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بعد خفض ثمن الحليب .. نشطاء يلوّحون بمقاطعة منتوجات باهظة

بعد خفض ثمن الحليب .. نشطاء يلوّحون بمقاطعة منتوجات باهظة
هسبريس - نور الدين إكجان
الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:45

تفاعلٌ كبيرٌ حظي به قرار شركة سنطرال القاضي بالتخفيض من تسعيرة الحليب، حيث بادرت العديد من التعليقات إلى شكر تفاعل الشركة مع حملة المقاطعة، مع التشديد على ضرورة الإبقاء على الحملة وتوجيهها بشكل جيد صوب منتجات غالية أخرى، لم يتفاعل القيمون عليها مع رسائل التذمر التي أرسلها المغاربة من خلال الحملة التي تدخل شهرها الخامس.

تخفيض عجّل بتلويح معلقين بأسماء شركات أخرى لتشملها حملة المقاطعة مستقبلا، في ظل إثبات شركة سنطرال لفاعلية مقاطعة منتوجاتها عبر الاستجابة للمطالب، مستدركين أن التخفيض في الثمن لا يعني بالضرورة التنازل عن رهان جودة الحليب وجميع مشتقاته، حيث سجلوا ضرورة تحسين جودة المنتوجات والعمل على مراقبتها لتفادي الغش.

نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت إن "المقاطعة شكل احتجاجي حضاري، خاضه الشعب المغربي، وأتى أكله في علاقته مع شركة سنطرال دانون، خصوصا أنها مستوعبة بشكل جيد أن وجودها وقوتها رهينٌ بقربها من المستهلك"، مشيرة إلى أن "المغرب يعرفُ غلاء معيشة لا يتصور".

وأضافت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المأمول من حملة المقاطعة كان هو خفض الثمن"، لافتة إلى أن "الشركتين المغربيتين الأخريين المعنيتين بالحملة لم تقدما إلى حدود اللحظة على أية خطوة إيجابية، عكس الشركة الفرنسية التي تفاعلت مع الحملة بحكم إدراكها بأن مستقبلها مرتبط بالمستهلكين".

وأردفت الفاعلة اليسارية أن "الرهان كله الآن مرتبط بجودة المنتوجات، وكذلك بالبحث عن سبل استفادة الفلاحين بدورهم؛ فهذه الشريحة متضررة بشكل كبير، حيث تبيع منتوجاتها للشركات بأثمنة زهيدة مقارنة بثمن البيع للعموم"، مسجلة أن "ثقافة احترام المواطن عليها أن تسود لدى جميع الشركات".

من جهته، قال فؤاد عبد المومني، أحد الأوجه التي كانت قد دعت إلى تعليق حملة المقاطعة، إن "هذه الأخيرة قد نجحت مع شركة سنطرال، وما اقترحته الشركة حاليا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه"، مؤكدا أن "مستقبل المقاطعة ستحكمه نقاشات مفتوحة وأخرى فردية".

