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الرئيسية | مجتمع | هذه حقيقة تسجيل حاملي "الباك القديمة" بالجامعة

هذه حقيقة تسجيل حاملي "الباك القديمة" بالجامعة

هذه حقيقة تسجيل حاملي "الباك القديمة" بالجامعة
هسبريس من الرباط
الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:37

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا تعميم منشور على جميع الجامعات، يقضي بالسماح لحاملي الباكالوريا "القديمة" بالتسجيل في الجامعات دون أي صعوبات.

جاء هذا النفي في بلاغ للوزارة، على إثر نشر مجموعة من المنابر الإعلامية لمقالات تفيد بأن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت، بواسطة منشور تم تعميمه على جميع الجامعات، السماح لحاملي الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات دون أي صعوبات، شريطة الإدلاء بالوثائق الضرورية قبل انتهاء الأجل القانوني".

كما تؤكد الوزارة، حسب المصدر ذاته، على أنه اعتبارا لكون التعليم حقا دستوريا فإن الجامعات، وفي إطار الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، تعمل سنويا على تخصيص نسبة من المقاعد للحاصلين على الباكالوريا لما قبل السنة المعنية بالتسجيل حرصا على عدم إقصائهم من حق التسجيل بالجامعة، مع إعطاء الأولوية للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا حديثا، وذلك وفق ما تسمح به طاقتها الاستيعابية وكذا التأطير البيداغوجي الذي تتوفر عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - يوسف الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:42
ولي عندو لبكالوريا لقديمة اش يدير بيها
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65
2 - salahdine الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:01
ما قبل السنة المعنية بالتسجيل، يقصد بها السنة التي قبل أو السنوات؟
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33
3 - محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:07
Ce qui est inconcevable c'est de considérer un diplôme comme ancien et refuser l'inscription avec.
Je propose, moyennant des frais d'études symboliques mensuels , d'ouvrir les portes des facultés les soirs ou les week-end.
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46
4 - التجنيد حق دستوري الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:09
ههههههههه اعتبارا لكون التعليم حقا دستوريا فإن الجامعات، وفي إطار الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، تعمل سنويا على تخصيص نسبة من المقاعد للحاصلين على الباكالوريا لما قبل السنة المعنية بالتسجيل حرصا على عدم إقصائهم من حق التسجيل بالجامعة.
ههههههههههههههه فهم تسطا القانون الداخلي للجامعات في إطار الاستقلالية البيداغوجية أسمى من الدستور هادشي لي فهمت من هذه الفقرة المشؤومة
سؤال وجيه للوزارة هل البكالوريا القديمة ليس لها فائدة او أنها تتنهي صلاحيتها بالتقادم
الحل ساهل لي عندو الباك قديم ديوه التجنيد باش إكمل قرايتو في الميدان والجدد ديوهوم هههههههههه
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56
5 - الحـــــ عبد الله ــــاج الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:14
نفت وزارة التربية الوطنية نفيا قاطعا تعميم منشور على جميع الجامعات، يقضي بالسماح لحاملي الباكالوريا "القديمة" بالتسجيل في الجامعات دون أي صعوبات، بل أكدت الوزارة أن الصعوبات و التعقيدات الجاري بها العمل سيتواصل العمل بهل لما فيه مصلحة للوطن و المواطنين
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34
6 - ali le vrai الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:27
شكرا لكم على الحق الدستوري الذي لا نلمسه
الدولة الوحيدة التي تمنع التعليم و الباك يصبح قديم هي المغرب
أليس من حق أي شخص أن يوقف دراسته أو يجرب طرق أخرى في الحياة فيعاود التسجيل و الدراسة
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82
7 - نوال الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:48
واش كاينة شي بلاد تتحترم نفسها كتدير الفرق ما بين الباك الجديد والقديم... الباك ديبلوم ولا يمكن التمييز بين حامليه حسب سنة الحصول عليه.
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53
8 - wood الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:19
الدولة لا تكتفي بعدم تسجيل أصحاب الباكالوريا القديمة بل تطرد حتى الذي كرر مرتين في الجامعة . فأصلا الجامعة المغربية لا توفر المقاعد الكافية للمسجلين الجدد و تعيش ٱكتظاظ و فوضى طول السنة فكيف ستسمح بأصحاب الباكالوريا القديمة ؟؟ . و المفارقة هي ان المخزن تجند كليا و جند أزلامه لبيع أضاحي العيد و سرع من تسلم الموظفين و الأجراء رواتبهم قبل الأوان لكن الدخول المدرسي و ما له من أهمية قصوى لرقي البلد فلا يعني له شيئا ، مما يبين أن عقلية البزناس هي الطاغية عند تفكير المخزن و أزلامه !!!
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17
9 - omar الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:32
منطقيا هذا معقول
ولكن المشكلة هي أن كثيرا من أبناءنا يضطرون الى الرجوع إلى الجامعة على علاتها بعد أن اعياهم البحث عن فرص في شعب ومؤسسات أخرى لذا وجب إبقاء هذا الباب مفتوحا في وجوههم
التجربة أكدت أن العديد منهم عادوا للجامعة بعد أن عرفوا بقيمتها ونزعوا عنهم شبح الخوف والتوجس واستطاعوا الصمود والنجاح في مسارهم
نرجو التوفيق للجميع فطريق العلم ولتعلم احسن ما يمكن لشبابنا أن يطلبوه
كلما ارتفع مستوى طلابنا ارتفع مستوى الوطن كله
لنتذكر لحظات الفخر والاعتزاز التي تغمرنا حين اعلان معدلات الباكالوريا
انها حقا لحظات نفتخر فيها بالمتفوقين ونرجوا لهم التوفيق في مسارهم
سيتم إصلاح التعليم والنهوض به بتوافر جهود الجميع وفي مقدمتهم الطلبة والتلاميذ لأن هذا التعليم منهم وإليهم وبعد ذللك المسؤولون والأسرة ثم يأتي بعد ذللك المجتمع الذي يجب أن تسوده روح التفاؤل والتشجيع على التعليم والعلم والتعلم
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2
10 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:37
الاجتهاد الدستوري لوزارة التربية الوطمية يضع الاستقلالية البيداغوجية للجامعات فوق الدستور.

