم السعودية في ملف الحج وإنكشاف ستار الكعبه (تم حل الأربطة في نفس اليوم لإستبدالها صباح اليوم التالي يوم عرفه كما هي العاده السنويه ولكن الله شاء وحدثت عاصفة رعديه وهذا طبيعي جدا فمكه عبارة عن وادي وحدثت سول وفيضانات بل إن الطائفين طافوا سباحة قبل قرابة ستين عام) نشكر الأمن المغربي الذي إعتقل هذا الشخص قبل أن يلوث عقول المصليين بالخزعبلات الإخوانيه والهرطقات التي لا طائل منها.
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56 - المغرب قبل كل شيء الخميس 06 شتنبر 2018 - 07:01
قرأت جل الآراء وهناك شيء واحد يتفق عليه جل المغاربة وهو حقدهم على المغرب والنقد الخاوي وتلفيق التهم دون الإلمام بالموضوع. استمروا على هذا فيأتي يوما تندمون على هذا البلد.
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57 - يوسف الخميس 06 شتنبر 2018 - 08:01
الحاجة الوحيدة التي صدقت فيها هي إعترافك بأنك كذاب، أما الباقي فلا أحد يصدقك فيه.
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58 - الله يحفظك يا مغربنا الغالي الخميس 06 شتنبر 2018 - 08:53
اعباد الله بغيت نشوف نهار واحد في بلادنا الغالية لعزيزة
نهار واحد فيه مثل واحد من لحاية معقول ونزيه ابدا
كل نهار نفاق جديد وكذب ونصب ..واغتصاب ...........
ردوا بالكم ا المغاربة لا ثقة في عتقة
الله يحفظك يا مغربنا الغالي
ملكا وشعبا وارضا
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59 - محمد حاجب الخميس 06 شتنبر 2018 - 08:59
المعتقل السري بتمارة كان يعذب فيه الآلاف ، وهذه حقيقة لا تتغير أبدا كما لا تتغير حقيقة تزمامارت.
نعرف جيدا كيف يقوم المخزن باستخراج المعلومات من المعتقلين ونعرف أيضا عندما ينكشف الأمر ويفضح كيف يقومون بالضغط على الأشخاص لتكذيب تصريحاتهم السابقة .
ألم يكن الأستاذ الصبار يقوم بوقفات إحتجاجية أمام المعتقل السري بتمارة من أجل إغلاقه؟!!! وبعد تمكنه من منصبه الجديد كذب كل تصريحاته السابقة.
ليس بالشيء الجديد ما صرح به المعني بالأمر.
المعتقل السياسي السابق محمد حاجب
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60 - لطيفة الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:09
الانسان الخلوق ذو المبادئ لن يكذب أبدا في مثل هاته الحالات مهما حصل. لكن الاعتراف بالذنب فضيلة
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61 - abdo الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:18
إجراء عملية جراحية للبواسير في مخفر الشرطة أمر مستحيل يا أخي
أنا لست في موضع المعاتبة أو الإنتقاذ فأنا لا أدري في أي ظروف سجلت فديوهات "القرعة"
ولا أدري في أي ظروف تنفي ما قلته فيها بعد هذه السنين الطويلة
لذلك أقول الله أعلم.
وكأمازيغي مسلم فإني ألتمس لك عذرا، ففي وقت الشدائد والمحن لا يتبث إلا القليل القليل.
نسأل الله أن ينجينا من الفتن الظاهرة والباطنة ويبعد عنا كل شر أمين
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62 - م.العبداللاوي الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:49
تحية خالصة لهذا الرجل الذي عبر عن صحوة ضميره.اما الذين يمقتونه فانهم ولا شك لا يريدون أن يعترف اخرون بكذبهم على رجال الشرطة سواء كانوا من اصحاب اليمين او اصحاب الشمال او حتى مجرموا الحق العام. ولكن ظاهرة الكذب والغش والنفاق اصبحت عقيدة ولا حول ولا قوة اللا بالله. حيا الله الرجل على شجاعته.
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63 - الفقيه الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:20
الفيلم الدي انت بطله ايها السيد الكداب.من انتاج الاجهزة الامنية المغربية.انت كذبت وتكدب الان.فان قمت بصفقة ما من اجل اطلاق سراحك فنحن نعدرك.لعلمنا المسبق كيف تتعامل هذه الاجهزة مع المواطن البسيط. ولكن اقول لك انه من المستحيل في المغرب ان يتهم احدا ما اجهزة الامن لمجرد الحقد عليها.لعلمنا االاكيد بما تتعامل به هده الاجهزة مع المواطن البسيط البريء.فما بالك بمن يقع في ايديهم
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64 - Elaobaidi الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:59
القانون لايحمي المغفلين هناك عقوبة الوشاية الكاذبة ؟
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65 - ميلود الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:13
هل سمعتم يا من كنتم تدرفون الدموع عليه وتحملون صوره وتصدحون باسمه في تظاهرات 20 فبراير وكأنه شي جيفارا زمانه
ادا كنت في المغرب فلا تستغرب
شكرا هيسبريس
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