وأضاف عبد المومني أن "هناك من يعتبر القضاء على الرأسمالية والشركات العابرة للقارات هو الهدف من المقاطعة؛ لكن هذا بعيد جدا على الأقل في الأفق الحالي"، مشيرا إلى أن "سنطرال تولي أهمية كبيرة للرأي العام وصورتها لدى الزبناء. أما بالنسبة إلى الفاعلين الآخرين فهم يعتمدون أسلوب "كبرها تصغار"، وانتظار الحركات الاحتجاجية إلى أن تفشل".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "المقاطعة سلاح مهم؛ فالنجاح الذي حققته الآن يمكن استثماره ليصبح رأسمال مكتسب لصالح الشعب المغربي، لكن شريطة ألا يسقط في الابتذال، عبر نشر إعلانات مقاطعة منتوج في أي لحظة وحين، دون أن يكون لذلك انتشار واسع أو هدف محدد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - hassan الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:57
لن يعم الرخاء الا بمقاطعة شركات فرنسا وتحرير الاقتصاد الوطني من الهيمنة الفرنسية
سنترال وجبال فرنسيتين تحتكران بسترة الحليب
كارفور فرنسية
شركات السيارات
طوطال وشيل
..
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-5
2 - Citoyenne الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:58
Pourquoi ne pas boycotter les produits étrangers afin d'encourager l'économie marocaine et créer des emplois pour nos jeunes qui chômes. Il faut que ces campagnes soient bien préparé et les produits visés soient plus des produits d'importation..... Oui chers Marocains et marocaines il faut consommer Marocains .... la guerre économique a déjà commencées.... Donc agissant mais intelligemment
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11
3 - ولد فم زكيد الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:05
سنواصل المقاطعة حتى آخر رمق وخا يوصل حليبكم 1 درهم ...باش تشوفو المداويخ علاش قادين ...
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-11
4 - Marocain الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:06
Il n ya pas eu de revisions de prix. Le demi-litre est de 3.5 DH, le nouveau prix est 3.2 pour 0.47 Litre donc pas de diminution de prix. Ces cons sont entrain de nous prendre pour des cons. مقاطيعون يا مقاطعون مقاطعون مقاطعون ...
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14
5 - مغربي غيور الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:08
كفى دفاعاً عن سنطرال، ما فعلته الشركة هي خفض كمية الحليب المتواجد في العلبة وجعلته نصف دسم ب 2.50 درهم .. هل لهذا كنا نقاطع؟
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22
6 - kimo الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:08
الغرب يأمنون بالإضراب ويعيرون له اهتمام ويتقصون أين مكامن الغلط في حين نحن لا نأمن به وليس في قاموسنا شركاتنا صمت ادانها عن المقاطعة لأن الماء من جوف الأرض ليست هناك تكلفة ولا هم يحزنون شريه او خليه اما المواد النفطية تأتي لصاحبها حتى باب داره بتيليكومند المخزن هدا بغتي تشريه شريه مبغيتش خليه فرق كبير بيننا وبينهم المشكل مشكل عقليات وبناء نحن اقتصادنا مبني على الريع اما هم مبني على الكفاءة والجودة نحن اقتصادنا مبني على امتيازات هم مبني على حقائق ودفع الضرائب المستحقة حتى لا نغالط انفسنا اقتصاد المغرب في يد فئة والباقية هي تعمل لصالح الفئة الأخرى عبارة عن مقاولة soutritance
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13
7 - عادل الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:10
هاد المقاطعة فيقاتني من النوم طرحت سؤال على نفسي واش هاد الحليب مفيد لصحتي أو لا الجواب لا إذن أن مقاطع الحليب جودة وسنطرال وحتى دانون والسلام
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22
8 - #مقاطعون الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:14
كما قال الفنان الساخر أحمد السنوسي في أحد عباراته التي كان ينتقد من خلالها العهد البائد لسنوات الجمر و الرصاص وهي " الله يخليني حيا حتى نشوف الحرية أوليدات الوطن" و هو ما ينطبق على المقاطعة الشعبية العارمة لسنترال و منتجاتها و عروض هاته الأخيرة بخفض أسعارها، وهل ستنفذ هاته الشركة الاحتكارية المستهدفة بالمقاطعة وعودها و تتنازل عن تصلبها تستجيب لمطالب المقاطعين و لحراكهم الشعبي المقاطع العارم المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار و الإرتفاع الصاروخي للأسعار وشجع أباطرتهم؟ و هل ستسجتيب حكومة خدام الدولة أيضا لهاته المطالب.
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6
9 - eli الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:14
أنا سأستمر في شراء الحليب بثمنه الأصلي حفاظا على الإقتصاد الوطني..هههههههههههه
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-4
10 - ع-ع الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:15
الفرنسيين تفهمو الوضع والمغاربة ريوسهم قاصحين الله احفظ همهم هو المال اما المستهلك فلا يهمهم .حتى حنا مع مصالحتنا والله ما مفاكين حتى نشوفو شكون لي غادي يعيى .عاش الشعب المغربي.
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11
11 - bravo الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:16
يجب على المغاربة التوحد ضد الاحزاب الفاسدة في الانتخابات المقبلة واعطاء الفرصة لليسار بزعامة السيدة نبيلة منيب. هي الامل المتبقي للمغاربة
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-15
12 - المنصوري الرباط الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراء جريدتن هسبريس مشكوره اخبار ساعه...اولا نشكر شركة حليب سنترال على تفاعله مع مطالب فيه عربضه من المجتمع المغربي قاطعت حليب سنترال اليوم نحن مع حليب سنترال 100/100الدور ياتي على شركة جوده استغلت الوضع وتعنترت وستوردت ملاين الاطنان من الغبره ومزجته بالماء اضطر مع هده لمقاطعه حوالي 187الف فلاح رمو حليبهم في لخلاء هنا يتاكد لكل مواطن مغربي مقاطع ان شركة حليب جوده استغلت واستغلت واستحمرت المغاربه يجب مقاطعته مدة سنه ونصف حتى تعود لصوابها لان حليب جوده مغسوش ومضر بسبب مسحوق غبره بيضاء كم اعطي لاخواني لمقاطعون لمحاربه 3.شركات محروقات منه شال طوطال اولبيا لانهم لم يتجاوبو مع لمقاطعه ورفعو اثمان لغزوال في عدت مناطق بالمغرب اكثر من 9.95الى 11درهم نحن مقطعون تلك شركات ونحدر بطكاز من تلاعبها في نقص وزنه ونحدر الجزارا ولبيض وارباب مخابز رفعو ثمن لكومير ولخبرز ناقص وزن وجوده كمى انبه عن تعويضات وامتيازات وبر يمات لوزرا وبرلمان وكبار لموظفين ولمسؤلين وتعويض عن سكن من 5000در الى 5ملاين سنتم وحدف محانيات لمحروقات وافخم سيارات تتحول بشوارع لمملكه ليلا دون حسيب ورقيب
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4
13 - الصفريوي الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:23
عن اي خفض تتحدثون و لاي نصر تهللون. لم يتغير شيء ثمن اللتر كان ٧ دراهم و الآن اصبح ثمن ٩٤٠ سل ب ٦ دراهم و ٤٠ سنتيم. ان حسبتم الفرق لن تجدوا سوى ٠،٠٠٨ ليس الا.
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0
14 - alemdar الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:26
بالفعل تم تخفيض ثمن الحليب و لكن تم تخفيض نسبة الدهون كذلك، ليصبح الحليب نصف دسم فقط. نقصو الثمن و نقصو الجودة كذلك
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0
15 - يونس لشهب الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:26
بعد هذا الانتصار الشعبي اود ان اتوجه للشعب المغربي قاطبة بالتحية والاجلال وادعوهم الى تكرارنفس النهج ومقاطعة المنهج التعليمي لهذه السنة والتلويح بسنة دراسية بيضاء حتى يتم اصلاح المنظومة وفق مايصبو اليه المغاربة من تعليم راق يحقق النموذج الامثل للمواطن الكريم.
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2
16 - moul chi الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:29
le nouveau produit est de 470 ml ce qui vaut 3.29dh
alors que le nouveau prix est de 3.20dh
donc une diminution de 0.09dh
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