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الرئيسية | مجتمع | "الشبيبة الاتحادية" تلتئم في ملتقى القطاع الطلابي

"الشبيبة الاتحادية" تلتئم في ملتقى القطاع الطلابي

"الشبيبة الاتحادية" تلتئم في ملتقى القطاع الطلابي
هسبريس من الرباط
الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:29

ينظم المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية الملتقى الوطني الثالث للقطاع الطلابي، تحت شعار "القطاع الطلابي الاتحادي: حضور مستمر وفعل متجدد"؛ وذلك خلال أيام 7-8-9-10-11-12 شتنبر 2018 بمركز الاصطياف بمدينة أصيلة.

وقال بلاغ صادر عن شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن الملتقى الوطني الثالث سيعرف مشاركة 250 طالبة وطالبا اتحاديا من كل الجامعات المغربية، وستتنوع فعاليات الملتقى بين عروض سياسية وندوات أكاديمية وورشات تقنية وتكوينية، يؤطرها عدد من قيادات الحزب، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الجامعيين.

المصدر ذاته أورد أن الجلسة الافتتاحية للملتقى، التي سيترأسها الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ستنظم بقاعة مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة يوم السبت المقبل.

وتهدف الشبيبة الاتحادية، من خلال هذا الملتقى، يورد البلاغ إلى "إشراك الطلبة الاتحاديين في نقاش واقع القطاع الطلابي بصفة خاصة، وواقع الجامعة المغربية عموما، وإلى التفكير في أساليب نضالية جديدة تعطي للفعل الاتحادي من داخل الجامعة المغربية نفسا جديدا، يساهم في إعادة الوهج إلى الفعل الطلابي المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اسبانيا الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:00
اسم ليس على مسمى الشبيبة هم دما يحركها شيوخ ملتصقين بالكراسي فأين يا ترى هده الشبيبة؟ هذا اللدي يتوسطهم فيه اكثر من شاب لوحده يتسع لأمة من الشباب أرحل خير لك من الاستمرار انت وامثالك من الشيوخ دع الفرصة لمن لهم حب الوطن
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2
2 - اتحادي غيور الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:01
تريدون إعادة الوهج الاتحاد الطلابي...!!!!أين هو الحزب الدي سيقود هدا الوهج ؟؟؟؟....ألم تشيعوا الحزب إلى مثواه الاخير.؟؟؟؟؟؟ .كفى ضحكا على دقون الطلاب واتركوهم وشانهم يكافحون من أجل مستقبلهم.
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