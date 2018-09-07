اليونيسف: نصف التلاميذ يتعرضون للعنف المدرسي

هسبريس - متابعة

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن نحو نصف التلاميذ في مدارس العالم تعرضوا للعنف والإرهاب المعنوي من قبل زملائهم.

جاء في التقرير الذي نشرته المنظمة في نيويورك أن نصف تلاميذ العالم البالغ عددهم نحو 150 مليون تلميذ في سن 13 إلى 15 عاما تعرضوا الشهر الماضي للتحرش المعنوي في المدرسة أو بالقرب منها أو شاركوا في شجارات بدنية العام الماضي.

وحذرت رئيسة المنظمة، هينريتا فور، من أن ذلك يضر بتعليم التلاميذ وقالت: "إنه يزعج التعليم على المدى القصير ويؤدي على المدى البعيد إلى اكتئاب ومخاوف بل وإلى حالات انتحار".

ودعت اليونيسف المدارس في جميع أنحاء العالم لتحسين حماية التلاميذ من العنف والإرهاب النفسي من خلال المزيد من الإجراءات الوقائية.