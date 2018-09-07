موقع يرصد سلوكات مرفوضة عند زيارة المغرب

هسبريس - وائل بورشاشن

عدَّد موقع سياحي نيجيري 5 أمور يجب ألا يقوم بها السائح أبدا بالمغرب، من بينها إساءة احترام الإسلام، والملكية، واستخدام اليد اليسرى عند الأكل.

وأضاف موقع "بولس.ن جي" أن المغرب من أكثر البلدان جاذبية في العالم، إلا أن به ممارسات يجب ألا يقوم بها السائح عند زيارة أراضيه.

وتصدّر اللائحةَ عدم إساءة احترام الإسلام، لكونه الدينَ الرئيسي بالبلد، فـ90 بالمائة من الساكنة يدينون به. كما أكّد الموقع ضرورة عدم الإساءة لهذا الدين أمام المضيفين والساكنة، بإعطاء آراء يمكن أن تُرى على أنها مثيرة للجدل. كما أن على السياح حسب الموقع الانصياع لكل القوانين الدينية المتعلقة باللباس والأراضي المقدسة.

ومن بين النصائح الموجهة إلى السياح الذين يودّون زيارة المغرب ألا يتجوّلوا بملابس السباحة، لأن البلد مثل مناطق عديدة من العالم أثّر الدين على ثقافة مواطنيه، وهو ما جعل اللباس والحشمة أمرين مهمين به.

احترام الملكية أيضا أمر أساسي بالمغرب، حسب الموقع نفسه، فالكلام المنقّص من الملك غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

عدم استعمال اليد اليسرى في الأكل أمر مهم أيضا حسب المقال، لأنها بالمغرب كما في الكثير من دول العالم تستعمل في النظافة، ويتم اعتبارها غير نظيفة على العموم؛ "ولأن أغلب الأكلات تستعمل فيها اليد المجردة".

ثم استدرك المقال بأن هذا الأمر غير مثير للفضيحة بالمغرب، إلا أنه قد يكون مخلا بالاحترام.

كما نصح مقال "بولس. ن جي" بزيارة الأسواق المغربية التقليدية، لأنها واحدة من أكثر الأماكن سحرا، وتعطي انطباعا عن حكايات "ألف ليلة وليلة"، لشهرة أزقتها الضيقة، وتوابلها الراقية، وباعة السجاد الذين يتبعون السياح.