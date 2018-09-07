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الرئيسية | مجتمع | موقع يرصد سلوكات مرفوضة عند زيارة المغرب

موقع يرصد سلوكات مرفوضة عند زيارة المغرب

موقع يرصد سلوكات مرفوضة عند زيارة المغرب
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 09:50

عدَّد موقع سياحي نيجيري 5 أمور يجب ألا يقوم بها السائح أبدا بالمغرب، من بينها إساءة احترام الإسلام، والملكية، واستخدام اليد اليسرى عند الأكل.

وأضاف موقع "بولس.ن جي" أن المغرب من أكثر البلدان جاذبية في العالم، إلا أن به ممارسات يجب ألا يقوم بها السائح عند زيارة أراضيه.

وتصدّر اللائحةَ عدم إساءة احترام الإسلام، لكونه الدينَ الرئيسي بالبلد، فـ90 بالمائة من الساكنة يدينون به. كما أكّد الموقع ضرورة عدم الإساءة لهذا الدين أمام المضيفين والساكنة، بإعطاء آراء يمكن أن تُرى على أنها مثيرة للجدل. كما أن على السياح حسب الموقع الانصياع لكل القوانين الدينية المتعلقة باللباس والأراضي المقدسة.

ومن بين النصائح الموجهة إلى السياح الذين يودّون زيارة المغرب ألا يتجوّلوا بملابس السباحة، لأن البلد مثل مناطق عديدة من العالم أثّر الدين على ثقافة مواطنيه، وهو ما جعل اللباس والحشمة أمرين مهمين به.

احترام الملكية أيضا أمر أساسي بالمغرب، حسب الموقع نفسه، فالكلام المنقّص من الملك غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

عدم استعمال اليد اليسرى في الأكل أمر مهم أيضا حسب المقال، لأنها بالمغرب كما في الكثير من دول العالم تستعمل في النظافة، ويتم اعتبارها غير نظيفة على العموم؛ "ولأن أغلب الأكلات تستعمل فيها اليد المجردة".

ثم استدرك المقال بأن هذا الأمر غير مثير للفضيحة بالمغرب، إلا أنه قد يكون مخلا بالاحترام.

