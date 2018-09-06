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كُتّاب وآراء
هذه حقيقة تسجيل حاملي "الباك القديمة" بالجامعة
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا تعميم منشور على جميع الجامعات، يقضي بالسماح لحاملي الباكالوريا "القديمة" بالتسجيل في الجامعات دون أي صعوبات.
جاء هذا النفي في بلاغ للوزارة، على إثر نشر مجموعة من المنابر الإعلامية لمقالات تفيد بأن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت، بواسطة منشور تم تعميمه على جميع الجامعات، السماح لحاملي الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات دون أي صعوبات، شريطة الإدلاء بالوثائق الضرورية قبل انتهاء الأجل القانوني".
كما تؤكد الوزارة، حسب المصدر ذاته، على أنه اعتبارا لكون التعليم حقا دستوريا فإن الجامعات، وفي إطار الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، تعمل سنويا على تخصيص نسبة من المقاعد للحاصلين على الباكالوريا لما قبل السنة المعنية بالتسجيل حرصا على عدم إقصائهم من حق التسجيل بالجامعة، مع إعطاء الأولوية للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا حديثا، وذلك وفق ما تسمح به طاقتها الاستيعابية وكذا التأطير البيداغوجي الذي تتوفر عليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
Je propose, moyennant des frais d'études symboliques mensuels , d'ouvrir les portes des facultés les soirs ou les week-end.
ههههههههههههههه فهم تسطا القانون الداخلي للجامعات في إطار الاستقلالية البيداغوجية أسمى من الدستور هادشي لي فهمت من هذه الفقرة المشؤومة
سؤال وجيه للوزارة هل البكالوريا القديمة ليس لها فائدة او أنها تتنهي صلاحيتها بالتقادم
الحل ساهل لي عندو الباك قديم ديوه التجنيد باش إكمل قرايتو في الميدان والجدد ديوهوم هههههههههه
الدولة الوحيدة التي تمنع التعليم و الباك يصبح قديم هي المغرب
أليس من حق أي شخص أن يوقف دراسته أو يجرب طرق أخرى في الحياة فيعاود التسجيل و الدراسة
ولكن المشكلة هي أن كثيرا من أبناءنا يضطرون الى الرجوع إلى الجامعة على علاتها بعد أن اعياهم البحث عن فرص في شعب ومؤسسات أخرى لذا وجب إبقاء هذا الباب مفتوحا في وجوههم
التجربة أكدت أن العديد منهم عادوا للجامعة بعد أن عرفوا بقيمتها ونزعوا عنهم شبح الخوف والتوجس واستطاعوا الصمود والنجاح في مسارهم
نرجو التوفيق للجميع فطريق العلم ولتعلم احسن ما يمكن لشبابنا أن يطلبوه
كلما ارتفع مستوى طلابنا ارتفع مستوى الوطن كله
لنتذكر لحظات الفخر والاعتزاز التي تغمرنا حين اعلان معدلات الباكالوريا
انها حقا لحظات نفتخر فيها بالمتفوقين ونرجوا لهم التوفيق في مسارهم
سيتم إصلاح التعليم والنهوض به بتوافر جهود الجميع وفي مقدمتهم الطلبة والتلاميذ لأن هذا التعليم منهم وإليهم وبعد ذللك المسؤولون والأسرة ثم يأتي بعد ذللك المجتمع الذي يجب أن تسوده روح التفاؤل والتشجيع على التعليم والعلم والتعلم
هزلت
أينكم أيها الأساتذة الجامعيين لإيجاد الحل الذي يؤهل الكل للحصول على حض اخر
حق التعليم حق مضمون لكل المواطنين والمواطنات في أي عمر وبأي باكلوريا مغربية ولا يجوز هدره تحت أي مبرر
وحتى من إنصاع لهاته القرارا الادستورية وقرر إجتياز الباكلوريا من جديد له الحق في 3 محاولات فقط في شعبة غير تلك التي حصل فيها على شهادته الأولى
خلاصة الأمر وبالدارجة (قراو فلبيرفي بقاوش قادين علينا حنا غير جالية مغربية مقيمة بالمغرب )
أنا مريض و أحتاج إلى علاج.. أعاني من مرض نفسي .. بحيث أنني لا أفهم لماذا يمكنني التسجيل بالجامعات الألمانية بالباك القديم المغربي متى شئت.. و لا يمكنني فعل ذلك في المغرب؟!
ألمانيا تعترف لي بشهادة الباكالوريا المغربية التي درست 12 سنة من أجل الحصول عليها .. و المغرب يلغي صلاحيتها!
أرجوكم ساعدوني... لا أريد مالا و لا منزلا و لا دواء..
أريد فقط أن أفهم !؟ إشرحو لي من فضلكم!
فيجب عليها أن تسمح لنا باجتياز الباكالوريا فث نفس الشعبة في أي سنة وليس كما هو الشأن الآن تن تغير المسلك هذا ليس منطقي