هزلت
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12
11 - عبد الحكيم الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:29
الدولة المغربية تقوم بكل الوسايل الممكنة.لتنفير المغاربة من الاهتمام بالعلم و التعلم و الثقافة،ابتداءا من المقررات الجافة التي تقتل كل فطرة الفضول و التفكير و البحث،الى تحديد شروط في غاية الصعوبة لمن يريد ولوج التخصصات العلمية،بالاعتماد على معدلات مرتفعة لا توجد حتى في امريكا و انجلترا،اضافة الى شروط اجتماعية اخرى،دون اغفال السن،انتهاءا بشرط التقيد في الجامعة التي تنص قوانينها على الا تتجاوز اقدمية الباك حولين كاملين ذلك لمن اراد ان يتم الدراسة،
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6
12 - khalid الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:31
J'ai eu un MS en aeronatique et un baccalaureat dans deux grandes universites avec mon bac marocain de 1985. salam
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1
13 - هاشمي الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:34
فرصة حقيقية لتدارك ما ضاع ... اللهم القرابة و لا الدوران في الزناقي .
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5
14 - khalid الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:51
اذا كانت الجامعة المغربية ترفض تسجيل كل حاملي شهادة البكالوريا بدون شرط ، فإن هذه المؤسسة لا ترقى إلى أن تنعت بالمؤسسة العلمية، من الممكن إيجاد حلول تبطل حجة الاكتضاض .
أينكم أيها الأساتذة الجامعيين لإيجاد الحل الذي يؤهل الكل للحصول على حض اخر
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3
15 - مواطن2 الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:06
المنطق يفرض قبول اصحاب البكالوريا القديمة قبل الجدد...وتوظيف اصحاب الشواهد العليا القدامى قبل الجدد....كيف يعقل توظيف حاملي الشواهد الجدد قبل القدامى الذين شاركوا في عدة مباريات ولم يوفقوا لسبب من الاسباب....لا ديموقراطية ولا منطق في هذا الميدان .والكل على علم بذلك.ولم يعد من الاسرار....يمكن للدولة ان تفرض بعض الرسوم على التسجيل بالكليات على الجميع كمساهمة في مصاريف التسيير الاداري.اما في بداية الموسم الجامعي او بداية كل شهر للتخفيف من الاعباء المالية.في العالم المتحضر الدراسة الجامعية مفتوحة للجميع حتى للمسنين.
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4
16 - طالب الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:50
توفير عدد كافي من الأطر والموظفين وكذا المدرجات .. مسؤولية السلطة التنفيذية والجامعات جزء من هذه السلطة التي يجب أن تحترم الدستور الذي ينص على حق التعليم والأحكام القضائية بهذا الشأن وإلا ستصبح هاته السلطة فوق الدستور وفوق القانون