كما نصح مقال "بولس. ن جي" بزيارة الأسواق المغربية التقليدية، لأنها واحدة من أكثر الأماكن سحرا، وتعطي انطباعا عن حكايات "ألف ليلة وليلة"، لشهرة أزقتها الضيقة، وتوابلها الراقية، وباعة السجاد الذين يتبعون السياح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - المهاجر الجمعة 07 شتنبر 2018 - 09:59
المغرب ممكن أن يكون اكتر جدبا للسياح لو استتمر كل مؤهلاته الطبيعية والبشرية في خدمة السياحة. ....لدينا أجمل المناضر الطبيعية لكن لا أحد يعرف ...بالله عليكم هل رأيتم اشهار واحد في قنواتنا يشجع الناس على السياحة وحتى شرح بسيط للحجز أو شرح جد مبسط للأماكن التي يمكن زيارتها ولا شيء يذكر .....زد على دلك ضاهرة التشرميل. ..والبنية التحتية خصوصا في ورززات. .....الخ
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64
2 - بوحلة ستي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:05
...كما يجوز الرقص بالعلم المغربي وأنت مجرد من ملابسك وعليك ان تكون في حالة سكر طافح . دون حساب أو عقاب . حسبي الله ونعم الوكيل
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54
3 - لعجب الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:09
هدا محال عمرو جالمغرب هير فتاو عليه
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47
4 - voyage الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:16
موقع يسخر من المغرب و لا يعرف على بلد المغرب الا ما يسمعه من مهاجريه .
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28
5 - مغربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:44
كيف استطاع الموقع معرفة 90 بالمئة مسلمين يجب تصحيح المقال فالمغرب 99 بالمئة من سكانه مسلمين و الباقي أقلية من اليهود و العلمانيين والليبراليين
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48
6 - من المهجر الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:38
بلدنا جميل جدا بمناظره الطبيعية الخلابة ومآثره التاريخية وتقاليده العريقة ، ينقصنا فقط مسايرة العصر دون أن نفقد هويتنا ، في ما جاء به التقرير عن السلوكات المرفوضة فهو مبالغ فيه لم نرى سياح عراة ولم تعترض الشرطة سبيل السياح الخفيف لباسهم ولم نسمع عن جدالهم في الدين ، أما عن ملكنا فإنهم يعلمون كما يعلم الشعب المغربي أن جلالة الملك هو الضامن لوحدة الوطن وأمن الشعب ولولاه لتشتت الجمع ولأصبحنا كبعض دول الجوار يحكمهم العسكرو ثلة من اللصوص، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.
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8
7 - حمزة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:38
كونو هانيين هادشي كيتطبق غي على المغاربة المقيمين فهاد البلاد
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20
8 - citoyenne الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:59
Un touriste quand il part en vacances c'est pour se reposer et etre libre au moins dans ses habilles (avec un certains respects) et ses gestes. Il veut s'amuser et oublier le stress de la vie….. il ne sort pas de chez lui avec la volonté de faire attention aux juifs, musulmans ou chrétiens …… il peut manger ou saluer avec la main qu'il veut (et ceux qui ont la droit malade ou handicapée) …. Par ailleurs, un vrai touriste s'en fou de la politique (président ou roi ce n'est pas son problème) .Je trouve que celui qui a publié cet article c'est pour nuire au Maroc
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11
9 - طارق 004 الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:35
الحمد لله على هذه البادرة لأن من لم يحترم ديننا ووطننا فلا حاجة لنا به
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-1
10 - رأي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:36
للأخ مغربي . ليكن في علمك أن الإلحاد انتشر بشكل كبير لدرجة أن أغلب شباب اصبحوا ملحدين .لذا فنسبة 99% من سكان مسلمين هي نسبة غير منطقية
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1
11 - انسان الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:36
و أخيرا بدأنا نعطي لديننا وطننا و تقاليدنا الأهمية المستحقة .
اذا احترم الانسان نفسه و الآخرين فرض عليهم بطريقة غير مباشرة ان يحترموه
مغربي غيور و محب لوطنه
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5
12 - من السعودية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:39
والله يا اخي الاشكالية والشي المنفر انه في غالبية مطاعم المغرب هو استخدام الطاهي ليده اليسرى وحتى اليمنى عند عجن الخبز او الكفتة واللحم دون غسلها ودون لبس القفاز الواقي المخصص ههههه
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-5
13 - كونيتو الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:45
السواح في مراكش يتجولون شبه عراة ونساءهم وبناتهم بالبيكيني وفي الشهر الفضيل.ولاننسى الساءح او المقيم ماهي الاشارة التي كان يراقص بها الراية.يعني انكحناكم وغادي نبقاو النكحوكم مدى الدهر الفيرنسيون لايعتبرون بلدنا ولا يعطونه القيمة بين الامم.وتصريحات السفير الفرنسي السابقة مند مدة في امريكا لخير دليل.
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-6
14 - موروكينو الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:47
فينهيا ودنك اجحا هاااااااااهي حنا دبا حايرين غير مع الناس ديالنا بغيناهم يلبسو لباس محتشم راه بعض الاحيان كتلقا الاجانب لابسين لباس محتشم على شي مغربيات
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12
15 - meme الجمعة 07 شتنبر 2018 - 13:26
الدين الإسلامي 100/100 والملكية مقدسة والشعب اكرم ناس والأدب والحنان والعطف والأخوة و الحمد لله ومن حك علينا الله سيتولاه وشكرا هسبريس
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-6
16 - مغربي ضد السياحة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 13:32
أعتقد اننا لسنا بحاجة إلى سياح مم جنوب الصحراء فا أغلبهم انتهازيين تجارة في الممنوعات و لا يصرفون شى ، في المغرب، انا ضد السياحة في المغرب لانها خربت المجتمع المغربي نطالب الدولة المغربية تأسيس للسياحة العائلية مطاعم فخمة متاحف منتزهات أسواق التجارة نظافة و تكتفيف الأمن محاربة الفقر والجوع تسول السرقة مطار جديد أطر إدارة نظيفة
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1
17 - Toxique الجمعة 07 شتنبر 2018 - 14:26
في ضني نساو تقليم الاضافر والدخول بالرجل اليمنى. فين ما كان شي موقع عيان يجبوه لينا . السياح كتلناهم غي بالغلاء والغش و السرقة راهم يزيد ين و ينقص في هد الفترة الأخيرة.
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18 - مواطنة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:34
إوا باز بعد أنا شفت فبعض البرامج أن افراد من اللجنة يأكلون باليد اليسرى ....
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