حق التعليم حق مضمون لكل المواطنين والمواطنات في أي عمر وبأي باكلوريا مغربية ولا يجوز هدره تحت أي مبرر

وحتى من إنصاع لهاته القرارا الادستورية وقرر إجتياز الباكلوريا من جديد له الحق في 3 محاولات فقط في شعبة غير تلك التي حصل فيها على شهادته الأولى
خلاصة الأمر وبالدارجة (قراو فلبيرفي بقاوش قادين علينا حنا غير جالية مغربية مقيمة بالمغرب )
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0
17 - Karl-s-ruhe الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:51
ساعدوني..
أنا مريض و أحتاج إلى علاج.. أعاني من مرض نفسي .. بحيث أنني لا أفهم لماذا يمكنني التسجيل بالجامعات الألمانية بالباك القديم المغربي متى شئت.. و لا يمكنني فعل ذلك في المغرب؟!
ألمانيا تعترف لي بشهادة الباكالوريا المغربية التي درست 12 سنة من أجل الحصول عليها .. و المغرب يلغي صلاحيتها!
أرجوكم ساعدوني... لا أريد مالا و لا منزلا و لا دواء..
أريد فقط أن أفهم !؟ إشرحو لي من فضلكم!
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5
18 - salimatou الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:30
on convoque les jeunes au service militaire obligatoire.mais les inscrire aux différentes facultés leur est interdit .sincèrement , ils ne veulent pas du bien à ce peuple. en Europe on inscrit tout le monde même ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leurs bacs. alors en contrepartie ils aiment leurs pays . c'est ça l’éducation à la citoyenneté.les jeunes marocains ils rêvent d'avoir une place à la fac , par amour du pays natal . ils veulent contribuer à son développement c'est tout . on les empêche arbitrairement .
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0
19 - طارق 004 الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:05
إذا كانت الدولة تريد فعل هذا
فيجب عليها أن تسمح لنا باجتياز الباكالوريا فث نفس الشعبة في أي سنة وليس كما هو الشأن الآن تن تغير المسلك هذا ليس منطقي
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1
20 - متتبع باستغراب الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:56
في الدول التي تعطي قيمة للتعليم والتكوين ،لا تتحدث عن الصعوبات من اجل التحصيل ولا نختلقها بحجة الاكتضاض بل يترجم الحق في التعلم بالتسهيلات وخير دليل ، اعتماد التكوين عن بعد واعطاء الفرصة للجميع للتعلم حتى خارج اوقات العمل لمن يعمل وهذا هو التاطير البيداغوجي المطلوب.
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21 - متتبع الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:38
يجب فتح الجامعات في وجه الطالب الحاصل على البكالوريا القديمة والجديدة والموظف والأجنبي الخ ،وإلغاء ما يسمى باستقلالية الجامعة بشكل كلي ،كفى من العبث .
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